В Иране на нескольких объектах ВПК произошли взрывы. Власти страны заявили об атаке беспилотников

Военный объект в иранском городе Исфахан минувшей ночью был атакован неизвестными беспилотниками. Об этом сообщили в министерстве обороны Ирана.

«Вечером 28 января, около 23:30, была совершена неудачная атака с использованием беспилотников на один из цеховых комплексов Министерства обороны, и, к счастью, один из беспилотников был сбит средствами ПВО, а два других попали в защитные ловушки и взорвались», — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, в результате атаки никто не пострадал, а «незначительные» повреждения получила лишь крыша мастерской.

При этом власти Ирана не уточняют принадлежность атаковавших беспилотников. В свою очередь, израильское издание The Times of Israel пишет, что за несколько часов до взрывов в Иране Израиль анонсировал несколько «немедленных шагов» в ответ на недавние теракты в Иерусалиме, но израильские власти пока не комментировали события в Иране.

В то же время иранские пользователи соцсетей пишут, что атаке подверглись сразу несколько городов, расположенных у границы с Азербайджаном. А количество участвовавших в атаке беспилотников было значительно больше трех. Официальные источники эти сообщения пока никак не комментируют.

Одновременно приходят сообщения о произошедшем в иранской провинции Западный Азербайджан землетрясении магнитудой 5.9 балла. По сообщениям местной прессы, жертвами стихии стали три человека, еще около 600 получили ранения.

Источники: Mehr news, IRNA, Al Arabiya, The Times of Israel

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