Московская Хельсинкская группа боролась за права людей еще в СССР, а ее директора поздравлял с днем рождения лично Путин. Это старейшая правозащитная организация, но теперь ее хотят ликвидировать. «Холод» рассказывает, почему МХГ важна для каждого.

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Появилась, чтобы защищать права людей в СССР

1 августа 1975 года представители стран Варшавского договора и западных государств собрались в Финляндии, чтобы обсудить безопасность в Европе после Второй мировой войны. На совещание приехали делегаты из 35 стран, в том числе СССР и США, — там и приняли Хельсинкские соглашения. Документ закреплял запрет на применение силы и вмешательства во внутренние дела других государств-участников. Отдельным пунктом декларации стало обещание уважать права и свободы человека, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений для всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Чтобы эти положения выполнялись и в СССР, 12 мая 1976 года на пресс-конференции в квартире академика Сахарова диссидент Юрий Орлов объявил о создании Московской Хельсинкской группы (МХГ). Вслед за Москвой подобные группы появились в Армении, Грузии, Украине и Литве. Американская Хельсинкская группа со временем трансформировалась в международную правозащитную организацию Human Rights Watch.

В СССР МХГ занималась борьбой с карательной психиатрией, защищала права людей с инвалидностью и помогала гражданам, которые подвергались преследованию по политическим мотивам.

Подписание общего документа в Хельсинки воспринималось как конец Холодной войны — противостояния Советского союза и его сателлитов странам Запада. Но этого не произошло. Через три года СССР ввел войска в Афганистан — Западные страны осудили это действие.

С правами человека тоже не сложилось. В 1977 году арестовали Юрия Орлова. Его приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». По этой же статье задержали журналиста Александра Гинзбурга. Вскоре за решеткой оказались почти все участники группы, а те, до кого не дотянулся КГБ, — эмигрировали.

Из-за давления властей организация просуществовала всего шесть лет и объявила о своем роспуске в 1982 году.

Выступала против войны

Возобновить работу МХГ смогла лишь во время перестройки в 1989 году. После распада СССР организацию возглавила советская правозащитница Людмила Алексеева, которая вернулась из США, где была в эмиграции.

Московская группа — первая организация в России, которая выступила в поддержку прав ЛГБТ. В 2012 году МХГ одними из первых осудили и закон об «иностранных агентах». Чтобы не попасть в реестр, в 2013 году Людмила Алексеева решила отказаться от зарубежных грантов, которые ранее помогали финансировать организацию.

Юрист Московской Хельсинкской группы Роман Киселев рассказывает «Холоду», что последние несколько лет МХГ следила за работой российских судов и искала в ней нарушения.

Также группа помогала белорусам, которые стали жертвами политических репрессий после протестов 2020 года, избежать экстрадиции из России. Так, правозащитникам удалось спасти Николая Давидчика, автора протестного телеграм-канала «Лида для жизни».

После российского вторжения в Украину МХГ выступила с антивоенным заявлением. «Московская группа поддерживала Алексея Горинова, который был приговорен к семи годам лишения свободы. Мы анализировали вопросы, связанные с использованием слова «война», и анализировали конституционность той статьи, которая ему вменялась», — рассказывает Киселев.

Повторяет судьбу «Мемориала»

В 2017 году главе МХГ Людмиле Алексеевой исполнилось 90 лет. Чтобы поздравить ее, Владимир Путин приехал к ней домой. Он поблагодарил Алексееву за «весомый вклад в укрепление институтов демократии и гражданского общества». Пять лет спустя организацию, которой Алексеева занималась полжизни, решили ликвидировать.

19 декабря Мосгорсуд зарегистрировал исковое заявление от Министерства юстиции с требованием ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу. Такой иск подали после внеплановой проверки.

«Нас обвинили в нарушении законодательства “об общественных объединениях”, которое устанавливает, что общественные организации обязаны осуществлять свою деятельность в пределах своего региона. В нашем случае это Москва, — объясняет юрист организации Роман Киселев. — Дальше Минюст нашел еще 10 мероприятий, которые, по его мнению, не соотносятся с требованием законодательства, и посчитал все это основанием для ликвидации».

По словам Киселева, к «неуставной» деятельности организации чиновники отнесли наблюдателей на судебных процессах в других регионах и обращения к региональным органам власти. К примеру, правозащитники обращались к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой отменить коронавирусные ограничения на проведение публичных мероприятий.

По мнению сопредседателя группы Вячеслава Бахмина, ликвидация МХГ связана с общим желанием властей убрать все организации, которые занимают независимую позицию: «Правозащитная деятельность сейчас воспринимается как очень негативная и токсичная. Мы уже видели примеры ликвидированных организаций. Это все часть общей кампании, и никаких исключений нет. Сейчас дошла очередь и до Московской Хельсинкской группы».

Ранее в этом году Верховный суд России ликвидировал Международное общество «Мемориал». Генпрокуратура обвинила организацию в нарушении закона, касающегося «иноагентов» и ведения политической деятельности.

«Если вспомнить “Мемориал”, судебные процессы займут несколько месяцев. Эта история закончится уже в следующем году. Понятно, что приговор будет окончательным. Тогда организация не будет иметь право функционировать, — говорит Бахмин. — На этом история МХГ завершится. Приблизительно так, как в 1982 году завершился первый этап ее существования».