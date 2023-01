Почти наверняка за последние пару недель вы видели тиктоки или рилсы, в которых женщины поют песню «Flowers» Майли Сайрус, танцуя по дому в черном костюме. Или, может быть, даже пародии на эти тиктоки. Такую реакцию трек Сайрус вызвал, потому что он наполнен отсылками к ее прошлым отношениям с актером Лиамом Хемсвортом — и, конечно, потому что «Flowers» — это гимн любви к себе. «Холод» вспоминает еще пять песен о женской силе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Почему новая песня Сайрус так популярна? В январе этого года Майли Сайрус выпустила клип на трек «Flowers», который войдет в ее грядущий альбом «Endless Summer Vacation». Англоязычный интернет уже вторую неделю деконструирует текст песни: Майли поет о расставании и приходит к выводу, что может любить себя сильнее, чем ее бывший партнер. Фанаты уверены, что речь о Лиаме Хемсворте — ее бывшем муже, с которым они были в отношениях около 10 лет. Трек «Flowers» вышел 13 января — в день его рождения. А в начале песни есть строчка «We were right till we weren’t / Built a home and watched it burn» («У нас все было хорошо, пока это не изменилось / Мы построили дом и смотрели, как он горит») — общий дом Сайрус и Хемсворта сгорел в 2018 году. Не меньше внимания поклонники уделяют и клипу, который снял оператор Марсель Рев, работавший над сериалом «Эйфория». Весь видеоряд Сайрус танцует, плавает в бассейне, занимается йогой и спортом — всячески заботится о себе, показывая, что любить себя у нее получается. Фанаты считают, что в клипе есть и другие отсылки к прошлым отношениям. Например, в конце видео Майли поет в мужском костюме, который якобы напоминает костюм Хемсворта на премьере фильма «Мстители: Финал», где он сказал Майли «вести себя прилично» перед фотографами. Видео с этой фразой завирусилось и вызвало волну хейта в сторону актера. Также в одной из сцен Майли танцует перед домом, в котором, по заявлениям некоторых пользователей соцсетей, Хемсворт якобы изменял ей. Сама Сайрус в 2019 году писала, что рассталась с Хемсвортом не из-за измен. «I can love me better, baby» — песня заканчивается этой повторяющейся строчкой припева. Но воодушевляет женщин и наполняет свои треки отсылками к отношениями не только Сайрус.

Хит о боли, которая делает нас сильнее Кристина Агилера, «Fighter»

Агилера стала известна благодаря шоу The Mickey Mouse Club на Disney Channel в начале 1990-х, в котором участвовала вместе с Бритни Спирс, Джастином Тимберлейком и Райаном Гослингом.

«Fighter» — это песня уже взрослой и самостоятельной Агилеры, которая не стесняется своей сексуальности. Музыкальная составляющая, как говорила сама Агилера, вдохновлена треком «November Rain» группы Guns N’ Roses. Она поет о своем горе и обиде с позиции силы: Агилера благодарит неназванного героя песни за боль, которая сделала из нее бойца.

Трек очень быстро стал хитом и вошел в топ-10 в чартах нескольких стран — например, Канады и Великобритании. А альбом «Stripped» (2002), куда вошла песня, получил несколько номинаций на премию «Грэмми» и награду в категории «Лучший женский вокал».

Намеков на то, о ком конкретно речь, в тексте песни Агилера не оставила — и лишь в 2018 году призналась, что посвятила его бывшему партнеру, который оказался геем. «Идет 2022 год — а я все еще слушаю эту песню, и с каждым годом она все лучше», — пишут слушатели Агилеры на ютубе.

Песня-вызов патриархальному обществу Кэти Перри, «Roar»

В 1971 году канадская певица Хелен Редди спела: «I am woman, hear me roar», — песня стала одним из гимнов второй волны феминизма в США. Редди смогла облечь в слова настроения и мысли, которые давно зрели в головах сотен тысяч женщин.

Что такое феминизм второй волны? Это движение женщин за равные права в Западной Европе и США. Оно началось в 1960-х годах по аналогии с движением суфражисток в конце XIX века, которые боролись с неравенством на уровне законодательства. Феминистки второй волны стремились преодолеть неравенства, встроенные в повседневную жизнь, — например, неравное разделение домашнего труда и право на аборты.

42 года спустя эти же слова вдохновили поп-звезду Кэти Перри на собственную песню «Roar» — с очень похожим посылом и «рычащим» припевом.

В 2011 году Перри переживала тяжелый развод с британским стендапером Расселом Брэндом. «Когда мы встретились, он хотел видеть во мне равного партнера, — рассказывала позже Перри. — Я думаю, что сильные мужчины часто действительно хотят равноправия в паре, но когда они получают его, то говорят: “Я не могу справиться с равенством”». В итоге Брэнд попросил певицу о разводе — через смс.

После этого Кэти Перри выпустила «Roar». Как отмечал ее соавтор, весь альбом «Prism» (2013), в который вошла песня, отражает исследование собственной уязвимости и «темной» стороны личности певицы.

Как и Хелен Редди, в «Roar» Перри поет о том, что она не готова больше вежливо соглашаться и держать язык за зубами, оставаться в тени партнера: «’Сause I am a champion and you’re gonna hear me roar» («Ведь я победитель, и ты еще услышишь, как я рычу»). «Roar» — это вызов всему обществу сразу, которое так до конца и не преодолело стереотипы о женщинах и все еще живет по правилам патриархата.

Трек о ярости из-за предательства Бейонсе, «Hold Up»

Одна из крупнейших звезд поп-музыки — Бейонсе — замужем за рэпером Джей-Зи, и их пару можно по праву назвать звездной. На фоне всех ее проектов выделяется альбом «Lemonade» (2016), который поэтапно описывает, как певица узнала об изменах своего мужа, в которых он сам признался.

За 12 треков слушатели вместе с Бейонсе проходят путь от отрицания и гнева к апатии, а затем и прощению. «Если жизнь подкидывает тебе лимоны, сделай из них лимонад», — название альбома отсылает к расхожему выражению.

Один из хитов «Lemonade» — песня «Hold Up» — отражает переход от отрицания к ярости из-за предательства. Бейонсе «торгуется» за отношения, просит подождать и напоминает мужу, что другие женщины никогда не смогут полюбить его так, как она. В итоге пара не распалась, альбом получил несколько номинаций на премии «Грэмми» и победил в двух из них.

Манифест для всех, кто забыл о своей силе и независимости Кеша, «Woman»

В 2004, когда Кеше было 17 лет, она бросила школу и переехала в Лос-Анджелес, чтобы заниматься музыкой. В 2005 певица подписала контракт с продюсером Лукашом Готтвальдом, известным в индустрии как Dr. Luke. Под его руководством Кеша выпустила два успешных поп-альбома и несколько хитов, например, «Tik Tok», от которого было очень сложно спрятаться в 2010 году.

Но в 2012 Кеша внезапно исчезла со сцены и чартов, перестав выпускать новые синглы. Спустя два года молчания она призналась, что подает в суд на своего продюсера: певица обвинила его в том, что он ее насиловал под воздействием наркотиков. Кеша требовала расторжения договора с Готтвальдом, чтобы она могла записывать музыку самостоятельно. Однако суд не разрешил ей делать это даже во время судебного процесса.

Читать еще Нанюхать и отыметь Как совершают сексуализированное насилие с применением наркотиков и как с его последствиями справляются жертвы

Кешу поддержали Майли Сайрус, Кэти Перри, Тейлор Свифт, Lorde и многие другие певицы. А фанаты выпустили петицию, требующую расследования абьюзивных отношений между Готтвальдом и Кешей.

В 2017 компания Sony убрала Готтвальда с поста главы лейбла, с которым у Кеши был контракт — так она смогла снова записывать музыку и работать с другими продюсерами. Первым заявлением Кеши после длительного молчания стала баллада «Praying» — громкое обращение ко всем мужчинам, которые применяют насилие к женщинам. Сразу после этого Кеша выпустила трек «Woman» — певица отмечала, что эту песню стоит послушать всем, кто хочет кричать о своей силе и независимости (да, даже мужчинам). А судебный процесс против Лукаша Готтвальда пока так и не закончился.

Одиночество не как трагедия, а как самодостаточность Тейлор Свифт, «You’re on your own, kid»

Во всех альбомах Тейлор Свифт оставляет для слушателей отсылки к своим отношениям, конфликтам, прошлому творчеству. Она признавалась, что очень любит это делать. А фанаты профессионально ищут такие «пасхалки».

«Ты пишешь песню о своих бывших, только если точно знаешь, что больше не хочешь их видеть», — шутила Свифт. Самый известный пример ее «песни о бывшем» — это трек «All Too Well» о расставании с актером Джейком Джилленхоллом. В 2021 году Свифт перевыпустила десятиминутную версию песни — и актера, как и сразу после расставания больше 10 лет назад, возненавидели ее поклонники.

В песне «You’re on your own, kid» Свифт рассказывает про несчастную влюбленность и неизбежное одиночество, с которым она справляется всю жизнь.

У фанатов популярна гипотеза, что «You’re on your own, kid» рассказывает не про конкретные отношения, а про этапы взросления Свифт и ее аудитории — от 20-летней кантри-певицы до мировой звезды, от школьных песен про любовь до поиска нового стиля. Эту теорию подкрепляет, например, строчка «I hosted parties and starved my body» («Я устраивала вечеринки и морила себя голодом») — референс к альбому «1989», во время выхода которого она устраивала громкие вечеринки в честь Дня независимости США. А строчка «The jokes weren't funny, I took the money» («Шутки были не смешными, я забрала деньги»), вероятно, говорит про конфликт с Канье Уэстом, когда певица «чуть не сломалась» и написала альбом «Reputation». Самое, конечно, важное для фанатов — тикток с этой теорией лайкнула и сама Свифт.

О каком конфликте идет речь? Еще в 2009 году на MTV Video Music Awards Канье Уэст выхватил микрофон, прервал речь Свифт, когда она получила премию за лучшее видео, и начал говорить комплименты Бейонсе. Впоследствии Уэст довольно грубо прошелся по певице в песне «Famous»: «I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous» («Думаю, мы с Тейлор все еще можем заняться любовью. Почему? Я сделал эту сучку знаменитой»). Трек вызвал негодование Свифт и ее поклонников. В защиту репера его жена Ким Кардашьян (сейчас они в разводе) опубликовала телефонный разговор Канье с Тейлор, который должен свидетельствовать о том, что певица была согласна на упоминание своего имени в песне. После Свифт заявила, что запись была отредактирована перед публикацией, а сама она не знала, как именно рэпер назовет ее в песне.

Вывод у трека все же вдохновляющий: Свифт понимает, что способна справиться со всем сама — потому что уже делала это много раз на протяжении всей своей карьеры и после самых разных отношений. «You’re on your own kid, you always have been» («Ты сама по себе, детка, и так было всегда») — и в этом нет ничего страшного.

Последний альбом Тейлор Свифт «Midnights» (2022), куда вошел трек, признали самым продаваемым релизом за всю историю поп-индустрии.