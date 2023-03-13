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Россия свозит в ДНР заключенных женщин с целью отправить их на фронт — для восполнения потерь

17:44 • 13.03.2023

Россия перебросила на территорию оккупированной Донецкой области эшелон с заключенными, среди которых есть женщины. Они нужны для восполнения потерь личного состава российских войск, утверждает Генштаб ВСУ. Глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова подтвердила эту информацию «Важным историям» и добавила, что женщин забрали из колоний на юге России.

По словам Романовой, она слышала о таких мерах еще в конце 2022 года. 

«Их забирали из колоний юга России. Точно зону не знаю, но они работали в Кущёвке (Краснодарский край). Где-то их два месяца держали на сельском хозяйстве, теплицах и коровниках», — сказала Романова. По ее информации, речь идет примерно о сотне заключенных женщин, которых потом отправили в Украину.

О том, что российских заключенных женщин отправляют на войну в Украине, Генштаб ВСУ также сообщал в начале февраля. По данным ведомства, тогда российская армия завербовала около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное в ДНР. 


Источники: Генштаб ВСУ (2), «Важные истории»

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