«Они могут уехать». Президент Азербайджана призвал армян, живущих в Карабахе, уезжать или получать азербайджанское гражданство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал армян Карабаха принять гражданство Азербайджана или покинуть регион.

В интервью, опубликованном госСМИ Азербайджана, Алиев заявил, что дорога в Армению для желающих покинуть Карабах армян открыта.

«Кто не хочет стать нашим гражданином, дорога не закрыта, открыта. Они могут уехать. Могут ехать сами, им никто не будет мешать, а могут ехать под тентом грузовиков [российских] миротворцев, а могут ехать на автобусе. Дорога [в Армению] открыта», — сказал Алиев.

При этом он подчеркнул, что для тех, кто останется жить «под флагом Азербайджана» будут созданы все условия.

«Я говорил и хочу сказать еще раз, что будут созданы условия для тех, кто хочет жить там [в Нагорном Карабахе] под флагом Азербайджана. Как и у граждан Азербайджана, их права и безопасность будут обеспечены», — пообещал Алиев.

В декабре азербайджанские граждане, называющие себя «экоактивистами» блокировали единственную дорогу, связывающую живущих в Нагорном Карабахе армян с Арменией. Она ведет из Ханкенди (Степанакерта), главного города Нагорного Карабаха, в Армению через Лачинский коридор.

Блокировавшие дорогу люди требуют обеспечить доступ азербайджанских чиновников к рудникам на территории Карабаха, которую контролируют местные армяне.

Источник: AZƏRTAC

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