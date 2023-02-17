Вечером 15 февраля в Москве задержали гея Идриса Арсамикова из Чечни, который в 2018 году сбежал в Нидерланды после того как пережил пытки чеченских силовиков, а сейчас вернулся на похороны отца. Его, предположительно, везут в Чечню — там Арсамикова, по мнению правозащитников, могут убить на почве ненависти из-за сексуальной ориентации. Но убийства ЛГБТ-персон происходят не только в этой республике. «Холод» вспомнил три случая из разных регионов страны.

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Редакция «Холода» против гомофобии и любой дискриминации. В этом тексте рассказывается о случаях убийства ЛГБТ-персон. Пропустите его, если тема вам неприятна. Вместо этого вы можете почитать гайд о том, как не идти в армию, если вы ЛГБТ-персона, или историю о принятии себя в гомофобной среде.

«Крестовый поход» против ЛГБТ-сообщества

Дмитрий Циликин. Фото: ЕУСПБ

31 марта 2016 года родственники нашли 54-летнего Дмитрия Циликина мертвым в его квартире в Санкт-Петербурге. Он работал обозревателем агентства «Росбалт», а до этого — редактором рубрики «Культура и общество» в петербургской газете «Час пик». В последний раз Циликин выходил на связь после возвращения из командировки из Риги — за неделю до того, как его нашли мертвым.

На теле Циликина было около 30 ножевых ранений. Следствие установило, что он погиб от них несколькими днями ранее. Убийцей оказался 21-летний студент Гидрометеорологического университета Сергей Косырев. Циликин познакомился с ним в интернете и 27 марта пригласил к себе в гости. По версии следствия, между ними возникла ссора — и Косырев напал на Циликина.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источник в следствии писала, что, по рассказам Косырева, он знал о гомосексуальности Циликина и хотел собрать на него компромат, чтобы потом шантажировать. К убийству он тщательно готовился и взял с собой на встречу нож и травмат. Позже Косырев назвал себя «чистильщиком», жизнь которого — «крестовый поход против определенной социальной группы», писала «Фонтанка». Циликина он убил из ненависти.

30 мая 2017 года суд приговорил Косырева к 8,5 годам колонии строгого режима.

«Сам упал на нож»

Роман Едалов (с сигаретой) и Евгений Ефимов на пикнике в июне 2019 г. Фото: HRW





В ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Антон Бережной напал с ножом на Романа Едалова и его партнера Евгения Ефимова с криками «пидорасы, сволочи». Нападавший ударил Едалова ножом в сердце — тот умер на месте. Ефимов получил легкие повреждения.

Роман Едалов переехал в Москву из поселка Крынка Ростовской области в начале 2000-х, чтобы профессионально заниматься танцами, и записался в школу балета Аллы Духовой Todes. Через несколько лет он бросил танцы из-за проблем со спиной и устроился работать официантом в «Президент-отель», позже стал администратором ресторана. В Москве Едалов познакомился с Ефимовым и переехал к нему в Подольск (Московская область). В день нападения они вместе проводили время в гей-клубе. Ефимов предполагал, что нападавший следил за ними по пути из клуба и напал на них из-за их сексуальной ориентации.

Антона Бережного арестовали в день нападения. Он работал грузчиком и был ранее судим за нападение на полицейского. По словам Бережного, убивать Едалова он не планировал: тот «сам упал на нож». Следственный комитет возбудил в отношении Бережного уголовное дело об убийстве Едалова и о нападении на Ефимова.

В феврале 2020 года присяжные оправдали Бережного по обвинению в убийстве, хотя он частично признал свою вину. Суд назначил ему год и 11 месяцев ограничения свободы за избиение Ефимова. В сентябре того же года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. При этом обвинение в убийстве переквалифицировали на более мягкую статью — о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности.

Судебное заседание назначили на 1 июня 2021 года. Во время перерыва Бережной сбежал из суда и даже не забрал с собой паспорт. На следующий день его объявили в розыск, а 4 июня задержали и отправили в СИЗО. 9 июня Басманный суд Москвы приговорил Бережного к девяти годам колонии строгого режима. В этот раз присяжные признали его виновным, но заслуживающим снисхождения.

«Нравственный джихад»

Елена Григорьева 17 апреля 2019 года на акции в международный День Молчания. Фото: Давид Френкель

21 июля 2019 года Елену Григорьеву нашли мертвой в Санкт-Петербурге возле ее дома. На ее теле были восемь ножевых ранений и следы удушья. Григорьева была активисткой, ходила на митинги, в том числе на «Русские марши» националистов, а позже стала выступать против присоединения Крыма, войны на востоке Украины и за права ЛГБТ-сообщества. В конце 2019 года Григорьева открыто заявила, что она бисексуальна. Тогда же ей начали поступать угрозы, в частности от проекта «Пила против ЛГБТ», от знакомых националистов и от Тимура Булатова, который называл себя «борцом с геями».

Знакомые Григорьевой считали, что в ее убийстве виноват именно проект «Пила»: летом 2019 года он объявил «новый сезон охоты» на представителей ЛГБТ-сообщества. Правозащитник Никита Томилов обвинял в смерти Григорьевой Тимура Булатова: он называл убийство активистки «нравственным джихадом».

В связи с убийством Григорьевой полиция также опрашивала националиста Николая Грачева. В мае 2019 года, за несколько месяцев до убийства, Григорьева подала на Грачева заявление об изнасиловании. С ним они были знакомы со времен «Русских маршей». Грачеву не нравилась «гей-тусовка», частью которой стала Григорьева, и он хотел ее «разогнать»: написал ей с фейкового аккаунта, представился геем, попросил пустить переночевать.

Он приехал к Григорьевой и потребовал от нее звонить другим ЛГБТ-активистам, чтобы «лупить их и на видео снимать». Через несколько часов приехала полиция, Григорьева написала заявление. По словам Грачева, он «ее швырнул один раз, но кулаками не бил». После этого случая они не виделись. На вопрос о возможной причастности «Пилы» к убийству Григорьевой Грачев ответил, что не за и не против, но поддерживает их желание «запугивать» представителей ЛГБТ.

25 июля полиция задержала подозреваемого в убийстве Григорьевой. Им оказался уроженец Киргизии 1981 года рождения, чье имя осталось неизвестным. Тогда следователи назвали причиной убийства «бытовой конфликт» и отметили, что Григорьева «вела асоциальный образ жизни» и «распивала спиртное с подозреваемым».

Но в итоге за убийство Григорьевой осудили ее знакомого — жителя Санкт-Петербурга Алексея Волнянко. Ему дали восемь лет и один месяц колонии строгого режима. Адвокат ЛГБТ-группы «Выход» Ксения Михайлова считает, что следствие не предоставило достаточно доказательств, которые бы говорили о «бытовом конфликте» Григорьевой и Волнянко, а также не проверило другие версии убийства — в том числе мотив ненависти.

Такие убийства — исключение или правило?

В 2017 году Лаборатория исследования сексуальности опубликовала статистику преступлений на почве ненависти против ЛГБТ-людей. Это те преступления, когда представитель ЛГБТ становится жертвой именно из-за того, что правонарушитель предвзято к нему относится. Например, в 2010 году таких преступлений в России зафиксировали 18 (среди них — 13 убийств), а в 2015-м — 65 (среди них — 27 убийств). С каждым годом их количество только росло.

В 2019 году только в Москве и Московской области правозащитники зафиксировали 41 случай нападений, насилия, угроз и угрожающего поведения на почве ненависти к ЛГБТ-сообществу. Чаще всего, отмечали в ЛГБТ-группе «Стимул», жертвами таких преступлений становятся гомосексуальные и бисексуальные мужчины, которых заманивают на «подставные свидания». Из 11 нападений, совершенных в столице и области в 2019 году, одно закончилось убийством.