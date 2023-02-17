Из-за пандемии и нестабильной экономики планирование беременности в последние годы и так не было легким процессом. А сейчас все стало еще хуже: многие перестали чувствовать себя в безопасности и изменили свои планы. К ним относится и решение завести ребенка — несмотря на то, что у некоторых родить позже, может, уже и не получится. «Холод» поговорил с женщинами, которые оказались в такой ситуации.

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По просьбе собеседниц «Холода» мы не указываем их фамилии.

Вынужденные эмигранты больше не хотят рожать детей. Приоритет — сохранить свое психологическое состояние

У 32-летней Елизаветы из Кемерово есть дочь Варя, которой скоро исполнится пять лет. Почти сразу после рождения дочки они с мужем начали обсуждать второго ребенка: хотели, чтобы у детей была небольшая разница в возрасте. «Первые два года я восстанавливалась после родов, потом сидела с дочкой в изоляции дома из-за коронавирусных ограничений, — рассказывает Елизавета. — Было сложно и тревожно, но я все равно хранила некоторые детские вещи “на потом” и надеялась, что у нас вскоре будет второй ребенок». Елизавета и ее муж решили, что начнут всерьез обсуждать вторую беременность, когда у них будет свое жилье.

В начале 2022 года семья переехала из Кемерово в Санкт-Петербург, накопив деньги на первоначальный ипотечный взнос. «Мы копили около трех лет. Но из-за санкций [которые наложили на Россию из-за военных действий в Украине] мы потеряли большую часть накоплений: стоимость ценных бумаг, в которые мы вложились, упала, а потом деньги стало невозможно вывести», — рассказывает Елизавета. Те деньги, что у семьи остались, они потратили на новый переезд — из России в Грузию. «Мое здоровье ухудшилось, я начала пить антидепрессанты, — говорит Елизавета. — Мы оказались в тяжелом положении без помощи бабушек и близких друзей».

Около 60% семейного бюджета у Елизаветы и ее мужа сейчас уходит на оплату садика и кружков для дочери, поэтому мысли о рождении второго ребенка они отложили на неопределенный срок. «Вырастить бы Варю в здоровой обстановке, самой умом не тронуться и семью сохранить — о другом сейчас и не мечтаю», — говорит Елизавета.

39-летняя Наталья из Москвы рассказывает, что они с мужем долго шли к тому, чтобы стать родителями. Сперва у них не получалось зачать ребенка, потом Наталья в течение нескольких лет лечилась. С мужем она выбрала клинику для ЭКО — в 2022-м они планировали сделать эту процедуру.

«Также мы закончили школу приемных родителей и готовились к такому варианту. И тут грянула война, — рассказывает Наталья. — На три четверти я украинка, поэтому первым моим порывом было желание родить любой ценой. Я считала, что будущей Украине нужны мои дети. Но мое психологическое состояние ухудшилось, а за ним и физическое тоже».

После начала мобилизации Наталья и ее муж уехали из России в Молдову. «Мы поняли, что нам перестало хватать кислорода для жизни, — говорит Наталья. — Половина моей семьи остается в Украине или переехала в Европу и живет теперь в статусе беженцев. Вторая половина — в глубокой травме. Это очень тяжело, мы сейчас просто выживаем, как бы пафосно это ни звучало».

Наталья говорит, что они с мужем решили не возвращаться в Россию, а планы завести ребенка, вероятно, уже никогда не сбудутся. «Я понимаю, что процедуру ЭКО уже не выдержу ни психологически, ни физически. Усыновление тоже накрылось: ехать только ради него в Россию мы не хотим. Кроме того, этот мир больше не похож на место, где хочется растить детей. Им нужны психически крепкие и ресурсные родители, а мы больше не такие люди», — считает Наталья.

Демографы ожидаемо отмечают спад рождаемости в России. Но это происходит уже не первый год

По данным Росстата, за 2022 год количество родившихся в России младенцев упало на 6,7% по сравнению с предыдущим годом: родилось почти на 97 тысяч детей меньше, чем в 2021 году. Но показатели рождаемости уменьшались и раньше: падение началось с 2015 года, при этом случались более резкие скачки. Например, в 2017 году родилось на 11% детей меньше, чем в 2016-м.

На снижение рождаемости влияет много причин, но, как считает демограф Игорь Ефремов, основной фактор — это сокращение доходов людей. «В принципе, откладывать рождение ребенка — это не такая большая трагедия, если потом есть возможность это сделать. То есть если семья планировала родить ребенка и решила отложить это на два года, то в большинстве случаев это все еще возможно, — считает Ефремов. — Поэтому самый критичный вопрос — как долго продлится ситуация, при которой люди будут вынуждены откладывать рождение детей? Если она продлится в течение хотя бы пары лет, то это уже будет невосполнимый удар по рождаемости».

Демограф Алексей Ракша говорит, что начало боевых действий в Украине повлияло на желание людей рожать детей не так сильно, как мобилизация, объявленная 21 сентября. Как это скажется на рождаемости, можно будет увидеть по данным за июнь и июль 2023 года.

Те, кто остались в России, тоже не решаются заводить детей

Эмиграция — не единственная причина, чтобы отложить родительство. 33-летняя Маргарита из Омска решила пока не рожать ребенка, хотя до войны она мечтала об этом. «Мы с мужем в браке четыре года, последние два из них ведем осознанные разговоры о детях. В 2022 году мы планировали пройти медицинские обследования и начать попытки, уже придумали имена и мальчику, и девочке», — рассказывает она.

Начало военных действий одинаково шокировало и Маргариту, и ее мужа, однако оказалось, что они по-разному думают о воспитании будущего ребенка. «Муж убежден, что он сможет оказать влияние на мировоззрение ребенка и не допустит, чтобы выросший человек воспринимал происходящее как норму. А я не верю, что родители могут иметь большее влияние на формирование взглядов, чем школа и окружение», — говорит Маргарита. Сейчас она не готова рожать ребенка, который будет жить «в таком мире и конкретно в России».

Маргарита всегда мечтала о комфортном будущем для ребенка: чтобы он мог учиться в хорошем университете, путешествовать по миру без оглядки на общественные нормы. Но теперь семья не сможет этого обеспечить. «Прошу мужа пока оставить разговоры о ребенке. Но боюсь, что нам придется смириться с тем, что мы и дальше останемся только вдвоем. Мне скоро 34 года, возможно, через какое-то время я уже и не смогу родить», — считает Маргарита.

У 42-летней Татьяны из Перми до войны тоже были большие планы на будущее: она их строила вместе с мужчиной, с которым у нее были отношения. «Мы не торопились, но и не тормозили, обсуждали в том числе и рождение детей», — говорит она.

По рассказам Татьяны, с началом войны в Украине у нее «рухнуло буквально все»: надежды на будущее, отношения с друзьями, которые поддержали войну. «Но самое ужасное — это разные взгляды с мужчиной. Мы расстались, это была моя инициатива, — рассказывает Татьяна. — Я не могу представить себя рядом с человеком, который оправдывает смерти мирных людей какими-то “высокими целями”. Теперь для меня вопрос детей не стоит».

Татьяна рассуждает, что в стране «с нулевой ценностью жизни» рожать и растить детей страшно. «Я в ужасе от того, как меняется образование в школах. Марши, военная подготовка, — говорит Татьяна. — Рождение ребенка и раньше для меня не было самоцелью, а сейчас и подавно».

Планировать детей становится сложнее. Насколько — зависит от вашей личности

«После 24 февраля 2022 года планировать что-то на долгий или средний срок стало гораздо тяжелей, я это замечаю по клиентам, — говорит психолог Марина Козина. — Для многих картина мира изменилась радикально, стало гораздо меньше понимания, на что опираться при планировании. Будет ли доход? Где мы будем жить? Будем ли мы в безопасности? Когда нет понятных ответов на эти и другие жизненно важные вопросы, конечно, думать о рождении детей становится сложнее».

А может быть иначе: кризисные события (смерть родственника или военные действия) становятся триггером для человека, и его осеняет, что откладывать свои планы и мечты дальше некуда. «Кому-то события 2022 года помогли понять, что он хочет реализоваться в чем-то другом, помимо родительства, и рождение ребенка — это не его истинное желание, а социально навязанный конструкт. А кто-то, наоборот, осознал, что хочет быть родителем, это для него очень важная ценность», — говорит Козина.

По ее мнению, современное общество более спокойно относится к идее отсроченной беременности или даже к решению не иметь детей вовсе. Раньше, если молодая семья не заводила ребенка, это было социально ненормативно, но сейчас отношение меняется.

На то, становится человек родителем или нет, влияет много разных факторов: что вы за человек, какой у вас характер, какие ценности и особенности личности, насколько для вас важно родительство вообще.

«Человек может быть очень тревожным, но если он состоит в крепких и надежных отношениях, это помогает ему легче решиться на родительство, — объясняет Козина. — При этом менее тревожный человек, но тот, кто ощущает свои отношения как ненадежные, может отказаться от решения завести ребенка или отложить его на другой период».

Некоторые пары решаются на рождение детей. Да, несмотря ни на что

Некоторые пары все же решаются на рождение детей несмотря ни на что. 33-летняя Анна из Карелии рассказывает, что они с мужем пытаются зачать ребенка с апреля 2021 года. «События февраля 2022 года на мое желание забеременеть не повлияли. Конечно, у меня возникли тревоги, но мы поговорили с мужем и сошлись на том, что рожают всегда, в любые времена, — говорит Анна. — Мне бы забеременеть сначала: пока пытаемся, может, уже [военные действия] и закончатся».

Анна говорит, что уехать из страны они с мужем не могут. «По крайней мере не можем так резко сорваться, как уезжали люди в 2022 году. Все заканчивается, — говорит она. — И это тоже закончится. Недавно все тряслись из-за ковида, где теперь этот ковид? Когда началась мобилизация, все были в панике. Прошло несколько месяцев, сейчас все спокойны. Мы у себя одни — думаю, надо пытаться жить несмотря ни на что. Физиология и медицина все-таки не безграничны».

Не откладывать рождение ребенка решили и Анастасия с Андреем, которые живут в Москве. Они поженились как раз 24 февраля 2022 года. Свадьба была спланирована заранее, когда еще никто не знал о начале военных действий в Украине.

«Сразу после свадьбы я узнала, что жду ребенка. Очень хотелось девочку, так как у Андрея уже есть двое сыновей от первого брака», — рассказывает Анастасия. Для нее это была первая и долгожданная беременность. В ноябре у пары родилась дочь, ее назвали Мирой.