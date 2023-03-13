Поздно вечером 12 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар». Россиянам она прежде всего запомнится победой фильма «Навальный» в номинации «Лучший документальный фильм». Однако в историю «Оскар-2023» войдет не только благодаря этому. «Холод» собрал еще пять новостей о церемонии: их стоит знать, чтобы быть в курсе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Сразу два актера азиатского происхождения взяли «Оскар». Раньше такого никогда не случалось

Впервые в истории «Оскара» премию получила актриса азиатского происхождения. Ею стала Мишель Йео, выигравшая в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Всё везде и сразу». Награду актрисе вручила Холли Берри — первая темнокожая женщина, получившая «Оскар». Это произошло в 2002-м, когда Берри наградили за исполнение главной роли в фильме «Бал монстров».

Фильм «Всё везде и сразу» собрал рекордное в этом году количестве побед в семи номинациях из 11, став абсолютным лидером. Один из режиссеров картины, Дэн Кван (он тоже азиатского происхождения: его отец из Гонконга, а мать — с Тайваня), во время вручения ему премии за лучшую режиссуру вышел на сцену в красном пиджаке с надписью «PUNK» на спине. Это копия кардигана, который надела Эвелин Вонг — героиня Мишель Йео — в ключевой сцене фильма. Оригинал уже продали на аукционе за 15 тысяч долларов. Вырученные средства переведут Центру прав трансгендерных людей.

Эта премия вообще стала триумфальной для Азии. Ке Хюи Куан, актер вьетнамского происхождения, получил «Оскар» за лучшую роль второго плана в том же фильме «Всё везде и сразу». Свою речь он произнес в слезах и назвал свою победу «американской мечтой».

Брендан Фрейзер получил «Оскар» за роль в «Ките». Он вернулся в кино после десятилетнего перерыва

Актер Брендан Фрейзер получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Кит». В нем он сыграл 270-килограммового гея, прикованного к креслу-коляске.

Фото: Etienne Laurent / EPA / Scanpix

Эта роль стала возвращением Фрейзера в киноиндустрию после длительного перерыва. Более десяти лет он не снимался в большом кино, хотя до этого считался одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В это время Фрейзер восстанавливался после старых травм из-за съемок без каскадера, пережил сексуальные домогательства, тяжелый бракоразводный процесс и смерть матери.

В 2022 году на Венецианском фестивале после премьеры фильма «Кит» зрители поддержали Брендана Фрейзера шестиминутными овациями. Видео с актером, который не смог сдержать слез, стало вирусным.

Некоторые фильмы остались без статуэтки. Хотя у них было по шесть, семь и даже девять номинаций

Режиссер Тодд Филд в 2001-м снял «В спальне», а в 2006-м — «Как малые дети». Фильмы были успешными и в свое время были номинированы в том числе на «Оскар» и «Золотой глобус». После этого режиссер в течение 16 лет не снимал ничего, а в 2022 году вернулся в профессию с фильмом «Тар». Главную роль в нем сыграла Кейт Бланшетт: Филд изначально создавал фильм с расчетом, что там появится именно она. «Тар» получил шесть номинаций, но не выиграл ни в одной из них. Хотя считалось, что Бланшетт может составить конкуренцию Йео.

Похожая ситуация произошла и с двумя другими картинами. Фильм Стивена Спилберга «Фабельманы» претендовал на награды в семи номинациях, но не получил ни одной статуэтки. Без «Оскара» также остался и фильм «Банши Инишерина» Мартина Макдонаха, у которого было целых девять номинаций.

Рианна осталась без «Оскара», хотя фанаты этого очень ждали. А победила песня из фильма, который снимали в Киеве

В номинацию «Лучшая песня» среди прочих попали сразу две артистки мирового масштаба — Рианна и Леди Гага.

Фото: Eric Gaillard / Reuters / Scanpix

Рианна не выпускала новые альбомы последние семь лет. Первым релизом после долгого молчания стала песня «Lift Me Up» — саундтрек к фильму «Ваканда навеки». Она вышла в конце октября 2022 года. Это была первая номинация Рианны на «Оскар», где певица также исполнила свою песню. Фанаты Рианны ждали, что она возьмет статуэтку. Хотя она и без этого вошла в историю, став первой артисткой, которая выступила в один год и на Супербоуле, и на «Оскаре».

У Леди Гаги, в отличие от Рианны, уже есть «Оскар»: в 2019 году она получила его за песню из фильма «Звезда родилась», где сама же и сыграла. В 2023-м Леди Гага попала в номинацию «Лучшая песня» уже в третий раз. Все свое внимание зрители уделяли этим двум звездам, поэтому, когда победила песня «Naatu Naatu» из индийского блокбастера «RRR: Рядом ревет революция», для некоторых это стало неожиданностью. Часть изданий и вовсе подчеркнули, что «Леди Гага и Рианна проиграли “Оскар”», а не просто написали, кто победил. Кстати, фильм «RRR: Рядом ревет революция» частично снимали в Киеве, а в съемках была задействована украинская команда.

Красную дорожку заменили на светлую, в том числе чтобы наряды звезд смотрелись более выигрышно. Но все, как назло, пришли в белом

Впервые с 1961 года ковровая дорожка на церемонии была не красного цвета — об этом стало известно буквально за пару дней до вручения наград. И судя по тому, какие наряды выбрали звезды, их тоже никто не предупредил. Многие паблики заметили, что большинство актрис просто слились с декорациями премии. Кроме этого, выбор цвета нарядов нередко описывали как «парад невест».

Команда, которая занималась подготовкой церемонии, выбирала и между другими цветами дорожки. Однако на оттенке шампанского остановились, потому что именно он «напоминает закат, ведь это закат перед золотым часом».