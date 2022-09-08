Можно ли не ходить на «Разговоры о важном»? Да!

В российских школах появились внеурочные занятия «Разговоры о важном». На них обсуждаются в том числе спорные темы, касающиеся истории и политики. Если эти занятия уже утверждены в образовательной программе школы, учителя вряд ли смогут от них отказаться, но при этом они все еще могут выбирать, о чем говорить с детьми. В то же время школьники не обязаны посещать «Разговоры о важном» — хотя руководство школы может убеждать родителей в обратном. «Холод» подготовил инструкцию, которая поможет ученикам не ходить на занятия, а учителям — отстоять свое право вести их так, как хочется.

Я родитель. Как отказаться от занятий для моего ребенка?

Напишите заявление об отказе на имя директора школы со ссылками на законодательство.

Во-первых, в Семейном кодексе говорится, что родители «имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами». Это же утверждение содержится в законе «Об образовании». Там же закреплено, что школы только оказывают родителям помощь в воспитании.

Во-вторых, занятия «Разговоры о важном» — внеурочные и факультативны для посещения. Хотя в Минобре считают посещение внеурочных занятий обязательным, минимальное количество часов, которое ученик должен на них отходить, не установлено на федеральном уровне. Каждая школа формирует образовательную программу самостоятельно: ученик должен посетить столько часов внеурочной деятельности, сколько там указано, но школьные спортивные секции и кружки тоже считаются. Об этом говорится в федеральном законе «Об образовании» и в приказе Министерства образования и науки от 29 декабря 2014 года.

Этот приказ также цитируется в части III Федеральных государственных образовательных стандартов: в пункте 19.10 (для начальных классов), 18.3.1.2 (для 5–9 классов) и 13 (для 10–11 классов).

Что именно написано в приказе? «Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений».

Если в школе вам показали приказ директора, местного отдела образования или письмо от Минпросвещения и сказали, что посещать «Разговоры о важном» — обязательно, то в заявлении можно сослаться на 76 статью Конституции. По ней никакие подзаконные акты и локальные документы не могут противоречить федеральным законам, в частности, Семейному кодексу и закону «Об образовании».

Вы можете воспользоваться готовым шаблоном заявления для родителей, который подготовил профсоюз «Альянс учителей».

Я учитель и не хочу следовать методичкам. Что делать?

То же самое — написать заявление на имя директора о том, что вы самостоятельно будете определять содержание занятий. Вы можете сослаться на 47 статью Федерального закона «Об образовании», по которой вам гарантируются:

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

7 сентября стало известно, что из методичек к занятиям «Разговоры о важном» убрали задания и беседы, связанные с войной в Украине. Но теоретически руководство школы или отдел образования все еще могут принуждать вас к тому, чтобы вы обсуждали военные действия в Украине с учениками или призывали их участвовать в сборе помощи для военных. Если такое происходит, укажите в заявлении, что по 48 статье Федерального закона «Об образовании» учителям запрещено заниматься политической агитацией и навязывать детям политические или какие-либо другие убеждения.

Вы можете воспользоваться готовым шаблоном заявления для педагогов, который подготовил профсоюз «Альянс учителей».