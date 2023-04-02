Суд в Москве приостановил работу Англо-американской школы, в которой учатся в том числе дети дипломатов

Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы на 90 суток. Решение опубликовано на сайте суда.

31 марта суд рассмотрел два протокола в отношении школы по статье о нарушении требований к образовательной деятельности (части 1 и 3 статьи 19.20 КоАП). Оба предполагают приостановку работы учреждения на 90 суток. На сайте суда опубликовано постановление только по одному из них.

В документе говорится, что 28 февраля прокурор, проверяющий учреждение, обнаружил там «грубое нарушение лицензионных требований и условий». Кроме того, школа якобы не разработала дополнительные общеобразовательные программы для учеников с 1 по 12 год обучения.

Также у прокуратуры появились претензии к документам об образовании 18-ти педагогов Англо-американской школы. В большинстве случаев речь идет о том, что у них не были пройдены «в установленном порядке легализация и перевод» зарубежных дипломов.

Директор учреждения Магомед Баширов на суде просил прекратить дело и настаивал, что руководство школы приняло все меры для выполнения лицензионных требований.

Англо-американская школа была основана в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады. Там учатся дети от четырех до 18 лет.

В учреждении обучаются в том числе дети дипломатов и бизнесменов, пишет «Медиазона». При этом русскоговорящих учащихся там всего 20%, добавляет «Коммерсантъ».

Стоимость обучения в учреждении достигает двух с половиной миллионов рублей в год.

До 2018 года кампус Англо-американской школы также работал в Санкт-Петербурге, однако затем местные чиновники не продлили договор по аренде здания.

Источники: Тушинский районный суд, «Медиазона», «Коммерсантъ», Англо-американская школа

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