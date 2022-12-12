Новые ракетные удары по украинской инфраструктуре и Нобелевская премия мира для правозащитников из России, Украины и Беларуси. Главные новости минувших выходных

Россия нанесла новые ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Одесской области без света остались полтора миллиона человек

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении. Он назвал ситуацию, в которой оказались одесситы, «очень сложной».

В свою очередь, власти региона предупредили, что на восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры может потребоваться два-три месяца и предложили жителям области уехать.

Позже представители компании ДТЭК Одесские электросети пояснили, что несколько месяцев потребуется для полного ремонта всех поврежденных объектов. А к вечеру воскресения количество жителей области, чьи дома все еще остаются без света, сократилось с полутора миллионов до 300 тысяч.

Правительство США больше не требует от Украины не наносить ударов по территории России

Об этом пишет The Times, ссылаясь на собственные источники в Пентагоне.

Издание утверждает, что позиция США изменилась после российских массированных ударов по инфраструктуре Украины. По словам собеседника The Times, правительство Америки теперь меньше обеспокоено тем, что украинские удары по целям на территории РФ могут привести к эскалации войны.

Ранее США с большей осторожностью относились к таким атакам из-за риска применения Москвой ядерного оружия или вероятных ударов по странам-членам НАТО.

«Мы им не можем указывать, что делать. Они (украинское правительство — Прим. “Холода”) сами решают, как использовать свое оружие», — цитирует издание слова источника.

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. В этом году ее получили правозащитники из России, Украины и Беларуси

Лауреатами премии стали белорусский правозащитник Алесь Биляцкий, украинский «Центр гражданских свобод» и российское правозащитное общество «Мемориал».

Как рассказал глава «Мемориала» Ян Рачинский, российские власти рекомендовали организации отказаться от Нобелевской премии мира.

«Мы слышали от наших властей советы отказаться от премии, потому что неподходящие со-лауреаты. Естественно, мы никак не отреагировали на эти советы», — сказал Рачинский.

Власти пообещали проверить калужскую колонию, из которой сообщали об избиении заключенных за отказ ехать воевать в Украину

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в проверке примут участие калужский омбудсмен и представители региональной прокуратуры.

В субботу правозащитный проект Gulagu.net опубликовал фото и видео, свидетельствующие об избиениях и унижениях заключенных сотрудниками ФСИН.

Как заявил глава проекта Владимир Осечкин, на опубликованных кадрах «воспитательная работа», которую бойцы спецназа ФСИН и оперативники решили провести с заключенными калужской ИК-4. Те отказались ехать воевать в Украину и не одобряли отправку на фронт других заключенных.

Редактора подкастов «Холода» не пустили в Грузию

Алексею Пономареву, возвращавшемуся домой из Риги в Тбилиси, отказали во въезде в Грузию.

В аэропорту Тбилиси пограничники около получаса продержали его на паспортном контроле, после чего выдали Пономареву документ о том, что во въезде ему отказано «по иным причинам». Затем его посадили на самолет до Риги.

Алексей Пономарев живет в Тбилиси последние несколько месяцев, арендуя там квартиру.

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