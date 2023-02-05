В США сбили китайский аэростат, который несколько дней летал над страной 

В США у побережья Южной Каролины американские военные сбили китайский аэростат, который несколько дней летал над страной. Пекин назвал реакцию Вашингтона «чрезмерной» и заявил, что оставляет за собой право на ответный шаг.

«Китай выражает резкое недовольство и протест из-за применения США силы для атаки на гражданский беспилотный аэростат. <...> Китай четко просил США решить это спокойно, профессионально и сдержано», — говорится в комментарии МИД КНР.

Впервые белый объект в небе над северной частью США заметили 31 января. В Пентагоне сообщили, что аэростат не имеет ценности с точки зрения сбора разведданных. Однако в Госдепартаменте назвали нахождение шара в воздушном пространстве США неприемлемым, так как оно «нарушает суверенитет страны и международное право».

Американские СМИ прозвали дирижабль «китайским шаром-шпионом». Власти КНР заявили, что это гражданский аэростат, собирающий метеорологические данные, который просто сбился с курса.

Президент США Джо Байден сказал, что отдал приказ сбить аэростат еще 1 февраля, но в целях безопасности военные решили дождаться, когда он окажется над водой.

Как пишет AP, китайский «шар-шпион» сбили после того, как он пролетел над секретными военными объектами по всей Северной Америке. Это произошло в прямом эфире, когда аэростат был на высоте 18 километров. Издание отмечает, что аэростат был размером с три школьных автобуса.

Источники: МИД КНР, CNN, AP

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