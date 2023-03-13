«Навальный» получил «Оскар», а ЧВК Вагнера открыла новые вербовочные центры в школах и детских спортивных клубах. Главные новости минувших выходных

Документальный фильм «Навальный» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм»

Картина рассказывает о жизни Алексея Навального с момента, как он вышел из комы в Берлине после отравления сотрудниками ФСБ, и до его возвращения в Россию, где он был задержан прямо в аэропорту Шереметьево.

Церемонию вручения «Оскаров» посетили дочь и жена политика. Принимая статуэтку, Юлия Навальная произнесла короткую речь. «Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным. И наша страна станет свободной. Оставайся сильным, моя любовь», — сказала она.

Главным триумфатором «Оскара-2023» стал фильм «Все, везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Он получил призы в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая актриса», «Лучшие актер и актриса второго плана» и «Лучший монтаж».

ЧВК Вагнера открыла новые вербовочные центры в школах и спортивных клубах, где занимаются дети

О том, что ЧВК открыла свои новые центры в 42 российских городах, 10 марта сообщил ее основатель Евгений Пригожин. Журналисты региональных изданий, в частности, «Тайга.инфо» проверили адреса и обнаружили, что некоторые вербовочные центры были открыты в зданиях школ и детских спортивных учреждений.

Так, по данным издания, в Омске вербовщики открыли клуб «Десантник» прямо в здании гимназии №147. В Барнауле адрес центра ЧВК совпадает с адресом муниципального детского образовательного учреждения — филиала спортивной школы олимпийского резерва №3. Он называется «Боевые перчатки» и считается старейшим боксерским клубом в городе.

В Иркутске центр вербовки заработал в спортивном клубе «Профи», который находится в здании Государственного училища олимпийского резерва. А в Красноярске ЧВК Вагнера вербует и тренирует людей в клубе «Сибирский центр русского боевого искусства». Там рукопашным боем занимаются в том числе дети от четырех лет.

Наемничество в России по-прежнему запрещено законом. Статья 359 российского Уголовного кодекса предусматривает для наемников до 15 лет лишения свободы, а для вербовщиков — до 18 лет.

Мобилизованные сразу из пяти российских регионов пожаловались Путину, что их отправляют на штурм без подготовки и необходимого вооружения

Обращения к президенту страны записали мобилизованные мужчины из Пермского края, а также из Свердловской, Архангельской, Калининградской и Мурманской областей. По их словам, они были призваны для службы в рядах подразделений территориальной обороны, которые предназначены для охраны уже захваченных российскими войсками украинских территорий.

Однако, как сообщили военнослужащие в своих обращениях, их отправили в самопровозглашенную ДНР, где передали в ведение местных командиров. Те, в свою очередь, сформировали из бойцов теробороны штурмовые отряды и отправили атаковать укрепленные украинские позиции.

В результате подразделения мобилизованных понесли тяжелые потери и отказываются снова идти на штурм. «Мы отказываемся идти на неоправданный риск, с автоматами против танков, минометов, снайперов и без поддержки», — заявили выжившие мобилизованные.

Ранее два обращения с подобным содержанием к Путину записали мобилизованные из Иркутской области. После этого их все же заставили пойти на штурм, в котором большинство из них погибли.

Журналисты установили имена более 16 с половиной тысяч российских военных, погибших в Украине

По данным проекта журналистов «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си, которые занимаются установлением имен погибших российских военных по открытым источникам, в Украине были убиты по меньшей мере 16774 российских военнослужащих.

При этом с 24 февраля 2023 года в список погибших добавилось больше 1600 имен. Это рекорд за все время журналистских наблюдений. Самые большие потери, по данным журналистов, зафиксированы среди наемников ЧВК Вагнера.

Мэр города Сретенска в Забайкальском крае Евгений Киргизов стал фигурантом уголовного дела

Ему вменяют угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Поводом для возбуждения уголовного дела стали события 10 марта, когда Киргизов, будучи сильно пьяным, катался по городу и угрожал случайным прохожим оружием.

«Киргизов был пьян в стельку, что не помешало ему разъезжать по городу на своей тойоте. Парковался по-всякому, выскакивал из автомобиля и размахивал пистолетом», — рассказали полицейские местным журналистам.

После этого Киргизов за кем-то погнался и устроил ДТП на мосту через реку Шилка. Когда на место прибыли сотрудники полиции, мэр города достал из багажника топор и стал угрожать силовикам.

«Затем просто уехал с места происшествия. Чтобы его задержать, пришлось вводить план “Перехват”», — сообщили в полиции.

Один из эпизодов биографии мэра Сретенска Евгения Киргизова связан с тем же мостом через реку Шилка. В 2012 году бывший тогда капитаном полиции Киргизов стрелял на этом мосту из табельного оружия по проезжающим автомобилям. Среди пострадавших оказалась машина судебных приставов. Позже Киргизов получил за это условный срок.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.