Из ЧВК Вагнера нелегко уйти: контракты не расторгают, а беглецов казнят без суда — например как Евгения Нужина. Тем не менее иногда наемникам ЧВК удается начать новую жизнь: на днях стало известно об Андрее Медведеве, который, как говорит он сам, участвовал в боях за Бахмут, а потом попросил политическое убежище в Норвегии. «Холод» нашел еще как минимум два таких случая.

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Кем был боец ЧВК, попросивший убежище в Норвегии

В конце ноября на ютуб-канале правозащитного проекта Gulagu.net выложили видео с историей Андрея Медведева. Он представился «сотрудником» ЧВК Вагнера с позывным Джога. По словам Медведева, ЧВК в одностороннем порядке изменила условия контракта. Позже Медведев рассказал, что заключил контракт с ЧВК «Вагнер» на четыре месяца с 6 июля 2022 года, но его продлили до шести, а затем до восьми месяцев. После заключения контракта Медведева отправили в Украину, где он участвовал в боях за Бахмут: он утверждает, что был командиром штурмового отделения, в котором служил казненный Евгений Нужин.

Затем Медведеву удалось покинуть зону боевых действий. Несмотря на угрозы и преследования со стороны ЧВК, он смог скрыться и пересечь границу с Норвегией. Перейдя границу, Медведев постучал в первый попавшийся дом и попросил у местной жительницы вызвать полицию. После приезда полиции и пограничников он попросил политическое убежище.

Медведев дал показания об известных ему преступлениях и сейчас находится в Осло. По его словам, помимо продления контракта, ему не нравились «тупые приказы», избиения и убийства, которые совершали наемники и служба безопасности ЧВК. В интервью The Insider Медведев рассказал о минимум 10 казнях тех, кто пытался сбежать с фронта.

Пригожин подтвердил, что Медведев служил в ЧВК Вагнера, но утверждает, что тот якобы имеет норвежское гражданство, воевал в «норвежском батальоне» ЧВК (о его существовании ничего неизвестно) и должен был быть привлечен к ответственности за попытку «жесткого обращения с пленными».

Кто еще уходил из ЧВК Вагнера

Видео с Медведевым не первая история бывшего бойца ЧВК, которое публиковал Gulagu.net. В конце 2022 года вышел сюжет с Александром Злодеевым, представившимся бывшим бойцом ЧВК Вагнера с позывным Велес. Злодеев рассказал, что состоял в ней с момента создания в 2014 году.

Изначально Злодеев поехал добровольцем в Луганскую область, где занимался «разведывательной деятельностью». После этого его «заметили» и позвали в ЧВК. В ее составе он участвовал в боевых действиях в Сирии, в том числе работал в штабе «Вагнера» в Пальмире.

Кадр из видео: Gulagu.net

Злодеев покинул ЧВК, так как, по его словам, принципиально отказался от участия в «братоубийственной войне» и не поддерживает режим. В интервью Gulagu.net Злодеев поделился планами получить политическое убежище во Франции. В октябре 2022 года стало известно, что ему удалось улететь из России в Алжир, а оттуда во Францию, где он неделю жил в аэропорту, ожидая разрешения на въезд.

В 2020 году о прошлом в ЧВК Вагнера рассказал Марат Габидуллин. В интервью «Медузе» он говорил, что был наемником в ЧВК Вагнера с позывным Дед. В разное время Габидуллин воевал в Луганской области и Сирии, а также, как он говорит, был помощником Евгения Пригожина. После ранения в 2016 году Габидуллин решил написать мемуары, чтобы поделиться боевым опытом и показать, что «по теме ЧВК творится сплошной обман». По словам Габидуллина, когда он работал помощником Пригожина, тот ознакомился с книгой, распечатал некоторые цитаты и сказал, что «рассказать о наемниках — это нужно, но позже, в 2022 году». Из ЧВК Габидуллин ушел в 2019 году. Его книга вышла в январе 2022 года.

С марта 2022 года Марат Габидуллин живет во Франции, но просить политическое убежище не планирует. Свой отъезд он объясняет активной агитационной деятельностью против войны, которой ему не дадут заниматься на родине. Также Габидуллин говорит, что ему, как автору книги о ЧВК, нельзя возвращаться в Россию: «Если вернусь, со мной может случиться что угодно. Хочу, чтобы люди прочитали это все и осознали, что не должно быть такой компании, как “Вагнер”».