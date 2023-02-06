В Турции произошло мощное землетрясение, а Евросоюз установил потолок цен на российские нефтепродукты. Главные новости минувших выходных

На юго-востоке Турции произошло землетрясение. Десятки человек погибли, сотни получили ранения

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине в семь километров. Оно может стать одним из самых разрушительных за последнее время, отмечают сейсмологи.

По предварительным данным, погибли 76 человек, еще по меньшей мере 440 получили ранения различной степени тяжести, сообщает издание TRT со ссылкой на информацию Управления по чрезвычайным ситуациям. Также были разрушены десятки зданий в нескольких провинциях.

Кроме того, несколько толчков были зафиксированы в Сирии и Ливане. Так, на севере Сирии остановлено железнодорожное сообщение, там проверяют состояния путей и мостов. В провинции Хама разрушены несколько домов.

По данным Минздрава Сирии, число жертв землетрясения превысило 100 человек, еще как минимум 200 получили ранения.

Евросоюз утвердил потолок цен на российские нефтепродукты

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Согласно документу теперь максимально возможная цена за баррель российского бензина и дизельного топлива — 100 долларов, а за российскую продукцию, которая продается со скидкой, например, мазут, будут платить не больше 45 долларов за баррель.

Аналогичные решения ранее приняли власти США, Австралии и стран G7. Также в понедельник стало известно, что потолок цен на российские нефтепродукты введет Япония.

Ограничения вступают в силу 5 февраля, но первые 55 дней исключения будут действовать для продукции, которую закупили до введения потолка цен, но не успели доставить.

В декабре прошлого года западные страны уже ввели потолок цен на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Служивший в российской армии неонацист, который призывал истреблять украинцев, вероятно, стал жертвой внесудебной казни в аннексированной ЛНР

Игорь Мангушев был госпитализирован с огнестрельным ранением головы в одну из больниц города Стаханов в аннексированной ЛНР. По словам его жены Татьяны Азаревич, характер ранения ее мужа указывает на то, что он, вероятно, был казнен.

«Со слов врачей это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. <...> Судя по характеру ранения, было покушение на убийство или даже казнь. Поскольку, со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния в область затылка под углом в 45 градусов сверху-вниз», — говорит Азаревич в видеообращении к российским силовым структурам, в частности, к Минобороны и ФСБ, в котором она просит расследовать обстоятельства произошедшего.

Игорь Мангушев — действующий военнослужащий российской армии, капитан 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС России. В своем телеграм-канале «Zаписки авантюриста» он не раз призывал к совершению военных преступлений и актов геноцида по отношению к украинцам.

Широкую известность Мангушев получил летом прошлого года, когда в сети распространилось видео его выступления в клубе в оккупированном Донецке. На сцену он вышел, держа в руках человеческий череп, который, по его словам, принадлежал одному из защитников «Азовстали» в Мариуполе.

Американские военные сбили китайский аэростат, который несколько дней летал над страной

Это произошло у побережья Южной Каролины, когда аэростат пролетал над водой на высоте 18 километров. Пекин назвал реакцию Вашингтона «чрезмерной» и заявил, что оставляет за собой право на ответный шаг.

«5 февраля заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн от имени правительства КНР сделал серьезное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Впервые белый объект в небе над северной частью США заметили 31 января. Американские СМИ прозвали дирижабль «китайским шаром-шпионом». Издание AP отмечало, что китайский «шар-шпион» сбили только после того, как он пролетел над секретными военными объектами по всей Северной Америке.

В Индии тысячи мужчин арестованы в рамках кампании по борьбе с детскими браками

Власти индийского штата Ассам начали масштабную кампанию по борьбе с детскими браками. За три дня полицейские арестовали более 2200 мужчин, женившихся на несовершеннолетних девочках.

Как сообщили в местной полиции, правоохранители связались с представителями ряда деревень и общин, чтобы проверить сообщения о детских браках, заключенных в штате за последние три года. В общей сложности за два дня силовикам стало известно о четырех тысячах таких случаев.

«Массовые преследования начались после того, как главный министр Сарма объявил, что кабинет министров Ассама решил удвоить наказание мужчин, которые женятся на девочках младше 14 лет, в соответствии с Законом о защите детей от сексуальных преступлений», — сообщает индийский телеканал NDTV.

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