С началом войны в Украине количество секретных указов президента Владимира Путина существенно выросло. Но такие документы часто подписывались и раньше — тоже во время «специальных операций». «Холод» рассказывает, что может содержаться в этих документах, помимо военной тайны.

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Количество секретных указов растет во время «специальных операций»

По данным «Медиазоны» до мая 2022 года, доля секретных указов президента в период войны в Украине стала рекордной за последние 20 лет. Изучив опубликованные документы и их порядковые номера, издание пришло к выводу, что во время «специальных операций» (за исключением пятидневной войны в Грузии в 2008 году) количество секретных указов стабильно растет. Например, так было во время Первой и Второй чеченских войн, аннексии Крыма и событий в Донбассе, и сейчас снова происходит — после начала войны в Украине.

Судя по порядковым номерам опубликованных документов, указы президента нумеруются последовательно, а счетчик сбрасывается в начале каждого года: с февраля по май 2022 года практически каждый второй указ Путина не был опубликован. В таких указах, по оценке «Медиазоны», может идти речь о награждении погибших, а также могут приводиться данные, связанные с потерями военнослужащих. Тем не менее маловероятно, что во всех засекреченных указах говорится только об этом: по закону не публикуются любые акты, которые «содержат государственную тайну или сведения конфиденциального характера».

Данные о погибших военных Путин засекретил еще в 2015 году

«У нас никогда не публиковались сведения о потерях в спецоперациях, — говорила Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей в 2015 году. (Тогда Владимир Путин засекретил данные о погибших военных в мирное время: до этого указ распространялся только на военное время). — Это ужасно, и это подло, потому что получается, что население страны не знает, что и где происходит. Одно время Главная военная прокуратура публиковала количество погибших и травмированных в мирное время по количеству уголовных дел, но в последние годы она этого не делает».

Такие изменения, по словам члена СПЧ при президенте Сергея Кривенко, были внесены в связи с событиями в Украине, а также с материалами журналистов и правозащитников о событиях в Донбассе. В частности, депутат Псковской облдумы Лев Шлосберг тогда пытался проверить сведения о предположительно погибших в Донбассе десантниках из 76-й дивизии ВДВ, но ответа так и не получил.

О каких секретных указах стало известно после начала войны в Украине

В начале января член президентского Совета по правам человека Ева Меркачёва рассказала, что заключенных, завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине, освободили из тюрем тайными указами Владимира Путина. Осужденных глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вербовать летом 2022 года. За участие в войне им тогда предлагали полное снятие судимости, денежные выплаты и пять миллионов в случае гибели.

По словам Меркачёвой, заключенных освободили до того, как вывезли из колоний, в рамках процедуры помилования президентом. Она пояснила, что в указе президента о помиловании осужденных, принимающих участие в «спецоперации», есть сведения, составляющие государственную тайну, а также с помощью этих сведений можно идентифицировать личность участников, поэтому указы об их освобождении — секретные.

Еще один секретный указ Путина — о том, сколько россиян собираются призвать на войну в Украине в рамках мобилизации. 21 сентября 2022 года на сайте портала правовой информации опубликовали указ Владимира Путина о введении в России «частичной мобилизации», при этом седьмой пункт указа был с пометкой «для служебного пользования». Позже пресс-секретарь Путина объяснил, что речь в нем идет о количестве людей, которых могут призвать на военную службу. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что всего призовут 300 тысяч человек, однако, по данным «Новой газеты. Европа», он позволяет призвать в армию до миллиона человек. «Медуза» писала, что власти планируют мобилизовать 1,2 миллиона человек. Сколько мобилизованных сейчас находятся в Украине на самом деле, до сих пор неизвестно.

В секретных указах Путин также может награждать за лояльность

В 2014 году Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями большой группы сотрудников российских СМИ. Как рассказал тогда собеседник издания, который ознакомился с документом, работников СМИ наградили «за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым». Награду получили более 300 человек: среди них были в том числе работники Первого канала, НТВ, Russia Тoday и холдинга Life News.

В 2018 году, как выяснил «Коммерсантъ», Владимир Путин секретным указом присвоил звания Героев России первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисову. Как говорили источники издания, звание Кириенко было присвоено за его роль в развитии атомной отрасли (с 2005 по 2016 год он возглавлял «Росатом»), а также за его вклад в избирательную кампанию Путина. Юрий Борисов, как полагали источники «Коммерсанта», получил звание за работу над рядом «президентских проектов», связанных с созданием оружия на новых физических принципах.