Евросоюз вслед за G7 и Австралией официально утвердил потолок цен на российские нефтепродукты 

Евросоюз официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Так, максимально возможная цена за баррель российского бензина и дизельного топлива — 100 долларов, за российскую продукцию, которая продается со скидкой, например, мазут, будут платить не больше 45 долларов за баррель.

При этом нефтепродукты, которые будут продаваться по ценам выше установленного лимита, решено запретить реэкспортировать морским путем, а также оказывать финансовое и техническое содействие в этом.

Аналогичные решения ранее приняли власти США, Австралии и стран G7. Ограничения вступают в силу 5 февраля, но первые 55 дней исключения будут действовать для продукции, которую закупили до введения потолка цен, но не успели доставить.

В декабре прошлого года западные страны ввели потолок цен на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Источник: Совет ЕС

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