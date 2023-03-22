«‎В этом вопросе мы должны перестраховываться»

16 марта в «Холоде» вышла колонка писательницы Маши Пушкиной. В ней она рассказала об ультиматуме, который поставило ей издательство Rideró: либо Пушкина удаляет из своей книги «Биполярники. Без масок» отрывок, в котором упоминается девушка художницы Саши Скочиленко, либо книга не будет продаваться в онлайн-магазинах. Пушкина назвала это актом самоцензуры и объяснила, как издательства перестраховываются в стремлении не нарушить новые законы РФ. Вскоре после выхода этого текста на почту «Холода» пришло письмо от Rideró, в котором издательство попросило опубликовать свой официальный ответ Пушкиной. Публикуем.

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5 декабря 2022 года были приняты поправки в КоАП, вводящие ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, пропаганду педофилии и смены пола. По новым правилам крупные штрафы грозят не только авторам, но и издательствам и книжным магазинам. Таким образом, факт продажи даже одного экземпляра книги может привести к трем штрафам одновременно.

За последние три месяца издательский сервис Rideró вынужден был повторно различными способами проверить весь каталог книг, а также ввести новые правила проверки текстов. Мы направляли письма нашим авторам, в которых рассказывали о том, как изменился закон и как он, к сожалению, скажется на книжном рынке, чтобы предупредить об изменениях и последствиях.

За это время мы получили большое число претензий в наш адрес. Некоторые авторы, имеющие медийный вес, считали своим долгом передать знакомым журналистам историю о том, как несправедливо с ними поступает сервис.

В связи с этим хотим еще раз разъяснить, что мы должны соблюдать все законы той юрисдикции, в которой находимся, чтобы сохранить возможность публиковать книги для всех наших авторов. И мы не можем рисковать ни закрытием нашего сервиса на 90 дней, ни штрафом до пяти миллионов рублей.

Не Rideró принимало этот закон. Как и ни одно другое издательство. Критикуя бизнес, который вынужден соблюдать законы страны, в которой он работает, ситуацию не исправить.

Мы, как и другие издательства, сервисы селфпаба, столкнулись с двумя серьезными проблемами. Первая — нет четкого понимания, публикация каких книг будет считаться правонарушением. Нет примеров неангажированной практики правоприменения, на сегодняшний день есть только публичные высказывания, которые не имеют юридической силы и на основании которых нельзя делать прогнозы потенциального действия новых положений закона.

Вторая проблема заключается в том, что все еще нет ни одного применимого к новым статьям КоАП нормативного акта, который бы позволил четко определить разграничение между терминами «пропаганда» (которая запрещена во всех книгах) и «демонстрация» (которая, исходя из текста КоАП, допустима при маркировке книги «18+»). Даже в словарях толкования этих терминов сходны: «пропагандировать» — распространять в обществе и разъяснять какие-либо воззрения, идеи, знания, учения; «демонстрировать» — показывать наглядным способом; обнаруживать, наглядно свидетельствовать.

В настоящий момент мы не понимаем, в какой момент распространение текста с целью информировать о чем-то перетекает в навязывание информации, вызывающей интерес к нетрадиционным отношениям и предпочтениям. Законодатель попытался охватить большой объем противоправных действий, описав их с помощью широких терминов, не ввел узкой специализированной терминологии. Все это затрудняет корректное определение критерия, что будет являться пропагандой, а что — демонстрацией. Будет ли орган, инициировавший административное дело, разбираться в формулировках, увидит ли он грань между информированием и навязыванием?

В этом вопросе мы должны перестраховываться: нарушение закона грозит огромными штрафами, которые мы не можем себе позволить, как и подавляющее число наших авторов. Минимальный штраф по ст. 6.21 КоАП для физических лиц (тот, который назначается человеку впервые за административное нарушение или при наличии смягчающих обстоятельств) вырос в 12 раз. Сейчас это 50 000 рублей, что определенно много для среднестатистического россиянина. Максимальный штраф для физических лиц сейчас — 400 000 рублей. Размер штрафа будет определяться в указанном диапазоне на усмотрение суда, в зависимости от того, что конкретному судье покажется значимым.

Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы сохранить как можно больше книг, поэтому стараемся сократить число ложных срабатываний нейросети, решать вопросы о снятии книг с авторами индивидуально. Можем сказать точно: если вашу книгу сняли или планируют снять, пишите нам, и мы будем решать этот вопрос, смотреть все спорные моменты.

Когда законодатель даст разъяснения о разграничении пропаганды и демонстрации, Rideró сформулирует четкие критерии для публикации книги, содержащей демонстрацию, но не пропаганду нетрадиционных отношений. Мы надеемся, что это случится как можно раньше. Для нас всегда все тематики были равны, и мы считаем, что каждая книга имеет право увидеть свет, если она не нарушает требований закона.

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