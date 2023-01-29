Верховный лама Калмыкии сложил полномочия из-за объявления его «иноагентом»

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) ушел со своего поста. Причиной такого решения он назвал присвоение ему статуса «иноагента». Минюст внес его имя в соответствующий реестр 27 января.

«Многие люди выражали озабоченность и сочувствие в связи с внесением моего имени в реестр "иностранных агентов". Я искренне признателен им за участие и высокую оценку моей работы. Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия. <﻿…﻿> В своих мыслях, делах и молитвах всецело остаюсь с калмыцким народом и буддистами всей России, служению которым я посвятил свою жизнь», — сказано в обращении Тэло Тулку Ринпоче.

Решение о внесении духовного лидера калмыцких буддистов в реестр «иноагентов» Минюст мотивировал высказываниями ламы «против специальной военной операции», «открытыми выступлениями в поддержку Украины», а также «гражданством США».

Тэло Тулку Ринпоче, бывший официальным представителем Далай-ламы XIV в России, осенью покинул страну и уехал в Монголию. Незадолго до этого он стал одним из первых религиозных деятелей в стране, выступивших против войны в Украине.

«Украинская сторона, конечно, действительно права — она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права и эта война нужна», — говорил лама.

Источник: Центральный хурул Калмыкии

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