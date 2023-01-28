Директорам брянских школ поручили подготовить учебные заведения для размещения военных на случай «чрезвычайной ситуации» — «Важные истории»

Администрация Брянского района Брянской области поручила подготовить шесть местных школ для размещения военнослужащих на случай «чрезвычайной ситуации». Соответствующая аудиозапись попала в распоряжение «Важных историй».

Во время разговора начальница управления образования Брянского района Алла Азаркина сообщила, что МЧС приедет в школы и осмотрит помещения. «Будьте добры быть готовыми для того, чтобы показать образовательное учреждение, не задавая никаких вопросов. Предварительно будет звонок нам, и мы будем вас тоже информировать», — говорит она.

Один из местных жителей рассказал «Важным историям», что школы проверяют на соответствие нормам безопасности. «У нас около 70 человек хотят разместить. Уже приезжали, смотрели душ и прочие условия», — сказал он.

Издание уточняет, что школы сейчас работают в очном режиме. Как там будут учиться дети, если вдруг приедут военные, — неизвестно.

Источник: «Важные истории»