Ровно год назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Каждый день войны фотографы документировали то, что происходило с украинцами: агрессию и сопротивление агрессии, военные преступления и сломанные жизни, разрушенные города и миллионы беженцев. «Холод» выбрал главные фотографии этих 12 месяцев.

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Emilio Morenatti / AP / Scanpix

Женщина плачет на похоронах украинских военнослужащих. 14 мая 2022 года

Bernat Armangue / AP / Scanpix

Житель Херсона с собакой после российского обстрела освобожденного Украиной города. 24 ноября 2022 года

Efrem Lukatsky / AP / Scanpix

Детская коляска у дороги после ракетного обстрела города Винница. Погибло 27 человек, включая троих детей. 14 июля 2022 года

Bernat Armangue / AP / Scanpix

13-летнего Артура Вобликова, раненного во время российского обстрела, везут в операционную в Херсоне. Врачам пришлось ампутировать ему левую руку. 22 ноября 2022 года

Roman Pilipey / EPA / Scanpix

Варта (81 год) в машине на эвакуационном пункте в Запорожье. Вместе с семьей она уехала из Мариуполя — по данным ООН, из-за войны город вынужденно покинули 350 тысяч жителей. 22 апреля 2022 года

Efrem Lukatsky / AP / Scanpix

Родственники и друзья на похоронах Лизы Дмитриевой, четырехлетней девочки с синдромом Дауна, убитой российской ракетой в Виннице. Ее мама, Ирина Дмитриева, была тяжело ранена: во время обстрела они шли на занятие к логопеду; «Холод» рассказывал историю этой семьи. 17 июля 2022 года

Vadim Ghirda / AP / Scanpix

Женщина, которую эвакуировали из Ирпеня в Киев, плачет, целуя кошку, завернутую в одеяло. 11 марта 2022 года

Erik Marmor / AP / Scanpix

Женщину и гроб с ее сыном, солдатом ВСУ, погибшим в бою, на лодке перевозят через Северский Донец. Харьковская область, 4 января 2023 года

Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix

Российские солдаты убили Ирину Филькину во время оккупации Бучи; «Холод» рассказывал ее историю. Родственники опознали ее по изображению сердца на одном из ногтей. 2 апреля 2022 года

David Goldman / AP / Scanpix

Девочка с собачкой на руках прощается с бабушкой и дедушкой на вокзале Покровска в Донецкой области. Во время войны украинские железные дороги перевозили сотни тысяч беженцев в более безопасные части страны; «Холод» публиковал истории проводников этих поездов. 2 августа 2022 года

Thomas Peter / Reuters / Scanpix

Киевлянин выносит своего кота из жилого дома, в который попал снаряд. 14 марта 2022 года

Francisco Seco / AP / Scanpix

Жительница Ковшаровки греет свою собаку. С февраля до конца сентября поселок в Харьковской области был оккупирован. После отступления российских войск жители на несколько недель остались без газа, электричества и водопровода. 16 октября 2022 года

Emilio Morenatti / AP / Scanpix

Украинцы толпятся под разрушенным мостом в ожидании эвакуации через реку Ирпень. 5 марта 2022 года

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix

Сергей, отец подростка Ильи, плачет над телом своего сына в родильном доме, переоборудованном в медпункт. Мариуполь, 2 марта 2022 года

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix

Спасатели и волонтеры выносят раненую беременную женщину из родильного дома, пострадавшего в результате обстрела. Мариуполь, 9 марта 2022 года

Emilio Morenatti / AP / Scanpix

10-летний Вова смотрит на могилу своей матери 33-летней Марины Наумец. Она умерла во сне после месяца жизни в подвале во время российской оккупации Бучи. У нее осталось трое детей. 20 апреля 2022 года

Emilio Morenatti / AP / Scanpix

Изношенный портрет 34-летнего Дмитрия Андреевича на его могиле в Ирпене. Его похоронили 26 апреля 2022 года; фотография сделана 10 февраля 2023 года

Thomas Peter / Reuters / Scanpix

Олег Смолин восстанавливается после ранения во время ракетного обстрела в больнице Чугуева под Харьковом. 1 апреля 2022 года

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix

Виктор Колесник плачет над телом своей жены Натальи, погибшей во время российской бомбардировки жилого квартала в Харькове. 7 июля 2022 года

Francisco Seco / AP / Scanpix

Анатолий Вирко играет на пианино возле своего дома в деревне Большая Костромка в Днепропетровской области. 19 мая 2022 года

Aris Messinis / AFP / Scanpix

53-летняя учительница Елена Курило из города Чугуева в Харьковской области в первый день войны. 24 февраля 2022 года

Emilio Morenatti / AP / Scanpix

Похороны 38-летнего Александра Максименко в его родном селе Княжичи к востоку от Киева. Максименко был волонтером в вооруженных силах Украины и погиб в бою в районе Бахмута. 13 февраля 2023 года

Aris Messinis / AFP / Scanpix

Пожилая женщина сидит перед разрушенными домами после ракетного удара, Дружковка, Донецкая область. 5 июня 2022 года

Sergei Grits / AP / Scanpix

Раненая собака в Перемышле, юго-восток Польши. Многие украинские беженцы уезжают вместе со своими домашними животными; «Холод» рассказывал их истории. 28 марта 2022 года