«Холод» уже писал, как можно попробовать использовать нейросеть ChatGPT для работы. Умеет она многое: главное — правильно поставить задачу. В этот раз рассказываем, где и как различные нейросети (не только ChatGPT) уже успели успешно применить, — о некоторых примерах использования вы, скорее всего, пока не слышали.

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Составить новый рецепт. Или хотя бы вдохновиться им

Похоже, что чат-бота можно использовать для обновления меню в ресторанах. По крайней мере, это удалось сети пиццерий Dodo Pizza. Шеф-повар Спартак Арутюнян решил создать особенную пиццу для открытия первого ресторана сети в Дубае. По запросу «пицца для клиентов Дубая» чат-бот выдал рецепт с кюфтой из баранины на тонком тесте с соусом из тахини и сумаха.

Арутюнян немного доработал рецепт, предложенный нейросетью: вместо баранины он решил использовать курицу, так как ее проще закупить, а сыр фета заменил сыром панир, популярным в Южной Азии.

Найти новую работу. И даже не только себе

Искусственный интеллект также может помочь вам устроиться на работу. Есть как минимум один успешный кейс, когда ChatGPT создал резюме, выполнил тестовое задание и в итоге нашел пользователю работу.

Нейросеть может найти работу даже самой себе: например, она прошла собеседование в Google на должность инженера с зарплатой в 183 тысячи долларов в год. Правда, сам чат-бот пишет, что полностью заменить человека не сможет. Ему не под силу быть таким же творческим и решать проблемы.

Помочь судьям выносить решения. По крайней мере частично

Судья из Колумбии Хуан Мануэль Падилья Гарсия использовал ChatGPT при вынесении решения. Он сказал, что хотел лишь ускорить процедуру, поэтому воспользовался помощью искусственного интеллекта, который отвечал на вопросы о похожих судебных прецедентах, случившихся ранее. Все ответы чат-бота, которые были включены в судебное решение для «расширения аргументов по принятому решению», проверил и дополнил сам судья.

Написать диплом. И комиссия ничего не заподозрит

Студент РГГУ Александр (его фамилия неизвестна) защитил диплом, написанный нейросетью. По словам Александра, у него ушло 23 часа, чтобы составить для ChatGPT запросы, отредактировать текст и внести правки, которые оставил научный руководитель. Согласно системе «Антиплагиат», уникальность текста составила 82% при нижнем пороге в 70%. За такой диплом студент получил оценку «удовлетворительно».

Использование искусственного интеллекта для написания различных текстов уже активно обсуждается в научно-образовательном сообществе разных стран, а конкретно этот пример заставил РГГУ искать способы распознавания текстов, которые помогала писать нейросеть. Кстати, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков призвал не наказывать Александра.

Создать сериал. Но не факт, что герои будут вести себя этично

Компания OpenAI разработала не только ChаtGPT, но и похожую нейросеть DALL-E. Совместно с программой Stable Diffusion они сгенерировали бесконечный сериал «Nothing, Forever», который набирал популярность на Twitch.

Основные события сериала разворачиваются вокруг четырех пиксельных персонажей (одной женщины и трех мужчин) в квартире в Нью-Йорке. Они пытаются разобраться со своей жизнью, отношениями друг с другом и рассказывают про доставку Amazon, веганство и кофе. Поведение героев часто странное и нелогичное, но оно полностью соответствует изначальной задумке сериала — проект планировался как «сюрреалистичный и нестандартный».

Цель авторов сериала — создать шоу на уровне Netflix. Правда, пока, кажется, достичь ее не удастся: недавно Twitch заблокировала «бесконечный» сериал. Причиной, предположительно, стало выражение нейросети «трансгендерность — это психическое заболевание».

Написать песню. Нейросеть напишет ее в любом стиле

Еще один способ применения искусственного интеллекта — создание песен. Чат-бот уже написал композицию «в стиле Ника Кейва», но ему самому она не понравилась.

В своем посте рок-музыкант написал: «Спасибо за песню, но при всей любви и уважении эта песня — дерьмо, гротескная насмешка над тем, что значит быть человеком. Мне она не очень нравится».

Провести сеанс психотерапии. Или, по крайней мере, выслушать вас

Нейросети точно можно выговориться: она обязательно вас выслушает и даст совет. Причем, как оказалось, искусственный интеллект в чем-то может даже заменить специалиста — психолога.

Психотерапевт Ольга Зотова поговорила с нейросетью, и, по ее мнению, она оказалась вполне жизнеспособным сервисом для решения психологических проблем. Но если вам действительно нужна помощь, все же лучше обратиться к настоящему специалисту.