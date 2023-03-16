В НАСА заявили, что следят за новым астероидом 2023 DW, который может врезаться в Землю 14 февраля 2046 года. СМИ пишут, что для человечества это самое опасное космическое тело из тех, что известны ученым, а размер астероида значительно больше Челябинского метеороида. «Холод» разобрался, может ли День святого Валентина в 2046 году стать последним для цивилизации.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Кто и как заметил опасный астероид

Это космическое тело впервые увидели астрономы-любители Ален Мори (Alain Maury) и Жорж Аттар (Georges Attard) 26 февраля 2023 года, когда анализировали снимки, полученные с помощью 28-сантиметрового телескопа, установленного в их собственной частной обсерватории SPACE в пустыне Атакама на севере Чили.

Как показали расчеты, еще за неделю до этого, 18 февраля, астероид незамеченным миновал точку самого тесного сближения с Землей — на дистанции 8,7 миллиона километров. То есть в момент открытия он уже удалялся от нашей планеты, чтобы снова вернуться к ней в июле 2023 года (но уже на дистанции в 65 миллионов километров).

В течение следующих двух дней открытие подтвердили астрономы из Новой Зеландии, Британии и Чили, после чего Центр малых планет Международного астрономического союза опубликовал официальное объявление об открытии нового астероида, присвоив ему индекс 2023 DW.

2023 DW: так кто же ты такой?

Пока все, что у нас есть, — это несколько фотографий и измерения положения астероида в пространстве, из которых вычисляются элементы орбиты: ее наклонение, самая близкая и самая далекая от Солнца точки (перигелий и афелий), эксцентриситет (показатель эллиптичности) и другие.

Точный размер этого объекта мы не знаем, но снимки позволяют вычислить его абсолютную звездную величину, то есть с какой яркостью объект светил бы на небе, если бы он находился и от нас, и от Солнца на расстоянии одной астрономической единицы.

Абсолютная звездная величина объекта 2023 DW — 24,3. Если предположить, что его отражательная способность примерно такая же, как и у других астероидов — то есть укладывается в диапазон 0,05–0,25 (большинство астероидов отражают свет ненамного лучше кучи угля), — то можно вычислить его размер. Расчеты дают значение от 38 до 87 метров.

Параметры орбиты позволяют включить объект 2023 DW в группу Атонов — относительно малочисленную группу астероидов: их около 2,5 тысячи, притом что всего астероидов в Солнечной системе открыто около 1,3 миллиона. Атоны входят в группу астероидов, сближающихся с Землей (NEA), то есть тех, чьи орбиты пересекают земную орбиту (если смотреть на них сверху).

Однако для нас более важен другой параметр — минимальная дистанция пересечения орбит астероида и Земли (MOID). Если это минимальное расстояние оказывается меньше 7,5 миллиона километров, астероид называют потенциально опасным. 2023 DW попадает в этот класс с большим запасом, его MOID в 100 раз меньше порогового значения. Это не рекорд: астрономам известны объекты, чей MOID еще меньше, однако в ближайшие 100 лет в их графиках нет тесных сближений с Землей.

В случае с астероидом 2023 DW ситуация иная.

Каков риск столкновения?

Расчеты показывают, что 2023 DW сближается с Землей довольно часто, иногда даже по два раза в год. Например, в 2026 году он пролетит рядом с нашей планетой дважды — в марте и июле, но оба раза очень далеко — в 23 и 54 миллионах километров.

Из 92 сближений в период c 1901 по 2058 год отыскалось одно настолько близкое, что астроном Филип Плэйт, говоря о нем, вспомнил выражение «‎pants-wettingly» — то есть «страшно, аж описаться».

JPL / NASA

Итак, 14 февраля 2046 года минимальное расстояние, на котором пролетит астероид 2023 DW, составит 1863 километра от центра Земли (по данным на утро 15 марта, это значение может меняться по мере поступления новых измерений). Учитывая, что радиус Земли составляет 6371 километр, это прямое попадание.

Но есть несколько «но».

Несколько «но»

Орбита 2023 DW все еще известна неточно, дуга наблюдений у астрономов слишком мала, чтобы они могли минимизировать возможную ошибку. Поэтому 1863 километра — это только левый край диапазона, минимальная возможная дистанция. Правый же край, то есть максимальная дистанция, — миллионы километров.

Вероятность столкновения астрономы (по данным на 14 марта 2023 года) оценивают в 0,13%, иначе говоря, с вероятностью 99,87% астероид пролетит мимо Земли.

В списке есть восемь дат, когда вероятность столкновения 2023 DW не равна нулю, но пока во все остальные даты вплоть до 2054 года вероятность падения ниже в тысячи раз по сравнению с 2046 годом.

И все-таки это большая новость?

Астрономы делали и значительно более угрожающие прогнозы. Например, в 2004 году, когда был открыт астероид Апофис (он же 2004 MN4), риск его столкновения с Землей в апреле 2029 года оценивался в 2,7%, то есть был в 20 раз более вероятным, чем риск падения 2023 DW в 2046 году. При этом размер Апофиса — около 340 метров, и энергия взрыва оценивалась в 1,5 тысячи мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Однако вскоре астрономы отыскали Апофис на архивных снимках, уточнили его орбиту и исключили вероятность столкновения в 2029 году. С течением времени орбита уточнялась еще — с учетом возможного влияния гравитации Земли во время сближений, и в итоге ученые исключили вероятность столкновения астероида с Землей полностью — по крайней мере в следующие 100 лет.

Можно предположить, что по мере уточнения орбиты 2023 DW астрономы постепенно уменьшат и исключат риск столкновения в 2046 году. Хотя со стопроцентной уверенностью об этом говорить нельзя, особенно учитывая, что орбиты астероидов могут меняться со временем под действием гравитации планет и солнечного излучения, как это происходило с Апофисом.

Сейчас в списке астероидов с ненулевой вероятностью падения на Землю в ближайшие 100 лет 25 строк, но в большинстве случаев эта вероятность не превышает сотых и тысячных долей процента.

А если все-таки упадет?

Энергия взрыва при падении 2023 DW оценивается в 4,3 мегатонны, но предположение это сделано исходя из предполагаемого размера астероида, поэтому мощность может меняться в зависимости от того, каким он окажется на самом деле. Многое зависит еще и от самого вещества астероида и его прочности: если он железный или железокаменный, то сможет долететь до поверхности Земли и оставить кратер, как это произошло в случае Сихотэ-Алинского метеорита.

Если же объект каменный, то он, вероятнее всего, взорвется и разрушится высоко в атмосфере, как это произошло с Челябинским метеороидом.

Катастрофа будет менее масштабной, чем в случае падения Тунгусского космического тела (мощность его взрыва оценивается в 10–40 мегатонн), но существенно больше, чем при падении Челябинского метеороида (500 килотонн).

Расчеты, сделанные в итальянской обсерватории Сормано, показывают, что «коридор» возможного падения 2023 DW проходит от Индонезии через Тихий океан и Соединенные Штаты.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO SORMANO

Если объект не взорвется в атмосфере и упадет в океан, он может спровоцировать цунами, которое способно нанести даже больший ущерб, чем при падении на сушу. Точно подсчитать масштаб этого ущерба сложно, но в качестве примера можно привести астероидные учения FEMA, которые проходили в 2014 году. На них проигрывался сценарий падения 50-метрового объекта в Мексиканский залив, и тогда расчеты показывали, что падение спровоцирует волну цунами высотой от трех до 10 метров, которая проникнет на 16 километров вглубь суши.

В любом случае это событие не будет глобальной катастрофой. Вы можете самостоятельно погадать о последствиях с помощью этого онлайн-калькулятора или чуть более зрелищного симулятора падения астероида.

Учитывая, что мы будем знать о возможном падении за десятилетия, у нас будут все возможности подготовиться к визиту. Но значительно более вероятный исход — через некоторое время астрономы сократят риск падения 2023 DW на Землю до нуля, и 14 февраля 2046 года останется в истории просто очередным Днем всех влюбленных.