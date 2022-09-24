Отношения во многих российских семьях накалились после начала войны с Украиной. Но за последние семь месяцев накал немного спал, люди возобновили общение со своими близкими. Объявленная Путиным мобилизация опять стала сильнейшим триггером для разлада между родственниками. «Холод» рассказывает эти истории.

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Имена всех героев изменены по их просьбе.

«Это заслуга блестящей работы пропаганды» Егор, 35 лет

Мои родители пенсионного возраста, они всегда занимали пророссийскую позицию. Горячо приветствовали аннексию Крыма и политику Путина в целом. Когда 24 февраля началась война, я подумал, что сейчас они наконец-то все поймут, позвонил маме со словами: «Видишь, что происходит? Россия напала на другую страну». На что она мне ответила, что якобы я ем мидии и устрицы, наслаждаюсь благами цивилизации и не думаю о родной стране. Мама сказала мне: «Вы все фашисты, надо было добить вас еще в 1944 году». Позже я узнал, что это нарратив пропаганды — про мидии и устрицы, про фашистов, — но сначала довольно сильно удивился.

То, что у нас с родителями разные ценности, было понятно и до войны, но раньше мы могли нормально общаться и решать бытовые вопросы. После 24 февраля находить общий язык стало невозможно: мы виделись с того момента четыре раза, и это были короткие встречи.

Перед первой встречей мы договорились, что не будем обсуждать тему войны в Украине. Но уже минут через 40 мама начала говорить что-то вроде: «Вы просто боитесь, хотите счастливой сытой жизни, в то время как отечество в опасности». Я пытался сгладить конфликт, напоминал, что мы договорились не обсуждать эту тему, но мама не унималась и повторяла, что у меня нет собственной позиции. Тогда я не выдержал и сказал, что моя позиция — это называть сейчас Россию фашистским государством. Разговор был в гостях у родителей, и после этого они выгнали меня со словами «чтобы ноги твоей здесь больше не было» и «ты нам больше не сын».

Мне кажется, что родители живут на двух параллельных уровнях. Один — фантазийный, который им крайне важен, и они в нем постоянно находятся, потому что все время смотрят телевизор. Второй — бытовая жизнь, которая продолжается. Они волнуются, как у меня дела, как их внук, спрашивают про здоровье, но все это как будто отдельно от идеологической составляющей.

Именно поэтому мне кажется, что родители не верят в физическую опасность для меня, если я попаду на войну. Они долгое время были уверены, что это не война, а на самом деле специальная военная операция, что есть некие профессиональные вооруженные солдаты, которые во имя мира кого-то убивают. Наверное, если на войне погибнет кто-то из их ближайшего окружения, чей-то ребенок, тогда они наконец что-то поймут. Хотя я и в этом не уверен. У меня раньше было ощущение, что вот сейчас кризис ударит по кошельку, и они поймут. А вот сейчас они обнаружат, что инфляция чудовищная, и поймут. Но они не понимали. Я думаю, это заслуга блестящей работы пропаганды, перед этим я снимаю шляпу.

Накануне обращения Путина и объявления мобилизации в переписке от мамы сыпались фразы вроде «надо будет, и отец пойдет [на фронт], и я пойду». Очевидно, что по телевизору как-то заранее подготавливали почву. Я на такое пишу: «Без комментариев», — и сам не инициирую потом общение.

Пару дней назад мы с супругой и ребенком уехали в Турцию, еще до обращения Путина к нации — мы просто поехали отдыхать. Я написал родителям, мол, долетели нормально. Видимо, мой отъезд из России в тяжелое для страны время, по мнению мамы, делает меня предателем, трусом. Она написала, что проклинает нас и знать больше не хочет.

Я и раньше понимал, что родителям всегда были важны советские традиции. Если на 9 мая я не ехал с ними на дачу, а проводил время с друзьями, родители звонили и говорили: «Надо помнить, как все это было», «Ты когда последний раз на могиле у деда бывал?». Такое их поведение вызывает у меня только отторжение. Но в последние годы родители еще больше включились в пропагандистский дискурс — начали вывешивать на даче красное Знамя Победы. В том числе в этом году они поднимали флаг и отправляли мне фотографии со словами «гордимся, своих не бросаем».

После 24 февраля мы не праздновали ни одного праздника вместе, хотя раньше у нас бывали застолья. Но я теперь их избегаю. Уверен, что родители начнут меня провоцировать, а я не смогу сдержаться: буду пытаться что-то объяснить, возмущаться, кричать от бессилия. И все равно меня никто не услышит. Ты можешь говорить все, что угодно, можешь напоминать: «Вы же мои мама и папа», — но эти слова проходят у них мимо ушей. Я не вижу возможности преодолеть эту пропасть между нами.

«Вторая мировая война длилась шесть лет, Третья мировая, может, и больше будет» Олег, 34 года

С бывшей супругой я развелся 10 лет назад, тогда у нас не было разногласий в политической плоскости. Я был более политизированный, она — скорее, аполитична. Но разошлись мы совсем не из-за этого.

У нас есть общий сын, и он остался жить с моей бывшей женой. Она потом вышла замуж за мужчину, у которого тоже есть сын. Новый муж бывшей супруги и его сын — большие поклонники Советского Союза, милитаристских идей. Холодная война для них до сих пор является важным предметом для осмысления и дискуссий. То, что они обсуждают между собой, какие передачи смотрят, так или иначе влияет на моего сына.

У детей мироощущение устроено так, что есть «свои», есть «чужие», как в сказках. Любые исторические моменты или то, что происходит сейчас в политике, для сына выглядит как футбольный матч между «нашими» и «ненашими». Насколько я себя помню в детском возрасте, я тогда так же мир воспринимал.

Не могу сказать, что был конкретный момент, когда я заметил, что сын говорит что-то не то. Но иногда он мог сказать, что Россию окружает НАТО, там одни враги, что он любит Сталина. Я всегда в такие моменты останавливался, мы обсуждали подробно затронутую тему. Сыну сейчас 14 лет, он в таком возрасте, когда все подвергается сомнению, поэтому с ним можно разговаривать, приводить какие-то аргументы, задавать вопросы, из-за которых он задумывается и что-то понимает.

Я не вижу смысла обсуждать с бывшей женой или ее новым супругом, как им правильно воспитывать ребенка. Тем более, воспитание — это не беседа в формате: «Давай, сын, поговорим о политике», — а разговоры членов семьи друг с другом каждый день. На сына влияют и другие вещи. Например, он любит смотреть выступления Задорнова, каким бы это ни было странным занятием для 14-летнего подростка. Алгоритмы YouTube, соответственно, потом показывают что-то, подтверждающее любимую идею Задорнова, что «американцы тупые».

До недавнего времени сын верил в сильную государственную руку и необходимость репрессий. Говорил, что никакой свободы слова быть не должно, потому что люди начнут этим пользоваться. Суды нельзя оставить без контроля, потому что иначе это приведет к бардаку и хаосу. Я у него спросил тогда, почему он так не верит в русский народ, почему не допускает, что люди могут нормально разобраться и с судами, и с другими институтами. Было видно, что сын задумался, как будто что-то у него не состыковалось после моих вопросов.

Мне кажется, что мои приватные разговоры с ребенком важнее, чем гипотетические споры на мировоззренческие темы с его мамой. Наши отношения не такие уж и хорошие, но мы обсуждаем прикладные вопросы, касающиеся сына: какое занятие выбрать, что купить, кто отвезет, кто заберет. Моя тактика заключается не в том, чтобы убедить жену и ее нового мужа транслировать иную позицию, а в том, чтобы просто показывать другую точку зрения. А дальше сын уже сам выберет.

Когда была объявлена мобилизация, в первый же день бывшая супруга мне написала, что хочет «отправить сына в “больничку”, чтобы откосить потом от армии». Попросить знакомых врачей сделать справку или получить гарантированные результаты анализов для нее не проблема. Я спросил, не рано ли еще этим заниматься, когда ему 14 лет. На что она ответила: «Вторая мировая война длилась шесть лет, Третья мировая, может, и больше будет».

Для меня вопрос про армию и сына — этически сложный, я противник любых взяток. Я не желаю своему сыну оказаться в российской армии, но мне бы хотелось сделать выбор в сторону законного способа: альтернативная служба, военная кафедра, троих детей родить — что угодно, но как-то легально дотянуть до 27 лет, когда уже не призывают на срочную службу. Не знаю, перейдут ли слова бывшей супруги про «больничку» в дело.

На мой взгляд, вся эта ситуация выглядит комично. Получается, бывшая супруга «за» государство, но отправлять сына в армию она не хочет. Все, что касается оружия, — не история сына, его реализация в другом, так она считает. Мол, воюет пускай кто-то другой, а мы в тылу будем приносить пользу государству.

«Отец рассказывает, что Запад будет у нас под жопой» Мария, 24 года

Я с мужем живу в Санкт-Петербурге, а мои родители — на Камчатке (место изменено по просьбе героини). Они давно в разводе, но оба поддерживают мобилизацию и считают, что Россия спасает кого-то и делает все правильно. У нас всегда были конфликты на политические темы, но в последнее время я не стараюсь их переубедить, потому что это невозможно.

Пару дней назад мы с мужем из Петербурга приехали в Турцию отдохнуть. В день, когда Путин объявил о мобилизации, мама мне позвонила и сказала, чтобы мы срочно возвращались в Россию, иначе нас признают дезертирами и посадят в тюрьму. Когда я сказала, что у мужа категория B и, пока ничего непонятно с этой мобилизацией, он будет оставаться за границей, мама начала кричать в трубку, что мы предатели родины, что мы глупые, что все равно нас поймают и посадят в тюрьму и так и должно быть. В ответ я спросила: «А если твоего сына или мужа отправят на войну?».

Мой брат — бывший контрактник, его уволили со службы два года назад, и новый муж мамы тоже служил, ему больше 50 лет — думаю, что они оба подлежат мобилизации. Мама ответила, что если надо, то и они пойдут воевать, потому что родину надо защищать.

Мне даже слышать тяжело, как родная мать может отправлять на войну своего ребенка, мужа. Я пыталась ей объяснить, что все это может привести к смертям наших близких — тогда на их могилах мы, может быть, друг друга поймем. Полагаю, что, если кто-то из родственников все-таки будет мобилизован и не вернется живым, мама это воспримет как акт героизма: человек умер, защищая родину. А если человек не хочет идти на фронт, значит, он трус — такое мнение у мамы.

Родному брату мамы уже пришла повестка — он врач скорой помощи. Двоюродным племянникам пришли повестки, им 22 и 24 года, они недавно отслужили. Все они собираются идти в военкомат.

Когда я жила с родителями до 18 лет, у меня особо не было своего мнения, я впитывала все, что говорили вокруг. А потом я переехала и начала думать по-другому. Пару лет назад мы отдыхали все вместе, мама была с отчимом, я с мужем. Я начала говорить, что в результате 20-летнего правления Путина развалено, что только можно: заводы, пароходы. Мама пыталась меня переубедить, говорила, что мы малолетки и ничего не понимаем. Закончилось все ее словами, что наше поколение — идиоты.

Но с мамой все равно проще, чем с отцом, потому что она всегда говорит: «Вне зависимости от твоих решений, ты все равно мой ребенок, я тебя буду любить». С отцом после начала войны все резко испортилось. Он теперь раз в месяц звонит и даже не спрашивает, как дела, зато час рассказывает про то, что Запад будет у нас под жопой. Пару раз я пыталась сказать, что люди не должны убивать людей в 2022 году, но все бесполезно. В последний раз я сказала папе, что не хочу с ним разговаривать на эту тему, он повесил трубку — мы не разговариваем два месяца.

Маму я буду любить вне зависимости от того, что она говорит, хоть и страшно воспринимать некоторые ее слова всерьез. Но она мне дала жизнь, я с ней в любом случае буду поддерживать общение, чтобы хотя бы спрашивать, как здоровье. По моему мнению, родственные связи не должны разрываться из-за разных политических мнений. Думаю, дети в случае таких конфликтов должны быть умнее родителей, должны брать на себя ответственность и сохранять трезвую голову.