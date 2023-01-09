В Китае постепенно отменяют антиковидные ограничения, которые действовали в стране почти три года, хотя количество заболевших, наоборот, стало расти в последнее время. Больницы и крематории страны переполнены, а китайские власти перестали публиковать данные о новых случаях заражения и смертях. «Холод» рассказывает, что известно о коронавирусе в Китае и стоит ли миру опасаться новой волны COVID-19.

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В Китае отменили карантин для въезжающих в страну. Почему сейчас?

8 января 2023 года Китай открыл границы для иностранных туристов впервые с марта 2020 года. Теперь желающим приехать в страну не нужно сидеть на карантине, но для въезда по-прежнему необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки. В воскресенье также возобновилось морское и сухопутное сообщение между материковым Китаем и Гонконгом. Въезжать в материковую часть КНР из Гонконга теперь могут до 60 тысяч человек в день.

Министерство транспорта Китая ожидает, что жители страны сделают более двух миллиардов поездок в течение января и первой половины февраля. Это связано с Новым годом по лунному календарю, который наступит 22 января. Жители Китая опасаются, что в этот период число заболевших COVID-19 может возрасти.

Какие ограничения были в Китае в последние годы С начала пандемии в 2020 году Китай придерживался политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. Жители не могли покидать свои дома, если в их районах были обнаружены случаи заражения ковидом, а те, кто приезжал в страну, должны были две недели (а с лета 2022 года — неделю) сидеть на карантине. В декабре 2022 года власти страны начали отменять антиковидные ограничения: открылись школы, кинотеатры и рестораны, заработали спортзалы и супермаркеты, тестирование на коронавирус стало добровольным, а для поездок внутри страны стал не нужен отрицательный ПЦР-тест, как раньше. Причиной ослабления мер стали массовые протесты против политики «нулевой терпимости к ковиду».

Чтобы не допустить распространения коронавируса, некоторые страны (например, США и Италия) ввели требование предъявлять отрицательный тест на ковид для путешественников из Китая.

Эксперты считают, что отмена антиковидных ограничений приведет к росту заболеваемости в стране. Это связано с тем, что в Китае не выработался естественный иммунитет к коронавирусу. Из-за массовых карантинов и ограничений на поездки многие жители страны ни разу им не болели. Китай предотвратил заражение людей штаммами, которые были до омикрона, но сделал их уязвимыми к новым вариантам вируса. Кроме того, Китай не вакцинировал большую часть пожилого населения: менее 66% жителей 80 лет и старше прошли полный курс вакцинации и лишь 40% ревакцинировались.

А сколько человек болеют коронавирусом в Китае?

25 декабря Национальная комиссия здравоохранения Китая перестала публиковать ежедневные данные по стране о новых случаях заражения COVID-19 и числе погибших от вируса. По последним данным, 23 декабря в материковой части страны зафиксировано 4128 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии, по официальной информации, ковидом в материковом Китае заболели чуть более 397 тысяч человек, умерли от него около 5240 человек. ВОЗ обвинила китайские власти в том, что они занижают количество госпитализаций и смертей, вызванных COVID-19.

Bloomberg со ссылкой на внутренний протокол заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщил, что за первые 20 дней декабря COVID-19 могли заразиться 248 миллионов человек, или 18% населения страны. Также, по оценкам комиссии, всего за один день, 20 декабря, 37 миллионов жителей страны заболели коронавирусом.

Агентство Reuters публиковало кадры, на которых видно, что в конце декабря китайские больницы были переполнены из-за вспышки коронавируса. Переполненными также оказались крематории, отметил Bloomberg, ссылаясь на работников китайской похоронной отрасли и экспертов. Люди оказались вынуждены покупать ритуальные услуги на черном рынке и переплачивать, чтобы кремировать близких. По данным агентства, кремация в день смерти сейчас стоит почти 13 тысяч долларов, а в течении трех дней — около 10. До подъема заболеваемости эти услуги обошлись бы в несколько сотен долларов.

Начинается новая эпидемия коронавируса?

По оценкам исследовательской компании Airfinity, в январе число заболевших коронавирусом в Китае может достигнуть более трех миллионов человек в день. Эпидемиолог Вашингтонского университета в Сиэтле Али Мокдад считает, что к концу марта число смертей от ковида может возрасти до 9000 в день, если в стране снова не введут ограничения и не проведут массовую вакцинацию населения третьей и четвертой дозами.

Эксперты также утверждают, что сегодня вирус в Китае распространяется быстрее, чем где-либо прежде за все время пандемии: 60% жителей страны, что составляют 10% мирового населения, могут заразиться коронавирусом в ближайшие пару месяцев.

По мнению эпидемиолога Гонконгского университета Бена Коулинга, уровень смертности в Китае все равно будет намного ниже, чем, например, в США, учитывая высокий процент вакцинированных: 90% жителей страны старше 18 лет привиты двумя дозами. Однако другие ученые считают, что давать реалистичную оценку мировой ситуации с коронавирусом стало невозможно, потому что китайские власти не рассказывают правду о его распространении.