«На опережение». Петербургский театральный фестиваль «Радуга» отказался от своего названия из-за закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды»

Один из самых известных российских театральных фестивалей — петербургская «Радуга» — теперь называется Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева.

Как рассказала журналу «Театр» руководитель фестиваля Светлана Лаврецова, это решение связано с вступившим в силу в конце прошлого года законом о запрете «ЛГБТ-пропаганды».

«Когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ, мы сразу задумались. Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на “Радугу”, и театры с нами общаются тоже как с “Радугой”. В общем, мы думаем и будем советоваться. Когда примем окончательное решение, я сообщу об этом официально», — пояснила она.

Несмотря на смену названия английское слово «радуга» по-прежнему остается в адресе сайта фестиваля, а радужная расцветка — в его оформлении.

Петербургский театральный фестиваль «Радуга» ежегодно проводится с 2000 года. В 2023 году он запланирован на 25-31 мая.

Источник: «Театр»

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