В Индии арестовали более двух тысяч мужчин в рамках кампании по борьбе с детскими браками 

Власти индийского штата Ассам начали масштабную кампанию по борьбе с детскими браками. За три дня полицейские арестовали более 2200 мужчин, женившихся на несовершеннолетних девочках.

Как сообщили в местной полиции, правоохранители связались с представителями ряда деревень и общин, чтобы проверить сообщения о детских браках, заключенных в штате за последние три года. В общей сложности за два дня силовикам стало известно о четырех тысячах таких случаев.

«Массовые преследования начались после того, как главный министр Сарма объявил, что кабинет министров Ассама решил удвоить наказание мужчин, которые женятся на девочках младше 14 лет, в соответствии с Законом о защите детей от сексуальных преступлений», — сообщает индийский телеканал NDTV.

В свою очередь Associated Press отмечает, что большинство случаев брака взрослых мужчин и малолетних девочек официально не регистрируются. Так, в штате Ассам, население которого составляет 35 миллионов человек, в 2021 году было известно всего о 155 таких случаях, в 2020 — их было 138.

Источники: NDTV, Associated Press

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