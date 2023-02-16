Жители подмосковного Дмитрова заметили, что глава городского округа Илья Поночевный, которого критиковали за любовь к дорогой одежде, замазывает в фотошопе логотип на своей куртке Prada. «Холод» собрал еще пять случаев, когда российским чиновникам пришлось оправдываться и прятать свою любовь к роскоши.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

«Подарок Тани»

Фото: инстаграм Олега Митволя

В 2015 году Алексей Навальный написал у себя в блоге, что, изучая свадебные фотографии Дмитрия Пескова (1 августа 2015 года пресс-секретарь Путина женился на фигуристке Татьяне Навке), заметил у него на руке часы Richard Mille RM 52-01 стоимостью 620 тысяч долларов — четыре его годовых оклада.

Песков рассказал РБК, что часы в день свадьбы ему подарила Навка. «Действительно, часы очень дорогие. Но стоят они существенно дешевле, чем указывают некоторые товарищи», — добавил он. Ту же версию подтвердила и его жена: «Я олимпийская чемпионка. Очень много работаю, в том числе и все лето. И, конечно, зарабатывая своим трудом, могу позволить сделать хороший подарок». Как и Песков, она настаивала, что озвученная стоимость часов «не соответствует действительности».

Навального объяснения Пескова и Навки не убедили — его соратники из ФБК выяснили, что в часах, которые Пескову якобы подарила Навка на свадьбу, чиновник появлялся за три месяца до торжества. После этого гость свадьбы, бывший госслужащий Олег Митволь, рассказывал, что часы Песков одолжил у кого-то из своих знакомых, чтобы «подшутить» над журналистами. «Во время свадьбы Песков понимал, что его будут фотографировать, а карточки потом разлетятся по интернету. Песков на время одолжил часы у кого-то из своих знакомых, которые присутствовали на торжестве. Попозировал с ними. Мы ждали, что журналисты отреагируют на эту утку. И не ошиблись. На следующий день все стали подсчитывать, сколько стоят часы и каким образом чиновник мог на свою скромную зарплату приобрести такую роскошь», — говорил он.

В 2022 году Митволя поместили в СИЗО по уголовному делу о хищениях при проектировании красноярского метро.

«Мне неудобно говорить, что я ношу подделки»

Фото: страница Марии Ракчеевой «ВКонтакте»

10 января 2023 года журналистка Мария Ракчеева обратила внимание, что обувь, в которой председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова приехала на место коммунальной аварии, похожа на ботильоны Chloé за 109 тысяч рублей. В посте во «ВКонтакте» Ракчеева написала, что находит «неуместным позирование в сапожках от европейского дома моды на убитых и обледенелых рязанских тротуарах, рядом с очередным прорывом».

Пост процитировали некоторые СМИ, и на следующее утро чиновница позвонила Ракчеевой и рассказала, что купила ботильоны в бутике в инстаграме, который торгует репликами изделий известных брендов, за 4,5 тысячи рублей. «Мне неудобно говорить, что я ношу подделки, но приходится», — сказала Панфилова журналистке.

«Есть некоторая личная территория человека»

Фото: patriarchia.ru

В 2012 году на сайте патриархии обнаружили отретушированную фотографию патриарха Кирилла, сидящего за столом. На его руке не было часов, но при этом они отражались на лакированной поверхности стола. Фотография была сделана в 2009 году, но ретуши подверглась только через три года. Оригинальная же фотография, на которой легко различимы часы Breguet за 30 тысяч долларов, сохранилась на страничке отдела внешних связей РПЦ.

Вскоре фотография с сайта пропала, а глава пресс-службы патриарха прокомментировал ситуацию так: «Я считаю, что это неприлично, постыдно рассматривать предметы личного туалета или подарки, или иные вещи, которые носит другой человек. Независимо, патриарх ли это, или журналист, или какой-нибудь общественный деятель. Есть некоторая личная территория человека, залезать в которую считается бескультурьем полным», — рассказал он «Коммерсантъ FM».

Однако позже пресс-служба РПЦ все-таки призналась, что фотография была обработана в фотошопе, и принесла извинения за эту «нелепую ошибку».

Сам патриарх Кирилл называл фотографии коллажем и рассказывал Владимиру Соловьеву, что носит «русские, недорогие часы с гербом», подаренные ему Дмитрием Медведевым. Соловьев также процитировал слова патриарха о том, что часы Breguet у него действительно есть, но они лежат нетронутыми среди коробок с другими подарками.

«Выдумки журналистов»

Фото: zapad24.ru

Во вранье о своих часах журналистов обвинял и мэр Канска Андрей Береснев. После того как в январе 2023 года появились публикации о том, что он носит золотые часы Rolex за 10 миллионов рублей, Береснев заявил, что у него действительно есть золотые часы, но не Rolex и не за 10 миллионов (какие именно и за сколько, он не уточнил). Береснев сказал, что купил их 25 лет назад, а сообщения журналистов назвал выдумками.

Незадолго до скандала с часами депутаты городского совета Канска обратились к его председателю с просьбой оценить новогодний отдых Береснева в Таиланде. «В сложное для Родины время, когда мобилизованные граждане участвуют в СВО и погибают, защищая интересы своей страны, они (чиновники, в числе которых, был и мэр Канска) продемонстрировали свое превосходство, лжепатриотизм, противопоставили себя обществу», — написали составители обращения.

«Мои друзья — не самые бедные люди на этой планете»

Фото: Наталья Колесникова / AFP / Scanpix

В 2015 году журналисты РБК подсчитали стоимость часов российских чиновников. Оказалось, что самые дорогие носит глава Чечни Рамзан Кадыров — Greubel Forsey за 280 тысяч долларов. Кадыров ответил постом в инстаграме, рассказав, что владеет внушительной коллекцией часов, большую часть которой составляют экземпляры, подаренные ему многочисленными близкими друзьями из разных стран.

«Это не самые бедные люди на этой планете. Я, в свою очередь, также дарю друзьям и меняюсь, если предлагают редкий экземпляр, которого у меня нет. От подчиненных или людей, имеющих от меня какую-либо зависимость, не получал, не получаю и не намерен впредь получать часы или иные ценные подарки. У них и нет такой возможности», — написал Кадыров и заявил, что часы Greubel Forsey якобы имеют совершенно иную цену. В том же посте глава Чечни похвастался, что у него в коллекции есть вещи «людей, оставивших след в мировой истории на протяжении многих веков».