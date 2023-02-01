Студент РГГУ защитил дипломную работу, написанную нейросетью ChatGPT. Он не считает это «жульничеством» и называет нейросеть инструментом для более «эффективной» работы

Студент Российского государственного гуманитарного университета Александр успешно защитил диплом по теме «анализ и совершенствование управления игровой компании», который он написал с помощью нейросети ChatGPT. Об этом он рассказал в твиттере.

По словам Александра, на составление запросов, редактуру текста и внесение правок по указанию научного руководителя у него ушло 23 часа. При этом система «Антиплагиат» оценила оригинальность работы в 82% при минимально необходимом значении в 70%.

По итогам защиты ему поставили оценку «удовлетворительно», снизив балл за поведение во время защиты, а также за то, что в его работе анализировалась западная компания.

По словам Александра, воспользоваться нейросетью его сподвигла лень и нежелание платить деньги за написание диплома. Он отметил, что большую часть времени занял перевод и редактирование английского текста, сгенерированного ChatGPT. Александр пояснил, что на английском нейросеть выдает более развернутые ответы и тратит на это меньше времени.

В комментариях к его посту в твиттере появилось немало негативных реакций. Многие пользователи обвинили его в плагиате, неэтичности и неуважении к научной руководительнице, которой пришлось потратить время на завершение работы, написанной машиной. Многие считают, что этот диплом должен быть аннулирован. «Получился идеальный претендент для “Диссернета” на лишение степени», — написал один из пользователей.

В то же время среди комментаторов нашлись и те, кто одобрил поступок. «За 23 часа человек получил больше полезного опыта, чем за все время обучения в вузе», — написал один из них.

Отвечая на критику, Александр написал: «Мне диплом не нужен, работаю по специальности без него. Диплом — это переоцененная залупа. ChatGPT — круто».

Отвечая на вопросы «Холода», Александр сказал, что не считает, что зря потратил время научного руководителя. «Оценка и внесения правок в рабочую версию текста — это нормальный воркфлоу. По указанию научной руководительницы мне пришлось вносить правки лишь три или четыре раза, тогда как мои однокурсники, писавшие свои дипломы без помощи нейросетей, переделывали какие-то вещи по пять-десять раз», — пояснил он. При этом Александр настаивает, что финальная версия текста — это именно его работа. «Я полностью в ней ориентируюсь, могу ее защитить и уже применяю описанное в ней в своей работе. Нейронная сеть здесь просто инструмент для более эффективного выполнения работы, а не жульничество», — подчеркнул он.

При этом, по его словам, он не опасается аннулирования своего диплома, так как считает, что, сделав это, вуз нанесет ущерб в первую очередь собственной репутации.

«20 лет назад люди для написания диплома ходили в библиотеки, где работали с бумажными книгами, а потом появился кто-то и сказал “блин, а классная штука google.com”. Сейчас такая классная штука — это ChatGPT», — резюмировал Александр.

Источник: Twitter

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.