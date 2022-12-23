Еще с лета ЧВК «Вагнер» в обмен на помилование и денежное вознаграждение предлагает заключенным в колониях стать «добровольцами» и отправиться воевать, чтобы «защитить жителей Донбасса». После смерти на поле боя о бывших заключенных, которые осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления, в федеральных и региональных СМИ нередко пишут как о героях, «защищавших Родину». А если не пишут, то как минимум хоронят на «Аллеях славы» с почестями. «Холод» собрал такие случаи.

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Наемный убийца с позывным Колобок

Олег Дзарахохов родился в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Он — один из тех, кого завербовали на войну в колонии. В начале 2010-х Дзарахохов был лидером подразделения «Банды Джако» Аслана Гагиева и носил кличку Колобок. Участники ОПГ похищали людей и убили около 80 человек. В 2016 году его осудили по нескольким статьям, среди которых убийство, покушение на убийство, бандитизм, незаконный оборот оружия и руководство преступной группировкой.



При вынесении приговора Дзарахохову суд учел соглашение со следствием: он участвовал в поимке других членов банды. Без внимания не осталась и старая медаль «За отвагу», полученная за участие во Второй чеченской войне на стороне России. Дзарахохов получил минимальный возможный срок по своим статьям — 19 лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы уже после освобождения.

Пропагандисты написали, что Дзарахохов «героически погиб» 24 ноября под Бахмутом и посмертно представлен к медали «За отвагу».

«Непоседливый мальчик Костя»

Именно так режиссер Никита Михалков в своей передаче «БесогонТВ» назвал 26-летнего Константина Тулинова из Санкт-Петербурга. По рассказу Михалкова, Тулинов начал учиться в гимназии, позже его перевели в обычную школу. Там он играл в футбол, получал награды и медали, увлекался рисованием, вязал. Потом учился на токаря.

Свой первый срок — условный — Тулинов получил в 16 лет за угон автомобиля. Всего Тулинов был осужден семь раз по статьям о наркотиках, разбое, воровстве, покушении на убийство. В конце 2018 года Тулинов в очередной раз попал в петербургское СИЗО «Кресты-2», где был известен под прозвищем Рыжий. Там Тулинов вымогал деньги у других арестантов, издевался над ними и снимал это на камеру. Одно из таких видео опубликовал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. В 2021 году троих заключенных за издевательства над другими приговорили к лишению свободы — Тулинову дали 5 лет и 8 месяцев строгого режима.

Когда Константина Тулинова отправили на войну, точно неизвестно. Но Михалков говорил, что весной 2022-го тот подавал прошение об отправке на фронт.

14 июля Тулинов «героически погиб, спасая товарищей», пишут в издании «Политика сегодня». Оно входит в медиагруппу «Патриот», которую возглавляет основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Daily Storm называет поступок Тулинова «подвигом» — он подорвал себя вместе с украинцами. После смерти его наградили медалью «За отвагу». «Он хотел искупить свою прошлую жизнь, и государство ответило ему благодарностью за его подвиг», — сказал Михалков.

Лидер ОПГ, ветеран войны в Афганистане

Жена 55-летнего бывшего заключенного Игоря Куска рассказала, что он участвовал как доброволец в Афганской войне, а летом 2022 года пытался связаться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы попасть на войну в Украину. Позже в колонию, где он отбывал наказание, приехали представители ЧВК «Вагнер», которые его и завербовали. «В 55 лет у него здоровье было не фонтан, но я знаю, что он и там был в первых рядах, никого не боялся», — говорила жена Куска.

В 2015 году Игорь Куск был приговорен к 23 годам лишения свободы. Следствие признало Куска лидером ОПГ, которую называли «Кусковским», она действовала в 1998–2013 годах. В судебном деле Куска и его сообщников рассматривались как минимум два убийства и хранение оружия. Еще раньше Куск отсидел три года за кражу в 1990-х, а в 2008 году был условно осужден на пять лет за незаконное ношение оружия.

По словам жены Куска, он погиб в районе Бахмута Донецкой области. Похороны прошли в конце сентября в поселке Красный Ключ под Нижнекамском, Республике Татарстан.

«БИЗНЕС Оnline» пишет, что на похороны Куска пришли сотни людей, среди них были представители администрации города — например советник главы Нижнекамского района Григорий Китанов. «Кортеж провожающих составил около сотни машин. В какой-то момент колонна даже частично парализовала движение в городе, — пишет издание. — На похоронах скорбящие хором исполнили песню десантников СССР “Синева”, а люди в военной форме сделали три залпа в воздух из автоматов». Похоронили бывшего лидера нижнекамской ОПГ на «Аллее славы» городского кладбища, на которой хоронят участников войны в Украине.

«Воин, прощенный Спасителем»

36-летний Сергей Назаренко, родившийся на Урале, погиб 12 октября в бою в Луганской области. Депутат думы города Каменск-Уральский Александр Кукарин сообщил, что Назаренко завербовали в ЧВК «Вагнера» в одной из колоний Кировской области, где тот отбывал наказание. Его осудили в 2019 году за разбой в особо крупном размере.

Региональное издание URA.RU цитирует пресс-службу компании «Конкорд», которой владеет и руководит создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: «Назаренко Сергей Николаевич героически погиб 12 октября 2022 года, выполняя боевые задачи». А E1.ru пишет, что Назаренко посмертно наградили орденом Мужества.

Во время церемонии прощания с Назаренко протоиерей Евгений Таушканов сказал: «Слово Спасителя, что нет выше той любви, что душу свою положит за други своя. Воин, погибший во время сражения… исполняет эту заповедь. Да, мы знаем, что Сергей в свое время был осужден за дела, которые совершал и за которые нес ответственность. Но должны ли мы укорять его в этом? Нет».

«Стоял насмерть за Россию»

55-летний Александр Романовский погиб 1 августа под Бахмутом. На момент вербовки в ЧВК он отбывал наказание в Великом Новгороде. В январе 2011 года он выстрелил в охранника АЗС, на которой сам недавно работал, забрал около 100 тысяч рублей и прятался от задержания в сугробе. За убийство, разбой и незаконное хранение оружия он получил 22 года. Как пишет «Правда.ру», это второй срок Романовского, до этого он был осужден на пять лет (за что — неизвестно).

По словам брата Романовского, тот хотел поехать в Украину, чтобы через полгода получить амнистию. Но вышло так, что Романовский погиб через месяц после отправки на войну. На надгробии указано, что Александр Романовский награжден медалью «За отвагу» посмертно. «Не повезло», — говорит его брат.

Тело Романовского похоронили на «Аллее героев», которая недавно появилась на Старопетергофском кладбище Петербурга. Пригожин лично возложил цветы на его могилу. По его словам, так он отдал дань уважения «людям, которые с оружием в руках стоят насмерть за Россию».

«Обычный русский парень»

Дмитрий Меньшиков погиб в Украине 17 ноября. Предположительно, он отбывал наказание в колонии Рязани за сбыт наркотиков. По словам Пригожина, Меньшиков был «обычным русским парнем, которого долго не понимали», но потом он взял в руки оружие и «пошел убивать врага». Смерть Меньшикова на войне Пригожин сравнивает со Второй мировой войной, когда «деды и прадеды гнали фашистов», и обещает, что память о нем будет «на века».

Меньшикова посмертно наградили медалью «За отвагу», но уже около месяца его тело не могут похоронить. Представители ЧВК просили выделить место на «Аллее славы» Белоостровского кладбища, но администрация Санкт-Петербурга отказала: на этом кладбище ее нет. Тогда Пригожин обратился с письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором рассказал о «вопиющем нарушении морально-этических норм» и «невероятном мужестве» погибшего Меньшикова. Володин ответил, что власти в регионах «должны сделать все», чтобы отдать погибшим за свою страну «последние почести, увековечить память». Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал Пригожина, заявив, что «боец Дмитрий Меньшиков заслуживает достойного захоронения». Так 16 декабря на Белоостровском кладбище появилась «Аллея доблести», где будут хоронить участников войны в Украине.

22 декабря пресс-служба компании «Конкорд» написала, что они добились того, чтобы «боец ЧВК “Вагнер” Дмитрий Меньшиков был похоронен на “Аллее героев” Белоостровского кладбища, которое он и указал в своем предсмертном завещании».