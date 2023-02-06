В понедельник в Турции и Сирии произошло самое мощное землетрясение с 1939 года. Более двух тысяч человек погибли, разрушены сотни зданий. Катастрофа затронула и многие другие страны: например, толчки ощущали в Израиле и на Кипре, где сейчас живут в том числе и эмигранты из России. «Холод» рассказывает, как попытаться спастись в случае сильного землетрясения.

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Что вы можете сделать уже сейчас, если в вашем регионе есть опасность землетрясения

Соберите «тревожный чемоданчик»: держите в удобном месте запас еды, питьевой воды и медикаментов на несколько дней. Пакет с документами и наличные деньги тоже должны быть под рукой, чтобы захватить их в случае экстренного выхода из дома.

Как действовать при землетрясении

В среднем землетрясение длится 5–20 секунд. После первых 10 секунд толчки усиливаются — обычно именно в это время происходят разрушения.Если землетрясение застало вас внезапно, то действуйте по принципу «Упади. Укройся. Держись». Главное правило — «Не паниковать».

Источник: cdc.gov

Если вы в здании

Если вы на первых этажах здания, то немедленно покиньте помещение (ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, спускайтесь только по лестнице). Захватите «тревожный чемоданчик». Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками: при утечке газа возможен пожар.

Если вы находитесь на верхних этажах здания, встаньте возле капитальных (то есть самых толстых) стен, опорных колонн в узких коридорах внутри здания или в дверных проемах, предварительно открыв двери. Можно спрятаться под стол или кровать. Защищайте лицо руками.

Главное — спрятаться подальше от окон и тяжелых предметов. Как только толчки прекратятся, немедленно выходите из здания на открытое место.

Если вы живете выше первого этажа, то из окон и балконов прыгать опасно.

Если вы на улице

Во время толчков лучше всего оставаться на открытом месте, подальше от зданий и линий электропередачи. Если вы оказались рядом с высоким зданием, встаньте в дверной проем: это обезопасит вас от падающих обломков.

Помните, что подземные коммуникации, трубопроводы с горячей водой и паром, системы газоснабжения домов — это источники повышенной опасности. По возможности стоит держаться от них подальше.

Если вы в транспорте

Любой транспорт нужно остановить на открытом месте, где угроза от обрушившихся обломков минимальна. Не выходите из машины, пока толчки не прекратятся.

Водители общественного транспорта, остановив транспорт, должны открыть все двери, а затем контролировать соблюдение порядка при выходе из транспорта. Не нужно выбивать окна и толпиться у выходов из транспорта: это может создать давку.

Оказывайте помощь детям, старикам и людям с инвалидностью.

Что делать, если землетрясение закончилось, а вы оказались в завале

Главное — постараться не паниковать. Оцените обстановку, попробуйте определить, где вы находитесь, и подумайте о безопасных способах выбраться, не спровоцировав еще больший завал. Если это невозможно, то сначала рассмотрите, какими предметами вас завалило, и, если они небольшие и нетяжелые, попытайтесь аккуратно их разобрать. Не зацепите конструкции, которые удерживают завал.

При необходимости постарайтесь оказать себе медицинскую помощь.

Не зажигайте огонь. Если вы слышите, что рядом есть люди, — подайте сигнал светом, если у вас есть фонарик, или стуком по трубам.

Экономьте силы. Человек может обходиться без пищи более полумесяца, а без воды — четыре дня.

Что делать после землетрясения, если я в порядке

Окажите первую помощь тем, кто в ней нуждается. Также вы можете освободить попавших в легкоустранимые завалы и обеспечить безопасность детей, больных, стариков. Постарайтесь их успокоить.

Если вы дома или в здании, проверьте, нет ли повреждений электропроводки, газо- и водопровода. Если повреждения есть, отключите их. Если вы не в помещении, то без крайней нужды возвращаться туда не стоит, пока местные власти и спасатели не дадут на это официальное разрешение.

Будьте готовы к сильным повторным толчкам: они наиболее вероятны в первые два-три часа после землетрясения. Следуйте указаниям местных властей и спасателей.