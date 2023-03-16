На днях на аннексированную территорию ДНР прибыл поезд с женщинами-заключенными. Как утверждает ВСУ, их планируют отправить воевать на стороне России. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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«Источники пополнения личного состава»

В начале марта 2023-го Россия перебросила на аннексированные территории Донецкой области эшелон с заключенными. Среди них, сообщил Генштаб ВСУ, есть женщины. По данным ведомства, заключенных перевозили поездом с плацкартными вагонами. «На фоне больших потерь в войне враг использует альтернативные источники пополнения личного состава», — говорилось в сообщении ВСУ.

Первые сообщения о том, что российская сторона собирается отправить на войну женщин-заключенных, появились еще в начале февраля. Тогда, по информации ВСУ, около 50 заключенных из женской исправительной колонии города Снежное (он находится на оккупированной территории Донецкой области) отправили в Россию для прохождения военной подготовки.

«Прошу оказать помощь в искуплении вины»

С российской стороны подтверждения этим сообщениям не было. Однако в середине февраля депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер («Единая Россия») написал, что к нему поступают обращения из женских колоний, в которых заключенные просят его посодействовать в отправке на фронт. Как указывал Вегнер, ему писали «практически из всех уголков страны, начиная от колонии-поселения на Сахалине».

Например, по утверждению Вегнера, ему поступило совместное обращение заключенных из колоний общего режима для ранее отбывавших наказание — ИК-4 в Кургане и ИК-16 в Краснотурьинске Свердловской области. «230 осужденных женщин готовы работать на войне поварами и медсестрами, оказывать всю необходимую помощь бойцам Министерства обороны и ЧВК “Вагнер” на фронте. С учетом статей осужденных, а это в основном статья 105 УК РФ (убийство. — Прим. “Холода”), заключенные готовы работать в диверсионных группах, убивая врага в его тылу. Женщины-заключенные ФКУ ИК-4 желают реабилитироваться в глазах общества за преступления, отдав долг Родине, — говорилось в письме, которое якобы получил депутат. — Прошу вас приехать в колонию и убедиться в желании женщин воевать и помогать России. И прошу вас оказать помощь в искуплении вины в составе ЧВК “Вагнер”».

Вегнер перенаправил это обращение основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, который лично вербовал заключенных в колониях, но тот ему ответил, что «проект по дальнейшему набору заключенных в настоящий момент закрыт». «Я и ЧВК “Вагнер” полностью отстранены от данного процесса по следующим причинам. Первая — чрезмерно высокая эффективность выполнения задач. <...> Рекомендую обратиться в Министерство обороны», — якобы написал Пригожин. При этом заключенные, которых отправили на войну, ранее говорили CNN, что их завербовало именно Минобороны.

Как Вячеслав Вегнер сообщил «Холоду» в марте 2023-го, в итоге никто из женщин, желающих принять участие в войне, по его информации, пока не смог этого сделать. В Минобороны Вегнер, как ему советовал Пригожин, не писал.

По словам депутата, всего к нему обратились больше тысячи женщин-заключенных, осужденных по статьям за мошенничество, воровство и убийство. Мотивация, пояснил депутат, у них была разная: «Кто-то — “За Родину, за Сталина!”, кто-то — “[На свободу —] с чистой совестью!” после искупления вины участием в “СВО”». Саму идею с отправкой осужденных женщин Вегнер до сих пор поддерживает: «У каждого человека должно быть право [выбирать, что ему делать], если он выражает желание и это не противоречит принципам морали. Вроде так Пиндосия и Гейропа трактуют демократию».

«Что угодно, только бы не тюрьма»

Основательница движения «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила «Холоду», что узнала о вербовке женщин-заключенных на войну в Украине еще в конце 2022 года. По ее информации, женщины, которых привезли на оккупированные территории Донецкой области на поезде, отбывали наказание в станице Кущевская Краснодарского края.

«Эти женщины работали в полях-огородах, там же сельское хозяйство: свинарники, теплицы. Они могли быть заключенными как из колонии-поселения, так и с зоны или исправительного центра, где женщины приговорены к обязательным работам», — рассказала Романова. По ее словам, «их явно где-то месяц готовили, а вот к чему — никто не знает». Вероятнее всего, говорит Романова, они были осуждены, как и все [женщины в России], «треть — за наркотики, все остальные — за убийства, нанесение тяжких телесных повреждений».

Недавно Романова узнала еще об одном случае. Две женщины около 50 лет (одна — бывшая прокурор, другая — бывшая судья) подали заявление, что хотят отправиться на войну. Обе находятся сейчас в московском СИЗО-6 в Печатниках.

С начала войны Романова не слышала ни об одном случае, когда заключенных заставляли ехать на войну. Мотивация же, утверждает правозащитница, у женщин не такая, как говорит Вегнер: «Воевать в заключении хотят все. Последние несколько лет тюремные условия настолько ухудшались специально, что люди согласны на все что угодно, только бы не тюрьма».