Служивший в российской армии неонацист, который призывал истреблять украинцев, вероятно, стал жертвой внесудебной казни в аннексированной ЛНР 

Известный российский неонацист, воевавший в рядах российской армии в Украине, Игорь Мангушев был госпитализирован с огнестрельным ранением головы в одну из больниц города Стаханов в аннексированной ЛНР. По словам его жены Татьяны Азаревич, характер ранения ее мужа указывает на то, что он, вероятно, был казнен.

«Со слов врачей это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. <...> Судя по характеру ранения, было покушение на убийство или даже казнь. Поскольку, со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния в область затылка под углом в 45 градусов сверху-вниз», — говорит Азаревич в видеообращении к российским силовым структурам, в частности, к Минобороны и ФСБ, в котором она просит расследовать обстоятельства произошедшего.

Азаревич также рассказала, что Мангушева не могут прооперировать в больнице, где он находится, ссылаясь на отсутствие «технической возможности», но в то же время не перевозят в другой госпиталь.

Игорь Мангушев — действующий военнослужащий российской армии, капитан 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС России. В своем телеграм-канале «Zаписки авантюриста» он не раз призывал к совершению военных преступлений и актов геноцида по отношению к украинцам.

В частности, он предлагал расстреливать по 50 украинских пленных за каждого убитого российского солдата, а также обещал убивать украинцев и забрать их детей, «чтобы вырастить их русскими».

Широкую известность Мангушев получил летом прошлого года, когда в сети распространилось видео его выступления в клубе в оккупированном Донецке. На сцену он вышел, держа в руках человеческий череп, который, по его словам, принадлежал одному из защитников «Азовстали» в Мариуполе.

До 2014 года Мангушев был лидером организации «Светлая Русь», которая устраивала рейды по местам жительства мигрантов в Москве.

Источники: РИА «Новости», New Times, «ПриZрак Новороссии»

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