Крупнейшие потери российской армии в Украине с начала войны и почти 40 тысяч погибших от землетрясений в Турции и Сирии. Главные новости минувших выходных

Российские войска в Украине несут самые тяжелые потери с начала войны

Об этом заявили представители британской разведки, проанализировавшие данные, предоставленные украинским Генштабом.

Как заявили в британском минобороны, на протяжении последней недели Россия теряла на войне в Украине в среднем по 824 солдата в день. Это самый высокий показатель с марта прошлого года. Больше было только в первую неделю вторжения России в Украину — 1140 убитых за сутки.

В то же время в британском минобороны отметили, что хотя их эксперты не могут проверить методологию подсчета украинского Генштаба, тенденции скорее всего верны.

Рост погибших объясняется дефицитом квалифицированных военных, плохой координацией и нехваткой ресурсов у российской армии. В британском минобороны полагают, что украинская армия тоже несет большие потери.

Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 38 тысяч человек

По данным турецких властей, жертвами стихии в стране стали по меньшей мере 29,5 тысячи человек. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения оценила количество погибших в Сирии в 8,5 тысячи человек.

В выходные стало известно о гибели в Турции по меньшей мере шести россиян — семьи с двумя детьми и женщины с ребенком, который находился в Турции на лечении.

В то же время даже спустя 160 часов после первых подземных толчков из-под завалов продолжают доставать живых людей.

В районах наиболее пострадавших от землетрясений в целях борьбы с мародерством улицы патрулируют военные. Как сообщается, в Турции за нарушения при строительстве жилых домов арестованы уже по меньшей мере сто человек.

Россия нанесла новый массированный удар по украинским городам

В ночь на субботу российская армия вновь обстреляла с помощью крылатых ракет, беспилотников-камикадзе и реактивных систем залпового огня объекты критической инфраструктуры в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, за сутки российская армия выпустила по территории Украины 106 ракет, некоторые из которых повредили гражданскую инфраструктуру.

«Российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, из них 28 с применением БПЛА типа Shahed-136. Сбито 22 беспилотника. Также противник совершил свыше 90 обстрелов реактивными системами залпового огня», — говорится в сообщении украинского Генштаба.

Беременным россиянкам, которых задержали в аэропорту Буэнос-Айреса удалось добиться разрешения на въезд в Аргентину

Такое решение принял местный суд, в который обратились шестеро российских гражданок на разных сроках беременности. Ранее их задержали по прилете в Буэнос-Айрес, обвинив в том, что они солгали о целях своего визита в страну.

Позже глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что власти страны намерены бороться c «родильным туризмом» и аннулировать ВНЖ тем гражданам, кто за длительный период провел в Аргентине меньше времени, чем за пределами страны, при условии, что документ был получен на основании гражданства ребенка.

Кариньяно пояснила, что такие меры обусловлены «беспокойством о безопасности аргентинского паспорта». По данным миграционного ведомства, за 2022 год в страну въехало более 10 тысяч россиян, среди которых было много беременных женщин.

«Мы рады приветствовать тех, кто собирается поселиться и растить своих детей в Аргентине. Проблема с некоторыми людьми заключается в том, что они приезжают сюда, рожают детей, регистрируют их как аргентинцев, а затем уезжают и никогда не возвращаются», — пояснила чиновница.

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку осужденного на 22 года колонии бывшего губернатора региона Сергея Фургала

Митинги в поддержку экс-главы региона состоялись в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 12 февраля в день рождения Сергея Фургала. Были ли они согласованы властями, не сообщается, но, как пишет местная пресса, полиция проведению акций не мешала, и они завершились без задержаний.

Собравшиеся скандировали «Фургала — в президенты!», «Свободу Фургалу» и «Я, мы, он, она — за Фургала вся страна!»

10 февраля Сергея Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Суд присяжных признал его виновным в организации заказных убийств.

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