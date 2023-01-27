Среди заключенных, которые соглашаются воевать в ЧВК «Вагнер» в обмен на обещания денег и свободы, есть те, кто за всю свою жизнь на свободе почти не был. 39-летний Павел Захаров из Карелии, которого, как заявляет основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, в начале января отпустили домой после полугода на фронте, в прошлом дважды освобождался из колонии — и оба раза снова совершал преступления через четыре месяца после того, как оказывался на воле. Когда началась война в Украине, Захаров отбывал 11-летний срок за жестокое убийство пенсионерки, которое он совершил, чтобы отомстить за то, как она обращалась со своей дочерью. «Холод» рассказывает историю Захарова.

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Промозглым зимним вечером 24 января 2015 года у парадной многоэтажки на окраине Петербурга остановилась серая «Лада Гранта». Уже давно стемнело и в окнах горел свет. В квартире на втором этаже шло застолье: пенсионерка Нина Ивановна Белова отмечала 61-летие.

К тому моменту как первые гости стали расходиться, «Лада» стояла у дома Нины Беловой уже час. Сидевшие внутри мужчина и женщина наблюдали за дверью парадной: они видели, как в семь вечера домой ушел брат Нины Ивановны, а в половину девятого — ее подруга. Подождав еще полтора часа и убедившись, что все гости разошлись, мужчина и женщина вышли из машины. Женщина была полной, со светлыми волосами почти до плеч. Мужчина — худым, темноволосым и стриженым под ежик. Женщина позвонила в домофон.

— Мама, мы приехали попить чаю, — сказала она. Это была дочь Нины Ивановны, 40-летняя Надежда, в девичестве Белова, а по первому мужу — Николаева. К матери она приехала вместе со своим молодым человеком, 31-летним Павлом Захаровым, из карельского села Святозеро, где они жили вместе.

Оказавшись на пороге маминой квартиры, Надежда спохватилась: в машине остались щенки, которых она привезла с собой, они могут замерзнуть — надо вернуться и укрыть их. На самом деле никаких щенков в машине не было. Надежда устроилась в салоне и стала смотреть на окна квартиры на втором этаже.

Спустя два часа в окнах погас свет. Еще через час Захаров вышел из парадной. Он открыл дверцу, сел рядом с Надеждой и спросил, есть ли у нее салфетки.

Руки у него были в крови. Из левого рукава он вынул нож, завернутый в тряпку, и засунул его под коврик. На приборную панель бросил несколько купюр.

На следующий день подруга Нины Ивановны Беловой позвонила ей, но та не сняла трубку. Она пыталась дозвониться до нее еще и еще — безуспешно. Тогда она забеспокоилась и пошла ее проведать. Дверь квартиры Нины Беловой оказалась открыта. Подруга прошла на кухню и увидела на полу ее тело.

Судмедэксперты позже установили, что Нину Белову 50 раз ударили ножом (это обстоятельство, как и другие детали, «Холод» выяснил из судебных решений). Спустя четыре месяца полицейские задержали Николаеву и Захарова. Мужчину обвинили в убийстве, дочь Беловой — в подстрекательстве к убийству.

Девушка с овчарками

Надежда Николаева познакомилась с Павлом Захаровым в конце 2014 года, он тогда недавно освободился. Ему был 31 год — и больше трети жизни он провел в колонии.

Захаров рос в детском доме. Проблемы с законом у него начались с юности: первый срок — три года условно — он получил в 18 лет за угон; второй срок был уже реальным — четыре с половиной года за кражу.

На свободе Захаров оказался в марте 2007-го благодаря условно-досрочному освобождению. Уже спустя четыре месяца он снова совершил преступление: в ночь на 25 июля вместе с тремя другими парнями ограбил в парке четырех человек, угрожая им ножом. Свою вину Павел Захаров в суде не признал — говорил, что был пьян и не помнит, что происходило. Суд приговорил его к 10 годам колонии, он вышел через шесть.

Из колонии Павел вернулся в родное Святозеро, где жила его сестра Ольга. Она занималась разведением собак — овчарок и алабаев. Это увлечение Ольга делила со своей знакомой Надеждой Николаевой. Скорее всего, именно через сестру Павел Захаров познакомился со своей будущей девушкой. Николаева собак обожала. В 2014 году у нее их было шесть; она посвящала им целые альбомы во «ВКонтакте» и писала, что овчарки — это ее дети.

Был у Николаевой и свой ребенок: она растила дочку Леру, которую родила в браке с первым мужем. В 2015 году ей исполнилось 13 лет. Когда Лера была младше, она однажды оказалась невольной участницей скандала между ее матерью и бабушкой. Как рассказывала Николаева, Нина Ивановна была уверена, что Надежда не справится с воспитанием дочери — и однажды приехала к ним с мужем домой и забрала ребенка. Спустя месяц Николаева нашла Леру в квартире мужа Беловой. Этот конфликт был одной из многих причин, почему Надежда много лет не общалась с матерью.

Нож в черном пакете

Новому партнеру Надежда Николаева часто рассказывала о своем детстве. Эти рассказы приводили Захарова в ярость.

Она вспоминала о своем брате — приемном сыне Беловой. Однажды мать оставила ее дома присматривать за братом, а сама ушла. Брат выпал из окна и разбился насмерть. Мать винила Надежду в его гибели и так и не смогла ее простить.

Вспоминала Надежда и о своем отчиме. Когда она была маленькой, он насиловал ее и избивал. Она рассказывала об этом матери — но Белова не верила. (Личность отчима «Холоду» установить не удалось.)

В январе 2015 года Николаева, как вспоминал впоследствии Павел Захаров, призналась ему, что последние три года ее посещали мысли о том, чтобы «расправиться» с матерью. Он ответил ей, что они «больше не будут разговаривать, а будут действовать» — и велел выбрать день.

В день рождения Беловой они выехали из Святозера в Петербург. Павел взял с собой сменный комплект одежды. По дороге остановились у охотничьего магазина, откуда Павел вышел с черным пакетом в руках, из которого потом вынул нож. Мобильные телефоны оба перед тем, как ехать, выключили.

В 10 часов вечера, когда гости Нины Беловой наконец разошлись, а Надежда вышла из квартиры, соврав про щенков, Захаров остался с матерью своей девушки наедине. Она пошла на кухню мыть оставшуюся после застолья посуду, он — за ней. Минут 10 они разговаривали. Как только Нина Ивановна заговорила о том, что Надежда плохо воспитывает свою дочь, Захаров разозлился. Он вытащил из рукава нож и три раза ударил ее в спину. Потом выключил свет на кухне, чтобы его не было видно с улицы. И ударил ее еще 40 с лишним раз.

Перед тем как уйти из квартиры, он инсценировал разбой. Разгромил квартиру, чтобы вынести все ценное — но нашел всего шесть тысяч рублей. По пути обратно в Святозеро Павел Захаров переоделся в чистое и выбросил на обочине грязные салфетки, одежду и нож.

В суде Павел Захаров вину признал, но заявил, что Николаева его к убийству не подстрекала. Сама Надежда тоже убеждала суд, что не хотела смерти матери — в последние годы их отношения наладились, — и просила осудить ее не за подстрекательство, а за укрывательство преступления. На апелляции Надежда Николаева говорила, что свои первые признательные показания дала под давлением: допрашивали ее без адвоката и на протяжении почти суток без перерыва. По ее словам, пока она была под арестом, следователь вместе с оперативниками приезжал к ее дочери Лере и убеждал подростка повлиять на мать, чтобы она согласилась с обвинением.

Суд шел два года, но в результате Николаеву признали виновной в подстрекательстве и отправили в колонию общего режима на шесть с половиной лет. А Захарова — на 11 лет в колонию строгого режима. Что стало с дочерью Надежды Николаевой, «Холоду» установить не удалось. Последнее упоминание Леры, которое нашел «Холод», — строка в апелляционном определении по уголовному делу ее матери: Николаева жаловалась суду, что во время расследования детали преступления стали публичными, об убийстве написали в СМИ, и эти публикации прочла ее дочь.

Захаров мог бы получить не такой большой срок, если бы только совершил убийство. Но за те восемь месяцев, что он провел на свободе, Захаров еще дважды нарушил закон. В январе 2015 года — украл у приятеля, с которым играл в бильярд, деньги с банковской карты. В апреле по просьбе знакомого припугнул ножом мужчину, который занимался нелегальным обменом валюты. Нож он использовал тот же самый, которым убил Нину Белову: забрал с обочины трассы.

Появилась возможность работать

Когда началась война, Павлу Захарову оставалось сидеть три с половиной года — до июня 2026-го. Вместо этого уже в первых числах января 2023 года он сел на самолет, который привез его домой.

1 января издание РИА ФАН, подконтрольное создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, опубликовало видео о том, как в новогоднюю ночь он встречается с заключенными, завербованными в военную компанию. Эти заключенные, как утверждал Пригожин, первыми «отработали свой контракт» в «Вагнере» и теперь отправятся на свободу. Спустя четыре дня государственное агентство РИА Новости со ссылкой на Пригожина сообщило, что с этих заключенных «сняты все судимости». Вскоре член СПЧ Ева Меркачева со слов родственников завербованных заявила, что еще до того, как отправить в Украину, их помиловали секретными указами президента.

Среди тех, с кем провел новогоднюю ночь Пригожин, был и Павел Захаров — его личность установило издание «Ротонда». На этой встрече наемники шутили, что скоро вернутся в ряды военной компании, чтобы захватывать Аляску и создавать «Гавайскую народную республику». Они обсуждали с создателем ЧВК, как война изменила их жизнь к лучшему. «Появилась возможность работать, быть полезным стране, чувствовать себя настоящим мужчиной, — рассуждал на камеру один из помилованных заключенных. — Раньше как-то не складывалось». Павел Захаров, в отличие от остальных, молчал.

По утверждению Евгения Пригожина, помилованные заключенные, включая Павла Захарова, отправились на свободу, их контракт с ЧВК «Вагнер» закончился. Подтвердить эти заявления «Холод» не смог. Издание «Ротонда» обнаружило, что один из заключенных, освобожденных вместе с Захаровым, по-прежнему находится на службе в ЧВК, а отпустили его всего лишь в отпуск. Еще один заключенный, якобы отработавший полугодичный контракт с «Вагнером», 66-летний Александр Тютин, который получил 23 года за организацию убийства семьи из четырех человек, как выяснила «Фонтанка, в середине января улетел отдыхать в Турцию.

«Холоду» не удалось связаться с Павлом Захаровым. Его родственники, как и родственники Николаевой, не стали общаться с корреспондентом. Как и сама Надежда Николаева — она вышла на свободу около года назад. Судя по ее соцсетям, у нее дома снова много собак.