Вечером 22 февраля руководителя правого провоенного движения «Зов Народа» Сергея Зайцева задержали за пикет у здания Минобороны в Москве с плакатом в поддержку ЧВК Вагнера. Зайцева доставили в отдел полиции, но спустя час отпустили без протокола. «Холод» поговорил с ним — оказалось, что он не только помогает ЧВК Вагнера, но и, например, активно борется с «ЛГБТ-пропагандой».

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Вечером 22 февраля Сергей Зайцев вышел к Минобороны с плакатом с надписями «Дайте боеприпасы ЧВК “Вагнер”» и «ZOV Народа». По его словам, в этот же момент рядом с ним скопились около 10 полицейских и «представителей Минобороны».

«Они спросили, что у меня за плакат. Я сказал, что он в поддержку ЧВК “Вагнер”. Тогда они спросили: “Почему вы поддерживаете частную компанию?”. Я сказал, что они сейчас находятся без боеприпасов, им нужна помощь. Мне дали ответ, что Минобороны [ЧВК Вагнера] ничего не должно. Пусть справляются сами, как хотят», — рассказал Зайцев «Холоду».

Он жалуется, что его поразил «абсолютный холод и безразличие» со стороны представителей Минобороны. «Они мне сказали: “Если хотите им помогать, поезжайте на фронт”, — вспоминает Зайцев. — Я им ответил, что мы и здесь ведем достаточно большую работу в поддержку СВО».

Утром 22 февраля основатель и глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прислал военкору Владлену Татарскому фотографию, на которой запечатлены десятки мертвых тел. Он сообщил, что это погибшие военные ЧВК за один день. По его мнению, они погибли из-за того, что военным не хватало снарядов: и в этом он обвинил Минобороны России. Утром 23 февраля Пригожин рассказал, что «отгрузка боеприпасов» начинается: «Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны».

Зайцев говорит, что сообщение Пригожина о смертях военных и нехватке снарядов его «очень поразило» и именно это «печальное положение» сподвигло его выйти с плакатом. Акция, однако, продлилась недолго: Зайцев рассказывает, что, когда он развернул плакат, «человек из его команды оперативно сделал видео и фото», после чего они пошли к метро. По пути их задержали полицейские и доставили в ОВД «Хамовники». Там их продержали около часа и отпустили без протокола: «С объяснительной, что мы никакие не террористы, ничего не пытались ни взрывать, ни поджигать».

Свою организацию «Зов народа» Зайцев описывает как «патриотическое движение», выступающее за «консервативные, традиционные ценности». «Мы занимаемся защитой культуры, истории, института семьи, веры. И сейчас на фоне СВО поддерживаем наших бойцов, уже три раза отправляли гуманитарную помощь», — рассказывает он. По словам Зайцева, «Зов народа» также активно «освещает проблемы, связанные с “ЛГБТ- пропагандой”» (именно его движение написало заявление на дрэг-квин Бомбу Киберсиси за выступление под гимн России).

Зайцев уверен, что своей акцией «достиг цели донести проблемную ситуацию до руководства Минобороны». «Это было видно и со стороны представителей, которые вышли к нам: они постоянно передавали что-то “наверх”. У них был испуганный вид», — уверяет он.

«По поводу проблемы, с которой мы выходили к Минобороны, больше ничего не планируем делать, — говорит Зайцев. — Евгений Викторович Пригожин заявил, что дали распоряжение о выделении боеприпасов. На данный момент проблему считаю решенной».