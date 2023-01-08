В Армении полиция задержала десятки демонстрантов, выступавших против бездействия российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Полиция Армении сообщила о задержании 65 человек, которые участвовали в акции протеста у российской военной базы в армянском городе Гюмри.

Ранее местные СМИ сообщали, что участники радикального Национально-демократического полюса (НДП) «Бевер» попытались заблокировать дорогу к российской военной базе. Демонстранты выступали против перекрытия Лачинского коридора, по которому проходит единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, и бездействия властей России.

«Если мы оплачиваем пребывание на своей территории российской военной базы и терпим ущерб от пребывания в составе одного альянса, то взамен требуем действий по открытию Лачинского коридора», — сказал член совета НДП Ара Папян.

Лачинский коридор остается заблокированным с 12 декабря 2022 года. МИД Армении обвиняет в перекрытии Лачинского коридора группу неизвестных из Азербайджана, которые называют себя «экоактивистами».

В то же время, власти Азербайджана утверждают, что коридор заблокировал «миротворческий контингент России, временно дислоцированный на территории Азербайджана».

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. Он заявил, что, если Россия не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, она должна поднять вопрос о наделении своих миротворцев мандатом Совета Безопасности ООН или в регион должен быть отправлен многонациональный миротворческий контингент.

В ответ представитель МИД России Мария Захарова называла критику российских миротворцев неприемлемой. По ее словам, они делают «все возможное для урегулирования обстановки», а «никакие публичные нападки делу не помогают».

Источник: «Sputnik Армения», «Новости-Армения»

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