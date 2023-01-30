Атака беспилотников на военные объекты Ирана и подготовка российских школ для нужд военных. Главные новости минувших выходных

Неизвестные беспилотники атаковали военные объекты в Иране

В ночь на 29 января по меньшей мере три беспилотника нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса Ирана в городе Исфахан. Об этом сообщило министерство обороны страны, объявившее атаку «неудачной».

«Вечером 28 января, около 23:30, была совершена неудачная атака с использованием беспилотников на один из цеховых комплексов Министерства обороны, и, к счастью, один из беспилотников был сбит средствами ПВО, а два других попали в защитные ловушки и взорвались», — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, в результате атаки никто не пострадал, а «незначительные» повреждения получила лишь крыша мастерской.

По данным местных СМИ, атаке подверглось предприятие по производству боеприпасов. Британский институт оборонных исследований указывает, что вблизи Исфахана находится иранское предприятие Shahed Aviation Industries, связанное с производством дронов-камикадзе, которые в том числе использует Россия в Украине.

В свою очередь, иранские пользователи соцсетей писали о взрывах и других атаках беспилотников в других городах страны, но эти сообщения так и не были официально подтверждены.

Сутки спустя стало известно о новом ударе. На этот раз по колонне автомобилей Корпуса стражей исламской революции. Как сообщается, в результате атаки неизвестных самолетов были уничтожены по меньшей мере шесть автомобилей. О погибших и пострадавших информации нет.

Власти Ирана ничего не сообщили о принадлежности атаковавших страны дронов. В свою очередь, телеканал Al Arabiya, сначала сообщил о начале «специальной военной операции Израиля» на территории Ирана, а затем сообщил со ссылкой на источники, что к нападению причастны США и «еще одна страна», но не Израиль.

В то же время Пентагон отрицает свою причастность к ударам, а Израиль, чьи власти накануне атаки заявляли, что примут «немедленные шаги» по борьбе с терроризмом в связи с недавними терактами в Иерусалиме, никак не комментирует произошедшее.

Верховный лама Калмыкии подал в отставку из-за статуса «иноагента»

Об этом Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) сообщил в заявлении, опубликованном на сайте Центрального хурула Калмыкии.

«Многие люди выражали озабоченность и сочувствие в связи с внесением моего имени в реестр "иностранных агентов". Я искренне признателен им за участие и высокую оценку моей работы. Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия. <﻿…﻿> В своих мыслях, делах и молитвах всецело остаюсь с калмыцким народом и буддистами всей России, служению которым я посвятил свою жизнь», — говорится в нем.

Минюст внес Эрдни Омбадыкова, который также являлся почетным представителем Далай-ламы в России, в реестр «иноагентов» 27 января, мотивируя это высказываниями ламы «против специальной военной операции», «открытыми выступлениями в поддержку Украины», а также «гражданством США».

Ранее лама действительно не раз высказывался против войны, развязанной Россией в Украине. «Украинская сторона, конечно, действительно права — она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права и эта война нужна», — говорил лама.

В Брянске руководству школ поручили подготовить места для военных на случай «чрезвычайной ситуации»

Такое указание дала администрация Брянского района шести местным учебным заведениям, пишут «Важные истории». На аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении редакции, начальница управления образования Брянского района Алла Азаркина сообщила, что МЧС приедет в школы и осмотрит помещения.

«Будьте добры быть готовыми для того, чтобы показать образовательное учреждение, не задавая никаких вопросов. Предварительно будет звонок нам, и мы будем вас тоже информировать», — говорит она.

Сейчас школы в Брянском районе работают в очном режиме. Как там будут учиться дети, если вдруг приедут военные — неизвестно.

Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил название из-за опасений попасть под действие закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды»

Теперь мероприятие, которое проводится ежегодно с 2000-го года, называется Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева.

Об этом сообщила руководитель фестиваля Светлана Лаврецова.

«Когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ, мы сразу задумались. Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на “Радугу”, и театры с нами общаются тоже как с “Радугой”. В общем, мы думаем и будем советоваться. Когда примем окончательное решение, я сообщу об этом официально», — пояснила она.

Позже на эту новость отреагировал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, который заверил, что радуга в России не запрещена.

«Хочу успокоить уважаемую Светлану Васильевну. Наши законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу. При одном условии: если изображается именно классическая 7-цветная радуга, а не “кастрированный” символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет», — заявил Хинштейн. добавив, что советскому мультфильму «Голубой щенок» закон также ничем не грозит.

Задержки поставок западного оружия ограничивают Киев в контрнаступлении

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке отмечает, что задержки поставок западных систем залпового огня, ПВО, а также танков ограничивают украинские власти в способности проводить контрнаступление на фоне неудач российской армии.

Однако эксперты ISW пишут, что медленный поставки не единственная причина. На начало контрнаступления также влияют и политические решения украинской власти. В отчете при этом подчеркивается, что безупречного принятых решений не было ни в одной войне.

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