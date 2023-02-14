«Холод» рассказывает, как уроженка Барбадоса Робин Рианна Фенти в свои 34 года стала настоящей легендой шоу-бизнеса, иконой стиля, успешной предпринимательницей и миллиардершей. А ее вклад в благотворительность отметил даже бывший президент США Барак Обама.

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12 февраля в США прошел Супербоул — во время перерыва на сцену вышла Рианна, это было ее первое живое выступление за последние три с половиной года. В интернете шутили, что поклонники певицы ждали этого больше, чем сам футбольный матч. А знаменитости постили фото в футболках «Rihanna concert interrupted by a football game, weird but whatever» («Футбольный матч прервал концерт Рианны: странно, но плевать»).



Событие стало вдвойне запоминающимся, потому что во время выступления Рианна намекнула на свою вторую беременность (первый ребенок Рианны и рэпера A$AP Rocky родился в мае 2022 года). Несмотря на то что с мечтами о скором туре Рианны снова пришлось попрощаться, фанаты остались в восторге. Похоже, это новая волна популярности Рианны: она стала легендарной певицей, затем доказала, что может быть успешной в чем угодно.

Обогнала Майкла Джексона и Мадонну

Музыкальная карьера Рианны началась в 15 лет. В школе она с двумя одноклассницами основала свою группу: они пели хиты девичьей группы Destiny's Child, где в то время начинала карьеру Бейонсе. У группы Рианны не было даже названия, но им удалось попасть на прослушивание к американскому продюсеру Эвану Роджерсу, работавшему с Кристиной Агилерой, Келли Кларксон, а еще российской певицей Алсу. Вскоре Рианна тоже начала с ним сотрудничать и переехала с Барбадоса в США.

В 2005 году 17-летняя Рианна начала сольную карьеру и заключила контракт с лейблом Def Jam, который тогда возглавлял рэпер Jay-Z. Он так впечатлился прослушиванием Рианны, что велел сотрудникам не выпускать ее из здания, чтобы она не успела подписать контракт с другим лейблом. Сама певица вспоминает, что ей тогда передали слова Jay-Z: «Отсюда есть только два пути: через дверь, после того как ты подпишешь контракт, и через окно». Офис лейбла находился на 29-м этаже. В итоге Рианна подписала контракт сразу на шесть альбомов.

С тех пор она выпустила восемь пластинок. Рианна постоянно экспериментирует с жанрами: на протяжении карьеры она записывала R&B, поп, хип-хоп и танцевальные хиты. А в 2008 году она получила свою первую премию «Грэмми» за песню «Umbrella». Всего она была номинирована на «Грэмми» 33 раза и получила девять наград. Рианна входит в число знаменитостей, выигравших больше всего наград журнала Billboard (крупнейшее и влиятельное издание США о музыкальной индустрии) — 13. А сингл «We Found Love» занял 29-е место в списке главных хитов Billboard. В 2016 году Рианна вошла в тройку артистов с самым большим количеством хитов, возглавлявших американский чарт Billboard. Таким образом, она обогнала Майкла Джексона и Мадонну.

C момента выхода «Anti» — последнего альбома Рианны — прошло почти семь лет. Хотя она говорила, что работает над девятым альбомом «R9», точная дата его релиза пока неизвестна. Единственный новый релиз от Рианны — песня «Lift Me Up», которую она выпустила в конце октября 2022 года. Она стала саундтреком к фильму «Ваканда навеки» и получила номинацию на «Золотой глобус» и «Оскар».

Сделала революцию в бьюти-индустрии

Фэшн-иконой Рианна стала еще в 2014 году, когда получила премию «Икона моды» Совета модельеров Америки. Такую награду получают знаменитости, которые оказали наибольшее влияние на мировую поп-культуру. Тогда же Рианна заняла пост креативного директора Puma. Эта коллаборация была очень успешной: разработанная при участии певицы модель кроссовок Creeper стала бестселлером и даже получила награду как обувь года в 2016 году. Также именно Рианна стала первой темнокожей женщиной — амбассадором Dior.

В 2017 году Рианна основала Fenty Beauty — первую бьюти-компанию, презентовавшую тональную основу для лица в 40, а затем и в 50 разных оттенках, и многие из них были для темнокожих женщин: раньше индустрия, как правило, ориентировалась на женщин с белой кожей. Рианна говорила, что хотела создать косметику, которая подходила бы всем. Она рассказала, что как темнокожая женщина столкнулась с тем, что в бьюти-индустрии не хватает косметики для людей с разными оттенками кожи.

Запуск Fenty Beauty стал настоящей революцией в бьюти-индустрии, и в течение нескольких месяцев разные бренды — от Revlon до Dior — вслед за Рианной выпустили тональники с десятками оттенков. А журнал Time включил линейку тональных основ Fenty Beauty в список 25 лучших изобретений 2017 года наравне с Tesla, iPhone X и марсоходом NASA. Компания Рианны заработала 100 миллионов долларов в первые 40 дней со дня запуска.

В 2018 году Рианна запустила бренд нижнего белья и пижам Savage X Fenty с расширенной размерной сеткой. Белье бренда рекламируют плюс-сайз модели, а также модели разных национальностей и гендеров. Как и в случае с косметикой, через свою линию одежды Рианна продвигает идеи инклюзивности, многообразия и принятия себя. «Надеюсь, что мы сможем вдохновить [женщин] быть более уверенными и сильными, показывая нижнее белье в ином свете», — говорила Рианна про идею своего бренда.

Также Рианна говорила, что она рада тому, как меняется ее тело со временем, и подбирает одежду, основываясь на его потребностях и комфорте. «Нужно уметь смеяться над собой. Я знаю, когда у меня “толстый день”, а когда я теряю вес. Я принимаю свое тело разным. Оно у меня не как у модели Victoria’s Secret, и я все равно чувствую себя красивой и уверенной в своем белье», — рассказывала она в интервью Vogue.

Рианна доказала, что принимает себя любой, и во время первой беременности. В это время она выбирала открытые наряды: кроп-топы, облегающую одежду и даже прозрачные платья. «Я наслаждаюсь тем, что мне не приходится скрывать свой живот. Иногда я чувствую себя пухлой, но какая разница! Это же ребенок», — объясняла Рианна.

В 2019 году Рианна запустила модный бренд Fenty под эгидой люкс-холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy и стала первой женщиной, создавшей отдельный лейбл для LVMH за все время его существования. Но в 2021 году Fenty закрылся.

В августе 2021 года Forbes объявил, что Рианна стала миллиардером: ее состояние оценили в 1,7 миллиарда долларов. Таким образом, она стала богатейшей исполнительницей в мире. Большую часть дохода Рианне приносит не музыка, а именно Fenty Beauty.

Стала крупной благотворительницей и национальным героем

Когда ей было 18 лет, Рианна основала свою первую благотворительную организацию Believe, помогавшую смертельно больным детям. А потом участвовала в благотворительных кампаниях брендов по всему миру. Например, она вместе с другими знаменитостями создала линию одежды H&M «Мода против СПИДа». В 2012 году 24-летняя Рианна основала еще одну благотворительную организацию — Clara Lionel Foundation — и назвала ее в честь дедушки и бабушки, которая в 2012 году умерла от рака. Компании Рианны перечисляют часть своей выручки в этот фонд.

Через несколько лет работы CLF запустил образовательные программы в бедных регионах, а также открыл центр лечения онкологических заболеваний на Барбадосе. Позже фонд обратил внимание и на жертв природных катастроф: с его помощью, например, восстанавливают разрушенные дома и создают инфраструктуру для противостояния новым катаклизмам. За свой вклад в благотворительность Рианна получила награду «Филантроп года» Гарвардского университета.

В 2022 году Рианна пожертвовала 15 миллионов долларов 18 организациям, которые борются с глобальным потеплением на Карибских островах и в США.

На протяжении своей карьеры Рианна регулярно помогает родному Барбадосу, инвестируя в образование и туристическую популярность острова. За это она сперва стала почетным амбассадором Барбадоса, а в 2021 году и вовсе получила звание национального героя. А с 2008 года каждое 22 февраля на Барбадосе даже празднуют День Рианны. Правда, это пока не официальный выходной для населения. Вклад Рианны в благотворительность отметил даже экс-президент США Барак Обама.

При этом Рианна подчеркивает: ей важно, что она может давать работу другим людям: «Мои деньги — не для меня. Я постоянно думаю о том, как могу помочь другим людям».