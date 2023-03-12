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Журналисты установили имена более 16 с половиной тысяч погибших в Украине российских солдат

10:49 • 12.03.2023

«Медиазона» и «Би-би-си» установили 16774 имени погибших в Украине российских солдат. При этом цифра не отражает реальное количество потерь: журналисты ведут подсчет только на основе публичных сообщений о гибели военных. Реальное число умерших может быть выше в несколько раз.

С 24 февраля в список погибших добавилось больше 1600 человек. Это рекорд за все время журналистских наблюдений. Самое большое количество погибших зафиксировано среди наемников ЧВК «Вагнер».

Кроме того, с начала войны подтверждена гибель 1450 мобилизованных.

Больше всего похоронок приходит родственникам военных в Свердловской и Челябинской областях, а также в Башкирию, Бурятию и Дагестан.

Большинство погибших военных за все время войны в Украине были молодыми людьми от 24 до 26 лет. 

Источник: «Медиазона»

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