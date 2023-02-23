Трансгендерные секс-работницы — одна из наиболее уязвимых групп в ЛГБТ-сообществе. В России это зачастую люди, приехавшие из Центральной Азии, где осуществить трансгендерный переход очень сложно. Когда трансгендерные люди переезжают, из-за стигматизации они часто вынуждены зарабатывать проституцией. После принятия закона о «пропаганде ЛГБТ» в декабре 2022 года полицейские стали составлять протоколы на трансгендерных секс-работниц, а суды выдворяют их из страны. Об этом написала «Медиазона» — «Холод» рассказывает главное.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Сидели в кабинетах и «пресекали» пропаганду

По данным «Медиазоны», после принятия нового закона о «пропаганде ЛГБТ» Московским городским судом было зарегистрировано уже семь административных протоколов по делам о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, совершенной иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением интернета». Решения по четырем из них опубликованы.

Они имеют много общего. Полицейский, который составил три протокола, заходил на сайты знакомств с анкетами секс-работниц, находил там иностранок и копировал в протоколы формулировки объявлений, которые, по его мнению, содержат «пропаганду ЛГБТ». «Медиазона» подчеркивает, что в протоколах указано, что мониторинг полицейские делали, «сидя в служебных кабинетах», «с целью профилактики, выявления и пресечения пропаганды нетрадиционный отношений».

В качестве доказательств вины в суде приводились рапорты полицейских, объяснения самих секс-работниц, а также акты осмотра сайтов и фотоматериалов.

Максим Оленичев, юрист, специализирующийся на защите прав трансгендерных людей, рассказал «Медиазоне», что задача полицейских — указать в протоколе об административном правонарушении, что именно, по их мнению, можно считать «пропагандой». «Далее дело передается в суд, и судья решает, являются ли эти действия “пропагандой”. Такое решение судья вправе принять самостоятельно: закон в этом случае не требует проведения экспертизы», — объясняет Оленичев.

Алане, Насте и Мае — так, согласно протоколам, зовут трансгендерных женщин, обвиненных в «пропаганде ЛГБТ» — судья Савеловского районного суда Николай Мазуров назначил штрафы (суммы не были указаны в постановлениях). Также Мазуров постановил выдворить этих трансгендерных женщин из России.

В четвертом протоколе имя женщины не указано. Судья Тимирязевского суда Ольга Левашова постановила ее арестовать на пять суток и также выдворить из страны.

Новый репрессивный закон развязал руки полицейским

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал новый закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста (раньше «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена в России только среди несовершеннолетних).

Принятие нового закона, считает Оленичев, развязало руки полиции: по его словам, МВД начало подводить под это понятие даже образ жизни трансгендерных секс-работниц. Мигрантки, занимающиеся секс-работой, часто находятся в России нелегально, и когда полиция преследует их, то, по мнению «Медиазоны», она решает сразу две задачи. «Это повышение количества дел о “гей-пропаганде” и якобы борьба с “нелегальной миграцией”», — говорит Оленичев.

При этом, как отмечает «Медиазона», за девять лет действия закона об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних к административной ответственности было привлечено около 120 человек (примерно по 13 дел в год).

Выдворение из страны влечет за собой пятилетний запрет на въезд в Россию, а на родине трансгендерным женщинам может грозить опасность.

Полный текст «Медиазоны» читайте по ссылке.