Российские миротворцы не выполняют свою функцию, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Нагорном Карабахе не хватает продовольствия

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, российские миротворцы имеют обязательство контролировать Лачинский коридор, но не делают этого. По словам премьера, из-за блокировки дороги в Нагорном Карабахе началась нехватка продовольствия.

«Согласно шестому пункту заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а Азербайджанская Республика гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору», — сказал он. При этом де-факто, по его словам, контроль не осуществляется.

«Конечно, это происходит в результате незаконных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, потому что основная цель присутствия российских миротворческих сил — не допустить подобного беззакония и держать под контролем Лачинский коридор», — объяснил Пашинян.

Гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора он назвал крайне напряженной — там не хватает продовольствия и товаров первой необходимости.

Источник: ТАСС (1, 2)

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