С самого начала войны в Украине стало известно о легионе «Свобода России». В нем на стороне Украины сражаются россияне, в том числе — в самых ожесточенных боях. Журналист Майкл Швирц из The New York Times поговорил с несколькими из них, чтобы понять, почему граждане России воюют против своей страны. Они представляются позывными, не раскрывают подробностей своей довоенной жизни и не приводят никаких убедительных доказательств того, что легион вообще существует. Тем не менее «Холод» рассказывает, что о них известно.

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Почему россияне воюют на стороне ВСУ

Украинский легион «Свобода России» состоит только из россиян, которые воюют против своих соотечественников. Причины у всех разные: одни встали на защиту «приемной родины» (так в тексте The New York Times называют Украину) из чувства морального долга, другие — из-за ненависти к президенту России.

50-летний боец с позывным Цезарь рассказал, что после начала войны он уехал из Санкт-Петербурга и вступил в ряды легиона. «Настоящий русский мужчина не ведет агрессивной войны, не станет насиловать детей, убивать женщин и стариков. Вот почему у меня нет угрызений совести. Я делаю свою работу и убил многих из тех [кто так делал]», — сказал он в разговоре с журналистом The New York Times.

Многие бойцы легиона не называют своих имен и не делятся деталями довоенной жизни: они опасаются преследования своих близких, оставшихся в России.

«Мы пришли сюда не для того, чтобы что-то доказывать, а чтобы помочь Украине добиться полного вывода российских войск с территории Украины и ради будущей депутинизации России», — говорит худощавый юноша с позывным Заза. Он отказался назвать свое имя и сообщил лишь, что ему меньше 20 лет.

По словам Зазы, после начала российского вторжения у него возникли проблемы с администрацией университета, а затем и с полицией из-за антивоенных постов в соцсетях. Когда осенью на пороге его дома появились сотрудники ФСБ, он решил, что пора действовать, — перешел границу с Украиной и записался в ряды ВСУ.

32-летнего солдата с позывным Майами родители убеждали воевать на стороне России. По его словам, они не верят сообщениям о зверствах российских военных (например, о массовых убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене) и считают это иностранной пропагандой. «Они не знают всей правды. Им говорят, что здесь живут плохие люди, и они этому верят. Они не верят, что армия может убивать обычных людей», — говорит Майами.

После войны некоторые из них хотят продолжить вооруженную борьбу уже непосредственно с режимом Путина.

«Моя задача — не просто защитить народ Украины. Если я останусь в живых и вся украинская территория будет освобождена, я обязательно продолжу бороться с оружием в руках, чтобы свергнуть кремлевский режим», — говорит Цезарь.

В легионе он заслужил репутацию своего рода эксцентричного мудреца. До 2014 года Цезарь был членом «Русского имперского движения», которое США признали экстремистской группировкой. Но после аннексии Крыма взгляды Цезаря поменялись. Летом он перевез в Украину жену и четверых детей. Цезарь подчеркивает, что воюет не с соотечественниками, а с «негодяями и убийцами», не имеющими национальности.

«Я сижу перед вами — пример русского человека, о котором писали Толстой и Достоевский. Вот такой я человек. Не они. Они не русские», — говорит Цезарь.

Как отбирают военных для легиона

The New York Times пишет, что легион «Свобода России» действует под эгидой украинского Интернационального легиона, в состав которого входят подразделения, состоящие из американских, британских, белорусских, грузинских и других добровольцев.

Несмотря на то что рядовой состав «Свободы России» — россияне, их контролируют украинские офицеры. Сейчас, сообщает издание, несколько сотен бойцов легиона сосредоточены в районе Бахмута, где уже несколько месяцев идут самые ожесточенные бои.

По словам воюющих в легионе россиян, попасть в него непросто. Перед тем как вступить в его ряды, рекруты должны подать заявление и пройти тщательную проверку, которая включает в себя детектор лжи.

Тем не менее, отмечает издание, к военным легиона как к обладателям российских паспортов относятся с недоверием. Пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказывал, что российские шпионы предпринимали несколько попыток проникнуть в «Свободу России».

При этом многие из тех, кто изъявил желание вступить в легион, идейные. «Было большое количество россиян, которые в силу своих моральных принципов не могли оставаться равнодушными и искали способ вступить в ряды защитников Украины, — говорил Юсов. — Все легионеры пришли с огромным желанием остановить путинскую орду и освободить Россию от диктатуры».