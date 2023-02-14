ЧВК Вагнера обещает заключенным свободу, если они поедут на войну. Но некоторые не возвращаются живыми — тогда из них делают героев: мы уже писали о таких случаях. Правда, есть и другие ситуации: иногда бойцов ЧВК отказываются хоронить с воинскими почестями на родине. «Холод» собрал четыре такие истории.

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Не выделили Дом культуры для прощания

Никита Касаткин родом из поселка Жирекен в Забайкальском крае. В 2020 году он оказался в колонии, где должен был отбывать десятилетний срок за убийство местного жителя: Касаткин нанес ему девять ножевых ранений и минимум шесть ударов металлическим предметом по голове. В 2022 году он подписал контракт с ЧВК Вагнера. Через три месяца 23-летний Касаткин погиб на войне.

Его родственники хотели, чтобы Касаткина похоронили с почестями в его родном поселке, но часть местных жителей была против: они не хотели, чтобы «из убийцы делали героя». Другая часть поселка считала, что Касаткин «искупил свои грехи кровью», когда был на войне.

Прощание с погибшим должно было состояться в Доме культуры Жирекена, но администрация от этой идеи отказалась. По словам главы поселка Алены Когодеевой, в Жирекене нет типового здания ДК — он находится в арендованном помещении, где раньше был магазин, и обстановка для такой церемонии там «не соответствующая»: повсюду «цветочки и поделки». Администрация предложила провести прощание в церкви, но родственники Касаткина решили сделать это в доме его двоюродной тети.

Глава Чернышевского района Виктор Наделяев встретился с родственниками погибшего и тоже обсудил с ними вопрос похорон. Наделяев обещал, что Касаткина «проводят в последний путь как героя», ведь он погиб, «отстаивая интересы государства».

13 февраля глава Жирекена Алена Когодеева сообщила, что похороны Касаткина и вовсе перенесли на неопределенную дату из-за проблем с транспортировкой тела из Новосибирска.

Отказались организовать прощание с почестями

25-летний Иван Савкин отбывал срок в колонии за кражу, а затем, в октябре 2022 года, подписал контракт с ЧВК Вагнера. По словам его матери, Савкин хотел «начать все с чистого листа». В январе 2023 года стало известно, что он погиб.

16 января тело Савкина привезли в Восточное сельское поселение в Свердловской области по месту его регистрации. Там родители хотели организовать прощание с сыном и планировали провести церемонию в местном Доме культуры. По словам матери Савкина, это запретила сделать администрация поселения, потому что Иван — бывший заключенный. Тогда родственники погибшего отвезли его тело в соседний Пышминский район, где живет мать Савкина, и устроили прощание там.



Глава Восточного сельского поселения Николай Журский заявил, что администрация все-таки готовилась к похоронам Савкина — пока не стало известно, что с ним уже простились в другом районе. Журский отметил, что к нему лично по этому вопросу никто не обращался, родственники говорили с его замом, а затем «пропали».

В конце января 2023-го на конфликт отреагировал руководитель ЧВК Вагнера Пригожин. Он обещал «разобраться с подонками и вытащить их детей за ноздри» для участия в войне.

Не помогли с перевозкой тела

В феврале 2022 года 24-летнему Виктору Ульяненко дали 2,5 года колонии-поселения в том числе за то, что он избил девушку ремнем, а в августе к сроку добавили еще два месяца за использование поддельного водительского удостоверения. В октябре 2022 года он подписал контракт с ЧВК Вагнера — 1 ноября его вместе с другими заключенными вывезли из колонии в Архангельск, а оттуда через две недели — на войну.

16 января 2023 года семья Ульяненко узнала, что 6 декабря он погиб под Соледаром. Об этом им сообщили по телефону представители ЧВК Вагнера. Прощание и похороны родственники планировали организовать в Красноселькупе — родном для Ульяненко ямальском поселке. Представители ЧВК Вагнера доставили тело в Новый Уренгой, а оттуда его необходимо было перевезти до поселка на вертолете. По словам родственников Ульяненко, администрация не предложила помощь с транспортом и отказала в похоронах с воинскими почестями. Семье пришлось своими силами везти гроб на машине с прицепом из Нового Уренгоя в Красноселькупский район.

Родственники Ульяненко также негодовали, что на похоронах не было представителей администрации или правительства ЯНАО. Жители поселка сами несли гроб сначала от дома до церкви, а затем до кладбища. Они написали письмо Пригожину от лица семьи погибшего — он встретился с родителями Ульяненко и сказал, что «все парни, которые погибают, будут похоронены достойно, несмотря на капризы местных администраций».

Не смогли выделить роту почетного караула

24-летнего Александра Пирогова трижды судили: в 2019 году — за взлом двери в дом и кражу пяти тысяч рублей, в 2020-м — за попытку угона машины и кражу 21,5 тысячи рублей, в 2021-м — за кражу 45 тысяч рублей с банковской карты знакомого. В первых двух случаях Пирогов получал условные сроки, а за последнее преступление ему дали два года и два месяца колонии. По словам его сестры Татьяны, в феврале 2023 года Пирогов должен был выйти на свободу, но в 2022 году подписал контракт с ЧВК Вагнера и отправился на войну. 17 декабря он погиб в Бахмуте.

18 января 2023 года Пирогова похоронили в поселке Вогулка Свердловской области. По словам сестры погибшего Татьяны, военкомат Шалинского района отказал родственникам в захоронении с почестями, оркестром и салютом. Это якобы не разрешила бы сделать комендатура, так как ЧВК не относится к армии. В военкомате объяснили, что не смогли выделить роту почетного караула: в тот день «было много похорон».

Глава администрации Вогулки Яков Мошев рассказал, что школьники-юнармейцы несли почетный караул у дома Пирогова и церкви во время отпевания. Несмотря на то что похороны прошли без почестей, Мошев считает погибшего «героем» и «хорошим парнем», потому что он «не побоялся и пошел защищать родину».