В 2022 году из России уехали тысячи человек. Переезд в другую страну — большой стресс даже для тех, кто к этому морально готовился. А эта волна эмиграции получилась вынужденной: до начала войны многие не собирались покидать страну. Как теперь справиться со сменой дома, адаптироваться на новом месте и научиться жить настоящим? «Холод» поговорил об этом с клиническим психологом Екатериной Онокой.

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Почему в эмиграции у нас пропадает «чувство дома»?

— Эмигранты нынешней волны в основном оказались не в тех странах, куда они при желании стремились бы уехать в обычных условиях, а там, куда можно было быстрее и проще добраться.

Из-за этого человек как бы зависает в неопределенности: старый дом уже потерян, новый дом еще непонятно где, не ясно, получится ли вернуться и если да, то когда. Обустраиваться ли здесь, покупать ли новую посуду, собирать ли заново библиотеку, учить ли местный язык? Все это сильно бьет по «ощущению дома», так как не удовлетворяется наша потребность в стабильности, безопасности, предсказуемости.

Можно ли тогда искусственно создать «чувство дома» для более быстрой адаптации? Чтобы через 40 лет не превратиться в тех людей, которые сейчас с ностальгией вспоминают жизнь в СССР.

— Мне кажется, что антидот от застревания в прошлом — это ассимиляция, создание связей с новой культурой. Ценить прошлое — нормально. Но при этом важно проявлять любопытство к новой среде. Открытость новому, готовность учить язык и общаться с жителями той страны, в которую вы приехали, увеличивают шансы на то, что вы будете больше удовлетворены своей жизнью в эмиграции. Например, мы с мужем осенью переехали в Аргентину, и мне изучение местного языка помогает. Также не стоит застревать исключительно в русскоязычном сообществе, потому что это может мешать адаптации.

Это не значит, что нужно отречься от всего, что тебя связывает с Россией. Можно одновременно сохранять свою идентичность, свои корни, но при этом интересоваться культурой страны, в которую ты приехал. Это дает больше устойчивости, и так постепенно возникает «чувство дома».

Особенность новой волны эмиграции в том, что в основном уехали люди с ресурсами: с удаленной работой, имуществом, которое можно продать, или со сбережениями. Многие были достаточно реализованы, у них и правда была неплохая жизнь до войны. Они отличаются от эмигрантов, которые, например, 40 лет назад уезжали из разваливающегося СССР в полную неизвестность без всего. Им приходилось селиться в небогатых районах, большинству приходилось браться за менее квалифицированную работу. Сейчас эмигранты в основном могут позволить себе более достойные условия жизни после переезда.

Как не застревать в воспоминаниях о том, как все было предсказуемо и просто дома?

— С одной стороны, надо помогать себе двигаться дальше, но с другой — важно дать себе время отгоревать то, что вы оставили. Вынужденный переезд — это большая утрата: дома, образа будущего, планов, когда человек чего-то хотел для себя, для своих близких. Все резко обрушилось, многие не были к этому готовы. Кто-то сейчас не знает, когда увидит близких, которые остались в России или уехали в другие страны, у кого-то в семье возникли конфликты из-за отношения к войне. Это все вызывает сильные эмоции, надо дать себе время все это пережить.

Сколько для этого нужно времени?

— Проект Re:Russia (площадка для экспертного обсуждения российской политики, экономики и социальной жизни, которая также проводит собственные исследования. — Прим. «Холода») проводил исследование, в котором опрашивал россиян, уехавших в марте, а затем повторно делал это в августе. Согласно полученным данным, примерно через полгода люди начинают чувствовать себя лучше, у них появляется больше оптимизма относительно будущего. У людей, которые уехали в марте, сейчас больше сил, у них появляются какие-то планы.

То есть полгода — это достаточный срок, чтобы начать двигаться дальше?

— Я не могу назвать конкретные сроки. Все люди переживают стрессовые ситуации, к которым относится и эмиграция, по-разному. Я могу оперировать только тем, что наблюдаю, и теми исследованиями, что уже есть.

Есть люди, которые испытывают эмоциональные качели: с одной стороны, они не хотят жить в стране, где тебя могут отправить воевать. А с другой стороны, им не нравится жить в каком-то другом месте, хочется вернуться в более понятные условия жизни. Некоторые решают вернуться. Можно ли сказать, что это верный выбор? Или лучше назначить себе какой-то условный срок, например продержаться в эмиграции минимум полгода, а потом решать, что делать дальше?

— Универсального ответа на этот вопрос нет. Когда я это обсуждаю с клиентами, я предлагаю идти через ценности. Важно понять: какое место сейчас соответствует реализации ваших ценностей? У кого-то в России остались пожилые и недееспособные родители, и это просто разрывает им сердце — в таком случае ценность быть рядом с семьей перевешивает реализацию в другой стране.

При этом, взвешивая варианты, надо принимать, что при любом выборе будут потери. Оставаясь в России, кто-то теряет ощущение безопасности, теряет свой голос, если он не согласен с происходящим. А в эмиграции он, например, теряет стабильность, образ будущего, социальные связи.

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Некоторые эмигранты не хотят обустраивать съемное жилье, ссылаясь на то, что дома в России у них уже есть эти вещи, мол, зачем покупать их еще раз. Почему у людей появляются такие мысли?

— Когда человек улетает с двумя чемоданами на семью, оставляя жилье, которое обустраивал годами и с большой любовью, возникает тревога. И она действует как «стоппер» на новом месте, возникают мысли, что этот дом ты тоже можешь потерять. На решение о покупке новых вещей в съемную квартиру влияет и финансовый вопрос: несмотря на то что многие эмигранты имеют хорошую удаленную работу, часть заработка уходит на съем жилья, из-за чего может упасть их уровень жизни.

Я думаю, что оптимальная стратегия — это выбрать компромиссный вариант, а не мыслить крайностями: либо я покупаю себе всю новую мебель в съемную квартиру и меняю все от обоев до посуды, либо живу в полной аскезе и не покупаю для себя вообще ничего. Например, если вы любите, когда в квартире много живых цветов, то не обязательно устраивать оранжерею, можно купить пару цветов в горшках. Можно приобретать что-то адекватное тем условиям, в которых находится человек: красивую кружку для утреннего кофе или плед. Такие предметы будут создавать уют.

Как помочь себе обрести «чувство дома» в новой стране?

Памятка от Екатерины Онокой



Первое: не требуйте от себя слишком многого сразу после переезда, дайте себе время на адаптацию. В новой стране человек становится менее продуктивным, потому что не знает, как обустроить самые бытовые вещи, привычные дела занимают куда больше времени. Важно сделать скидку на это.



Второе: не изолируйтесь от людей, которые переживают схожий опыт. Вступайте в чаты с соотечественниками, где можно спросить совета или попросить о помощи. Устанавливайте новые контакты, общайтесь с теми людьми, которые переживают схожий опыт, но не ограничивайтесь только этим комьюнити.



Третье: учите язык страны, в которой вы оказались. Довольно трудно почувствовать себя как дома, когда все вокруг говорят на незнакомом тебе языке. Пусть вы не будете звучать как носитель, но на базовом уровне общаться сможете.



Четвертое: окружайте себя предметами, которые будут давать ощущение безопасности, насколько это возможно. Не обязательно делать ремонт в съемной квартире, но можно купить себе уютные тапочки или красивую кружку.



Пятое: поддерживайте отношения с теми, кто вам дорог. Не всем легко удается организовывать отношения на расстоянии, кому-то приходится этому учиться. Но важно следить за тем, чтобы не оставаться в одиночестве и тоске.