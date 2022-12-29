Уже несколько недель в соцсетях обсуждают ChatGPT. Это нейросеть, которая отвечает вам прямо в чате. Она может искать информацию и выполнять задачи с текстом. Некоторые даже взволновались, что их заменит искусственный интеллект. Разобрались, почему нервничать пока не стоит и какие задачи можно делегировать нейросети.

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Сперва мы попросили ChatGPT вместо нас написать текст про применение нейросети в работе. Получилось скучно и не очень информативно (оцените сами на скрине ниже), поэтому русскоязычных авторов и редакторов искусственный интеллект вряд ли заменит в ближайшее время.

Что такое ChatGPT?

Если коротко, то это чат-бот, который разработала компания OpenAI. Он ведет диалоги с пользователем, отвечает на вопросы и выполняет текстовые задачи.

А вообще, ChatGPT — языковая модель, полученная благодаря обучению глубоких нейронных сетей, которые называются трансформерами. Это значит, что ChatGPT обучен на основе большой выборки текстов: новостей, статей, книг, блогов, сообщений в социальных сетях. Все увиденное ранее (в том числе и наши запросы) модель запоминает для будущих ответов, которые показывает пользователю.

Как это работает? Вопрос, фраза или просьба, которую вы напишете в бот, считается начальным условием для модели. Дальше модель пытается генерировать текст, предсказывая следующее слово на основе предыдущего. Ответы на русском порой выглядят странно и не всегда подгружаются полностью. Более корректно нейросеть работает на английском языке.

Где может пригодиться модель ChatGPT?

Модель подойдет для создания виртуальных помощников и интерактивных чат-ботов, которые можно интегрировать куда угодно, где есть типичные текстовые задачи и диалоги, которые можно автоматизировать.

Вот несколько примеров, которые предложил сам ChatGPT (описание для них отредактировали и дописали уже мы).

E-commerce

На основе ChatGPT можно создать чат-бот для имитации реального общения с покупателями интернет-магазина. Нейросеть расскажет подробнее о товаре и доставке, соберет персональную подборку под клиента, даст инструкции по эксплуатации или порекомендует, с чем носить купленное платье.

Обучение

Похожий чат-бот пригодится и в образовательных целях, особенно для онлайн-учебы. С помощью него можно контролировать успеваемость, проводить тесты, давать советы по обучению и подбирать нужные материалы под каждого ученика.

Развлечения

Чат-бот подойдет и для разработки игр, викторин, головоломок, квизов. А еще нейросеть, конечно же, можно использовать, чтобы просто посмеяться и получить удовольствие. Например, ChatGPT может шутить (пока не очень смешно).

Если захотите сделать чат-бот, попросите об этом саму нейросеть ChatGPT — она поделится инструкцией.

Восемь задач, которые по зубам ChatGPT. Мы проверили

Написать или поправить код

ChatGPT справится с несложной функцией (часть кода, которую, как правило, называют неким именем и к которой потом обращаются из другого места программы), поможет переписать неверные части кода или оптимизировать его. Нейросеть не заменит опытного программиста. Как минимум кому-то нужно давать команды и следить за результатами, чтобы не было ошибок. Зато ей можно делегировать рутинные задачи, чтобы ускорить работу.

Найти информацию

ChatGPT может быстро анализировать большие объемы текста и извлекать из него нужную информацию. Это пригодится исследователям, журналистам и другим специалистам. Нейросеть, правда, не поделится источниками — факты придется перепроверять вручную. Это будет не лишним: нейросеть обрабатывает тексты в открытом доступе, а они могут быть непроверенными и даже опасными для человека. Но так вы хотя бы знаете, что именно вам нужно искать.

Написать черновик любого текста. Правда, любого!

Нейросеть поможет написать черновик текста, рассылки, поста для социальных сетей, даже художественного произведения. ChatGPT точно избавит вас от страха белого листа: исправлять предложенный текст легче, чем писать с нуля.

Конечно, готовый к публикации лонгрид, тем более для русскоязычного читателя, не получится. ChatGPT работает только с открытыми данными. Нейросеть не возьмет интервью, не проведет расследование и не придумает свежий креатив. А еще нейросеть не знает тонкостей стиля, использует канцеляризмы и штампы, которые усложняют восприятие текста.

(наискреже нарезанным куличом — ??)

Перевести текст на другой язык

ChatGPT не заменит и профессионального переводчика, но быстро сделает перевод или текст, например, на английском языке, если вы дадите задание по-русски.

Минимально отредактировать текст

Если вас тоже смутила фраза «наискреже нарезанным куличом» в поздравлении выше, ChatGPT можно попросить отредактировать текст. На английском пока получается лучше. Функция пригодится не только профессиональным авторам и редакторам, но и вообще всем: для постов в социальных сетях, писем по работе и других текстов, которые приходится писать ежедневно.

Собрать идеи для брейншторма

Допустим, вам нужно придумать контент-план для социальных сетей, рассылок, составить план мероприятий или просто найти новые идеи для чего угодно. ChatGPT быстро соберет несколько тем, от которых вы сможете оттолкнуться и придумать что-то более актуальное и полезное. Главное — максимально сузить запрос, чтобы не получить совсем очевидный ответ.

Написать описания товара для интернет-магазина

Представим, что вы хотите запустить новый интернет-магазин и вам нужно сделать карточки для тысячи товаров. На это могут уйти недели работы копирайтера, и будет обидно, если идея не взлетит. ChatGPT ускорит работу над задачей — напишет стандартное описание товара, которое будет проще отредактировать, чем написать с нуля.

Написать заголовок или слоган для изображений

Дизайнеры могут использовать ChatGPT, чтобы генерировать названия к своим работам и макетам. Или, наоборот, попросить создать необычные сюжеты для изображений, по которым другая нейросеть их нарисует.

А этой нейросетью можно пользоваться в России?

Зайти в ChatGPT через OpenAI с территории России не получится. VPN поможет, только если у вас есть иностранная сим-карта. Если нет, то можете попробовать использовать ChatGPT через неофициальный бот в телеграме, который отправляет запросы в нейросеть и показывает ответы в чате. Правда, он не поддерживает русский язык.