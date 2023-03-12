«С автоматами против танков и минометов»: сразу несколько групп российских мобилизованных в очередной раз без подготовки бросили на передовую

Мобилизованные из Пермского края, а также из Свердловской, Архангельской, Калининградской и Мурманской областей обратились к Владимиру Путину с жалобой на начальство, которое отправило их из теробороны в штурмовые пехоты.

По словам мобилизованных с Урала, они прибыли для территориальной обороны в ДНР в декабре — там они попали в распоряжение «Первой славянской бригады ДНР». Вскоре их отправили на штурм под Авдеевку «без разведки и связи с другими подразделениями». В итоге четверо солдат погибли, еще 17 были ранены. Их видеообращение опубликовало издание «Сирена».

«Мы отказываемся идти на неоправданный риск, с автоматами против танков, минометов, снайперов и без поддержки», — заявили выжившие мобилизованные. Они также сообщили, что руководство полка запугивает их и угрожает лишением свободы, отправкой в ЧВК «Вагнер» или в другие подразделения «ДНР», если они откажутся идти на передовую.

Аналогичное видеообращение к Путину записали матери и супруги мобилизованных из Подмосковья. Они рассказали, что мужчин мобилизовали в сентябре 2022 года, обучили их на артиллеристов и в конце декабря отправили на фронт. Они два месяца ждали, пока им выдадут оружие, а затем их отправили в штурмовую пехоту. Новое обучение длилось четыре дня.

Родственницы попросили президента и министра обороны Сергея Шойгу «отозвать ребят с линии соприкосновения и обеспечить их артиллерийскими орудиями и боеприпасами».

Еще одно похожее видео записали мобилизованные из Архангельской, Калининградской и Мурманской областей. Они готовились проходить службу в территориальной обороне, однако сейчас их отправляют на передовую — тоже без соответствующей подготовки. «Командование заставило бежать средь бела дня в чистое поле на штурм, из-за чего ни за что погибло шесть наших бойцов», — рассказали мужчины.

Мобилизованные также пожаловались на отсутствие взаимодействия с командирами в других подразделений, на отсутствие огневой поддержки, средств дневного и ночного наблюдения, а также бронетехники.



Источники: «Сирена» (2), «Сибирь.Реалии»

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