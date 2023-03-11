Ранее судимый пьяный мэр Сретенска угрожал прохожим пистолетом, устроил погоню, попал в ДТП, напал с топором на полицейских и скрылся 

В Сретенске Забайкальского края после введения плана «Перехват» полиция задержала мэра города Евгения Киргизова. Об этом сообщает местная газета «Вечорка», ссылаясь на собственные источники в полиции.

По их словам, 10 марта Киргизов, будучи сильно пьяным, катался по городу и угрожал случайным прохожим оружием.

«Киргизов был пьян в стельку, что не помешало ему разъезжать по городу на своей тойоте. Парковался по-всякому, выскакивал из автомобиля и размахивал пистолетом», — рассказал источник газеты.

После этого, как сообщили в полиции, Киргизов за кем-то погнался и устроил ДТП на мосту через реку Шилку. Когда на место прибыли сотрудники полиции, мэр города достал из багажника топор и стал угрожать силовикам.

«Затем просто уехал с места происшествия. Чтобы его задержать, пришлось вводить план “Перехват”», — цитирует издание полицейских.

Позже сообщения об этом инциденте также подтвердил глава администрации Сретенского района Алексей Закурдаев, пишет «Тайга.Инфо». По данным издания, после задержания на Киргизова составили административные протоколы.

Один из эпизодов биографии мэра Сретенска Евгения Киргизова связан с тем же мостом через реку Шилка. В 2012 году бывший тогда капитаном полиции Киргизов стрелял на этом мосту из табельного оружия по проезжающим автомобилям. Среди пострадавших оказалась машина судебных приставов. Позже Киргизов получил за это условный срок.

В марте 2022 года состоящий в партии ЛДПР Киргизов стал мэром Сретенска.

Источник: «Вечорка», «Тайга.Инфо»

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