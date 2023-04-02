Первый канал перевел песню Бейонсе «If I Were a Boy» («Если бы я была парнем») как «Если у меня будет мальчик»

В титрах передачи «Голос» на Первом канале песню Бейонсе «If I Were a Boy» перевели как «Если у меня будет мальчик». На это обратила внимание телеведущая Ксения Собчак.

Эту композицию в шоу «Голос» исполняла Наталья Подольская. При этом, по словам Собчак, до вступления в силу закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» композицию исполняли другие участники как взрослого, так и детского «Голоса». Тогда в титрах песня переводилась как «Если бы я была парнем».

Песня Бейонсе вышла в 2008 году и сразу попала в топы мировых музыкальных чартов. В ней поется о том, как исполнительница повела бы себя, если бы стала мужчиной. Например, пила бы пиво с друзьями, одевалась, во что хотела, и ухаживала за девушками.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете в России «пропаганды ЛГБТ» в СМИ, рекламе, книгах, кино и других сферах. С тех пор за публикацию материалов, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения», а также педофилию и совершение трансгендерного перехода, законодательно предусмотрены штрафы.

Источник: Ксения Собчак

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