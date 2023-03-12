ЧВК «Вагнер» открыла центры вербовки в школах и в спортивных клубах, где занимаются дети

ЧВК «Вагнер» открыла несколько десятков центров по набору военных в России — некоторые из них находятся в школах и в спортивных клубах, где занимаются дети. Адреса центров вербовки проверили журналисты «Тайга.инфо».

О том, что в 42 городах России открылись центры ЧВК «Вагнер», пресс-служба Евгения Пригожина сообщила 10 марта. Она же опубликовала список адресов.

Издание «Тайга.инфо» обнаружило, что в Омске вербовщики открыли клуб «Десантник» прямо в здании гимназии №147.

В Барнауле адрес центра ЧВК совпадает с адресом муниципального детского образовательного учреждения — филиала спортивной школы олимпийского резерва №3. Он называется «Боевые перчатки» и считается старейшим боксерским клубом в городе.

В Иркутске в центр вербовки предлагают вступить через спортивный клуб «Профи», который находится в здании Государственного училища олимпийского резерва.

В Красноярске ЧВК «Вагнер» вербует и тренирует людей в клубе «Сибирский центр русского боевого искусства». Там рукопашным боем занимаются в том числе дети от четырех лет.

Аналогичная ситуация в Чите. Там будущих наемников приглашают в бойцовский клуб «Островский», где также занимаются дети.

На протяжении прошлого года Евгений Пригожин вербовал на войну в Украине российских заключенных. Они получали президентское помилование и отправлялись на фронт. 9 февраля глава ЧВК «Вагнер» заявил об окончании этой «программы».

Наемничество в России по-прежнему запрещено законом. Ст. 359 УК предусматривает для наемников до 15 лет лишения свободы, а для вербовщиков — до 18 лет.

Источники: Евгений Пригожин, «Тайга.инфо»

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